Alonso Caparrós desvela el motivo por el que queda apartado de 'Espejo Público' en Antena 3 en los próximos meses

Alonso Caparrós está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Y es que en los próximos meses se convertirá en abuelo por primera vez, algo que le llena de ilusión. Una feliz noticia que, sin embargo, contrasta con el cierre de su sección en 'Espejo Público' durante el verano, tal y como ha anunciado él mismo.

Fue el pasado miércoles, 1 de julio, cuando Alonso Caparrós se sinceró ante los micrófonos de Europa Press sobre su etapa actual. Lo hizo durante la 'Summer' Party con la que la revista Cuore celebró su veinte aniversario. Allí anunció el importante cambio que habrá en el programa de Antena 3 de cara al verano: "Además de ser abuelo, ahora mismo se me acaba lo de 'Espejo Público' porque se han cargado la sección de corazón, aunque lo otro es muy exigente".

Además, ha explicado que continúa con su show 'Furor', con el que está de gira por España: "Son etapas y hay que seguir. Y que es muy exigente una gira. Es un show muy dinámico. Y hay que compaginarlo. Y ya tengo una edad. Necesito el equilibrio, el descanso". Con este espectáculo, el presentador rememora uno de los programas míticos de los 90, que él mismo condujo en Antena 3, en el que hombres y mujeres famosos se enfrentaban en una serie de pruebas musicales.

Alonso Caparrós, feliz con su próxima faceta como abuelo

Sobre su próxima faceta como abuelo, Alonso Caparrós reconoce que "trae mucha vida, pero la palabra… Bueno, es bonito serlo pero es duro escucharlo porque entras en otro nivel". Será el próximo mes de octubre cuando nazca su primer nieto, aunque la palabra abuelo todavía no termina de verlo: "Estamos buscando, tu sabes, ¿no? La palabra adecuada. Yo estoy luchando por ser el abuelo sabrosón, pero creo que no va a ser posible. Me quedaré con Nuno o algo así", bromea.

Aunque ya conoce el sexo del bebé, e incluso han decidido el nombre, él prefiere no revelarlo: "Igual lo digo y me mata. O sea, ya ha tenido que hacer, ya ha venido varias veces a decirme 'papá, tranquilo, pisa el freno, no te emociones'". Eso sí, Alonso Caparrós se imagina como un abuelo "maravilloso, mal educador, que cubrirá muchas horas. Pero sobre todo, yo le dará el dinerillo por debajo de... no se lo digas a tu madre".

Muy "contento” por esta etapa vital, reconoce que "no hay que tener miedo nunca a esa felicidad", que, en su caso, según él, "es una felicidad muy luchada. Con lo cual tiene su poso, y es un año muy bonito, con mucho trabajo", concluye.

Fue precisamente en su programa, 'Espejo Público', donde el pasado mes de abril anunció emocionado que iba a convertirse en abuelo. Su hija Claudia le dio la feliz noticia a través de un divertido juego de palabras. Ya en aquel momento el presentador confesó que estaba "muy feliz", aunque "es un salto al vacío". Además, dejó claro que no quería ser un abuelo invasivo: "Es una manera de recuperar el tiempo perdido de alguna manera" con su hija. "Estoy muy feliz, este es uno de los momentos más felices de toda mi vida. La vida m ha dado una segunda oportunidad, tengo mucha suerte", sentenció.