'La Promesa', avance del capítulo del lunes 18 de mayo: Desconcierto con la noticia que recibe Curro

En el capítulo 836 de 'La Promesa' del lunes 18 de mayo en La 1 de RTVE, el telegrama enviado supuestamente por la Casa Real a Curro genera un profundo desconcierto por el contenido del mismo. Lorenzo, con afán de malmeter nuevamente, ven en la misiva una mala señal y surge una duda... ¿esto proviene realmente del Rey o es obra de Leocadia y del capitán?

Estefanía sigue chantajeando a Carlos y le amenaza con sacar su lado oscuro si no atiende a sus pretensiones, que pasan incluso por delinquir. La controvertida doncella quiere obtener dinero a toda costa. En paralelo, Estefanía protagoniza un fuerte enfrentamiento con María Fernández, que le encara por sus sospechosos momentos en solitario junto a Carlo.

Adriano y Martina no se arrepienten del beso. Es más, Martina confiesa al muchacho que lo estaba deseando. Sin embargo, Adriano se siente mal por Jacobo. Mientras, Cristóbal Ballesteros endurece el tono con Pía debido a sus constantes distracciones. Tras descubrir que Leocadia mató a Jana, la criada vive atormentada.

Por su parte, Teresa consigue que Vera empiece a desconfiar de las verdaderas intenciones de su padre y ambas acuerdan iniciar una investigación. Y Leocadia propone a su hija Ángela interrumpir los planes de boda con Curro tras el telegrama de la realeza.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 835 emitido este viernes 15 de mayo

Santos ha asegurado a su padre que la muerte de su madre sí que fue un accidente, pero que eso no alivia su culpa. Alonso le ha dejado claro a Vera que su situación como criada es insostenible al ser una señorita de la nobleza. Pero ella le ha pedido un mes más para volver a casa y ha prometido mantener a raya a su padre.

Mientras, han encontrado a la cuidadora perfecta para los niños de Adriano: se trata de Camila. Manuel y Julieta, por su parte, han compartido un momento de intimidad donde ella le pregunta si alguna vez le mentiría. Él lo ha negado, pero lo cierto es que le oculta información. La llamada de Vera no ha encajado con lo que le dijo el duque. Y ha pensado escribir a su madre para esclarecer qué ocurre.

María Fernández ha visto a Carlo y a Estefanía con una actitud muy extraña. ¿Descubrirá lo que ocultan? La entrevista de Aníbal Esparza a Curro ha resultado ser un éxito rotundo, lo que llena de orgullo a Alonso y Martina. La joven, en su intento por ayudar a Adriano, le ha animado a reconocerla: tocarle la cara, la nariz, las mejillas, los labios… Con tanto acercamiento este momento solo ha podido terminar de una forma: en beso. Inesperadamente, ha llegado a La Promesa un telegrama de la Casa Real para Curro. ¿Con qué información?