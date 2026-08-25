Atresmedia responde a la estrategia de Mediaset: Lanza la vuelta de Susanna Griso con un especial frente a Ana Rosa

El 31 de agosto es la fecha señalada en el calendario para el regreso de muchos de los presentadores titulares. Es el caso de Ana Rosa Quintana, Sonsoles Ónega, Nacho Abad y también de Susanna Griso tal y como ya anuncia Antena 3.

De esta manera, la presentadora volverá a ponerse al frente de 'Espejo Público' el próximo lunes, como harán otros de sus rivales como Nacho Abad en 'En boca de todos' y especialmente Ana Rosa Quintana en su regreso a 'El programa de Ana Rosa', que se producirá además desde Ceuta con especial.

Y eso mismo va a ocurrir con Susanna Griso. Así, al igual que ha hecho Telecinco, la cadena de Atresmedia ha confirmado también que la presentadora estrenará la nueva temporada de 'Espejo Público' desde la ciudad autónoma. Desde allí contará en primera persona la situación que se vive tras la crisis abierta por la entrada de más de 50.000 personas desde Marruecos el 28 de julio.

Con ello, tanto Susanna Griso como Ana Rosa Quintana seguirán agitando la crisis migratoria que ha puesto en jaque al gobierno de Pedro Sánchez después de que este martes el ejecutivo haya tomado nuevas medidas situando al ministro Ángel Víctor Torres al frente del mando único.

La promo del regreso de Susanna Griso a 'Espejo Público' tira de un banco de imágenes con un tren. "Dentro de nada llegas a casa. Ya toca volver al día a día, el trabajo, recoger a los niños, el parque. ¿Pero volver también tiene cosas nuevas no?", asevera la presentadora antes de que se vea un cartel con el anuncio de la vuelta de la periodista.

🟠 @susannagriso regresa a #EspejoPúblico el próximo lunes 31 de agosto



🗣️ La periodista lo hará desde Ceuta para contar la situación que se vive en la ciudad autónoma en plena crisis migratoria.



📲 A partir de las 9:00h, en @antena3com pic.twitter.com/L4wiaH5Gbi — Espejo Público (@EspejoPublico) August 25, 2026

'Espejo Público' abandonará el corazón en su nueva temporada

Con la vuelta de Susanna Griso, 'Espejo Público' comenzará su nueva temporada que estará marcada y centrada en la actualidad política y social. Así, durante el verano se ha confirmado que la sección de crónica rosa ha sido eliminada del formato y la intención de la cadena es que eso siga siendo así durante los próximos meses tal y como avanzó Lorena Vázquez en 'Las Mamarazzis'.

Con ello, 'Espejo Público' redoblará su apuesta por la información y por la tertulia política para luchar contra sus rivales como 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' que siguen líderes tras estrenar su nueva temporada este lunes con la llegada de Jesús Cintora así como la subida de 'En boca de todos' en Cuatro con Nacho Abad.

Pese a este cambio, el programa de Antena 3 si que seguirá contando con algunos rostros que han estado vinculados a esa sección como es el caso de Gema López, que se mantendrá como una de las copresentadoras del último bloque del programa junto a Miquel Valls así como Isabel Rábago o Nando Escribano.

Queda por confirmar si será ese día también cuando Antonio García Ferreras regrese a 'Al rojo vivo' y estrene el nuevo plató así como la nueva imagen gráfica que prepara Atresmedia para esta temporada junto a 'Más vale tarde' con la intención de relanzar sus datos de audiencia.