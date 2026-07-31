Cambios en Atresmedia con 'Espejo Público': Prescinde de varios colaboradores y suprime un tramo del programa definitivamente

Hace unas semanas, Alonso Caparrós ya reveló que se quedaba sin trabajo en 'Espejo Público' porque el programa había decidido prescindir de la sección de corazón. Ahora otra de sus colaboradoras, Lorena Vázquez ha anunciado los cambios que va a ejecutar Antena 3 con el programa de Susanna Griso de cara a la próxima temporada.

Así, tras eliminar los contenidos de crónica social durante el verano, Atresmedia ha decidido deshacerse definitivamente de esa sección en el próximo curso televisivo. Y es que la cadena quiere que 'Espejo Público' se centre fundamentalmente en la actualidad política y los sucesos con diferentes tertulias en las que el entretenimiento no tendrá cabida.

Un cambio que llega después del subidón en audiencias que ha experimentado 'Mañaneros 360' en TVE con Javier Ruiz y Adela González y ante el terremoto que se avecina en la mañana de La 1 a partir de septiembre, con la salida de Ruiz y la llegada de Jesús Cintora como nuevo presentador.

Ha sido Lorena Vázquez en su podcast Mamarazzis la que ha confirmado que se queda definitivamente sin trabajo en las mañanas de Antena 3. "Me quedo sin Espejo público porque ha hecho un viraje y un cambio de contenido y, si no hay contraorden, la temporada comenzará sin prensa del corazón. No habrá una sección rosa, con lo cual pierdo un trabajo", ha explicado la periodista, que sí se mantiene en 'Y ahora Sonsoles'.

Pese a este despido de 'Espejo Público', Lorena Vázquez ha querido verle la parte positiva. "Igual gano calidad de vida porque creo que a partir de ahora los martes por la mañana iré al gimnasio y a lo mejor dentro de un tiempo mi bíceps mejora", ha ironizado junto a Laura Fa en su podcast.

El golpe de Laura Fa a Isabel Rábago ante su permanencia en 'Espejo Público'

Sin embargo, Laura Fa no ha querido dejar escapar la ocasión para soltar un dardazo a Isabel Rábago pues la periodista sí que sigue formando parte de la tertulia de actualidad del magacín. "Pero en 'Espejo' ha sobrevivido la Rábago, lo bien que va ser un poquito facha algunas veces", ha llegado a soltar la que fuera colaboradora de 'Sálvame'. "Bueno está por abogada, no por ideología política", le ha corregido su compañera.

"Está por facha. A mi no me digas. Si se acaba de licenciar hace dos días", ha añadido Laura Fa al respecto. "A mí me han dicho que sigue porque tiene conocimientos de cómo funciona el mundo de la política y es abogada", ha concluido por su parte Lorena Vázquez. "Pues como yo soy historiadora a ver si cuentan conmigo algún día", ha terminado diciendo con sorna su compañera.

De esta manera, queda por ver que sucederá por ejemplo con Gema López, quien de momento también se mantiene durante el verano como copresentadora de 'Más Espejo' junto a Miquel Valls. Por su parte, Lorena Vázquez seguirá en 'Y ahora Sonsoles' como decimos al igual que sucede con Pilar Vidal. Mientras, Alonso Caparrós también ha dado el salto al programa de las tardes y ha regresado de forma esporádica a la mañana formando parte de la tertulia con temas más sociales.