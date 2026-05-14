Lydia Lozano da el salto por sorpresa de 'De Viernes' a 'Espejo Público' y avisa de la multa de 100.000 euros en 'Mask Singer'

Después de dar el salto a Antena 3 como la Pizza de 'Mask Singer', Lydia Lozano ha protagonizado un momento curioso este jueves en 'Espejo Público' al entrar en directo en el programa que presenta Susanna Griso a pesar de ser rostro habitual de 'De Viernes' en Telecinco.

Algo que puede sorprender pues realmente cuando grabó su participación en 'Mask singer: adivina quién canta', Lydia Lozano aún no trabajaba en Telecinco ni tenía un contrato con la productora de 'De Viernes' pues el programa se grabó cuando la colaboradora era rostro de TVE con programas como 'Mañaneros' y 'La familia de la tele'.

Sin embargo, este jueves ha entrado en directo en Antena 3 siendo ya rostro de Telecinco. Lo ha hecho eso sí a través de una llamada de la que fuera su compañera en 'Sálvame', Gema López. La copresentadora de la sección de corazón de 'Espejo Público' llamaba a su compañera para hablar de su desenmascaramiento en el concurso que presenta Arturo Valls.

"Cariño mío, reina del chuminero, ¿tú sabes que estás en directo?", le advertía Gema López al ver que Lydia Lozano había descolgado el teléfono. "Eres inconfundible te pongas lo que te pongas encima Lydia", le comentaba la copresentadora de 'Espejo Público' provocando la risa de la periodista.

Lydia Lozano irrumpe en 'Espejo Público' y habla de la claúsula de confidencialidad de 'Mask singer'

Lydia Lozano entra en 'Espejo Público'

"Pilu que hablamos mucho tiene que estar cabreada", asentía Lydia Lozano después de que Pilar Vidal expusiera que le había molestado no saber que había participado en el programa de Antena 3. "Oye pero es que tienes un contrato de confidencialidad que creo que es de 100.000 euros", aseveraba la periodista sorprendiendo tanto a Susanna Griso como al resto de colaboradores del magacín matinal.

Tras ello, Lydia Lozano no dudaba en poner en valor lo que supone 'Mask singer'. "Es un programa grandioso y felicito a todos los que lo organizan. Yo es que no sabía que a mi lado estaban Elle Macpherson ni Rappel ni nadie, es maravilloso", comentaba la colaboradora de Telecinco.

Por último, Lydia Lozano volvía a repetir cómo tuvo que guardar silencio engañando incluso a su marido. "A Charly le dije que me iba a grabar una docuserie de Lola Flores para una plataforma", comentaba provocando las risas de todos. "Es que es única", se escuchaba decir a Alonso Caparrós. "A Charly le empezaron a llegar mensajes diciéndole que su mujer era Pizza", añadía entre risas la periodista.