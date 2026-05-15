Atronadora sentencia del público y jurado de 'Tu cara me suena' a J Kbello tras lo que ha hecho como Sergio Dalma

Como viene siendo costumbre cada semana en 'Tu cara me suena', J Kbello tomó el escenario este viernes en la quinta gala de la edición dispuesto a llevarse otra ronda de doces del jurado. Y si bien su aplaudido número como Sergio Dalma no le ha otorgado su tercera victoria esta semana, el público ha coincidido de lleno en redes con la sentencia de Àngel Llàcer, que lo ha proclamado como de los "mejores concursantes de la historia del programa".
Tras deslumbrar sobre el escenario del concurso de Antena 3 clavando no solo los manierismos y la puesta en escena del intérprete de 'Esa mujer es mía', sino también su inconfundible timbre de voz, el presidente del jurado se dirigió al gaditano con un sincero mensaje tras semanas viendo como su potencial está muy por encima del resto de sus compañeros.
Aplausos para J Kbello por su magistral imitación de Sergio Dalma en 'Tu cara me suena 13'
"Deja de hacer las cosas tan perfectas por favor, los humanos también tenemos derecho a sentirnos bien. Es flipante lo que haces, cada x años aparece alguien como tú en este programa, que roza la perfección en todo lo que hace", le pidió Àngel Llàcer a J Kbello, llegando a emocionar al concursante, que se contuvo junto a Manuel Fuentes para evitar derramar lágrimas mientras escuchaba las palabras del jurado.
"Te damos un baile lo bailas, te damos una canción con una voz tan peculiar y la clavas... Eres de los mejores concursantes en la historia de este programa, y te lo digo de corazón, es brutal", sentenció Llàcer entre aplausos reconociendo la disciplina y "el respeto y cariño" con el que el cantante y bailarín afronta sus retos en el programa. Sin embargo, la lluvia de doces no se repitió este viernes con el fin de recompensar a otros perfiles del concurso que no han podido brillar estas semanas.
"Tenemos que ir dando juego, tú podrías ganar cada semana y eso es lo que te tienes que llevar a casa. No te hacemos ganar cada semana porque tienen que ganar los demás y porque se lo merecen", destacó el miembro del jurado antes de otorgar las valoraciones. Y es que, aunque en el ranking del jurado J Kbello ocupó la séptima posición, el público le otorgó 10 puntos.
Aplausos a la imitación de J Kbello de Sergio Dalma
Una disparidad que se ha trasladado a redes donde la audiencia a aplaudido su esmerado número. "Hay alguna gala que Jesús no haga perfecta? Por favor, que maravilla de concursante", destacaba una usuaria. "JKbello una semana mas clavándolo, postulándose como uno de los mejores concursantes de este programa", añadía otro en un comentario muy repetido.
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Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.