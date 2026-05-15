Los 10 estrenos que ver este tercer fin de semana del mes en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Disney+ del 15 al 17 de mayo

Si vives en Madrid, este fin de semana te toca vestirte de chulapo. Porque llega la fiesta de San Isidro, y toca salir a la calle, disfrutar los conciertos al aire libre y, sobre todo, comer unas buenas rosquillas. Si no vives en Madrid, no pasa nada, porque también tenemos planes para ti. En este caso, diez estrenos a tener en cuenta estos días en las plataformas de streaming, como Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime o Disney Plus.

Uno de los estrenos más importantes que llega al streaming este fin de semana es, sin duda, 'Marty Supreme', ese vehículo de lucimiento para Timothée Chalamet que a punto estuvo de darle el Oscar... pero se le escapó en las últimas semanas en favor de Michael B. Jordan, protagonista de 'Sinners'. La película de Josh Safdie llega a Prime Video. Pero, por supuesto, no podemos olvidar a otra de las estrellas de la semana: Lady Gaga. La artista ha renacido con su último disco, 'Mayhem', y con la exitosa gira que lo ha acompañado. Apple TV estrena en exclusiva el último concierto del tour apodado con el sobrenombre de 'Requiem', y los fans están deseando ver ese último concierto.

También llega a Netflix, por fin, 'Super Mario Bros. La película', que ya estaba disponible en Prime Video desde hace tiempo. Pero, a raíz del éxito de la secuela, ahora también podemos verla en Netflix. Otro de los estrenos importantes de este fin de semana lo encontramos en Disney Plus, con el especial de 40 minutos 'The Punisher: One last kill', que reintroduce al personaje en el Marvel actual, dos meses antes de su llega a 'Spiderman: Brand New Day', la cuarta de la tetralogía del personaje protagonizada por Tom Holland.

Marty Supreme

Sinopsis: Biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, desde que empezó a jugar por apuestas en Manhattan hasta ganar 22 títulos importantes y convertirse en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años.

John Safdie suele ser un valor casi seguro en la temporada de premios (recordemos que estuvo a punto de conseguir una nominación para Adam Sandler por 'Uncut geos'). Todo parecía indicar que este, por fin, iba a ser el año de un Timothée Chalamet que está llamado a hacer historia. De hecho, ya lo está consiguiendo, convirtiéndose en el actor más joven en ser cinco veces nominado a los premios Oscar. Pero no consiguió llevarse la preciada estatuilla a casa, pese a haber estado a punto el año anterior gracias a 'A complete unknwon'.

"Mi única responsabilidad real es artística. Lo aprendí mucho interpretando a Bob Dylan. Sería extraño pasar años haciendo castings, recibiendo rechazos, y después creer que tu rol en la vida es ser un faro moral. No quiero ser eso. Tampoco quiero ser irresponsable. Pero mi trabajo es actuar. Pensar otra cosa sería una confusión", explicó el actor en una entrevista para La Voz, el medio argentino. La película es de un ritmo endiablado, y muy divertida. Chalamet lo da todo, como siempre, bien acompañado de intérpretes como Gwyneth Paltrow. Además, está inspirada en hechos reales, aunque esa coletilla le trajo problemas legales.

Plataforma: Prime Video

The Cured

Sinopsis: Hace unos años, el continente europeo se vio asolado por un virus que convirtió a la población en monstruosos caníbales. Se logró hallar un antídoto, pero incluso después de curadas, las personas que estuvieron infectadas recuerdan todo lo que hicieron durante su enajenación. Hoy, la última tanda de convalecientes se prepara para reintegrarse en la sociedad.

Mira que hemos tenido diferentes historias protagonizadas por zombies en los últimos años, y siempre se buscan nuevos enfoques que encuentren la originalidad en un subgénero sobreexplotado. Y precisamente es lo que tiene 'The Cured': una forma diferente de acercarse a la temática. Dirigida y escrita por el irlandés David Freyne, tiene como protagonista a Elliot Page, y una premisa muy interesante: los zombies no solo pueden curarse, sino que recuerdan todo lo que hicieron cuando estaban infectados. Algo parecido pudimos verlo en la serie de culto 'In the flesh'.

Plataforma: Prime Video

Super Mario Bros. La película

Sinopsis: Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

Corría el año 1993. Habíamos visto efectos especiales imposibles en 'Terminator 2' o en 'Jurassic Park' (llamada 'Parque Jurásico' por aquella época). Uno de los videojuegos más populares estaba protagonizado por un fontanero con bigote que se comía champiñones para ser más fuerte. La noticia de la adaptación a cine cogió a los fans por sorpresa, pero con gran emoción. Hasta que vimos el resultado. Y eso que el casting era perfecto, con Bob Hoskins y John Leguizamo. Pero el problema era que no tenía nada que ver con el videojuego salvo tres detalles contados. Una adaptación totalmente decepcionante... Y han tenido que pasar treinta años para que llegue una nueva y, esta vez sí, satisfactoria adaptación.

Porque al final era mejor recurrir a la animación para hablar con detalle del mágico mundo de la popular saga de videojuegos.Con Chris Pratt y Jack Black prestando sus voces a Mario y Bowser, es una película repleta de humor metarreferencial, y con un acabo técnico brutal. Y, aunque le falta algo de gancho en algunas partes, funciona y da trasfondo a unos personajes que, hasta el momento, habían sido demasiado planos. Como por ejemplo, la princesa Peach. Su secuela, 'Super Mario Galaxy', sigue explotando la fórmula aunque la sorpresa ya no existe.

Plataforma: Netflix

El choque

Sinopsis: Una joven se estrella con su coche contra un edificio y mata a su novio y a un amigo. Lo que parece un trágico accidente acaba en un caso de asesinato.

El caso del accidente de Mackenzie Shirilla es uno de los más dolorosos y retorcidos de la historia reciente de Estados Unidos. Todo ocurrió en Ohio cuando un coche se estrelló a más de 160 km/h contra las paredes de un edificio residencial. En el automóvil viajaban tres jóvenes: Mackenzie Shirilla, su novio y un amigo de la pareja. Del choque solo sobrevive la conductora. Y claro, pese a que los primeros informes afirmaban que simplemente la propia Shirilla había perdido el control del coche, según fue avanzando la investigación se dirimió que no solo no había marcas de frenado, sino que parecía que había acelerado deliberadamente contra aquel edificio.

De hecho, este 2026 le ha sido rechazada su apelación, ya que cumple cadena perpetua por doble homicidio. 'El choque', el nuevo true crime de Netflix nos lleva por toda la investigación y el trayecto es apasionante, repleto de giros que nadie creería.

Plataforma: Netflix

Bala perdida

Sinopsis: Ambientada en el Nueva York de 1998, 'Bala perdida' tiene como protagonista a Hank, quien tiene una perfecta vida disfuncional. Pero, cuando su vecino Russ le pide que cuide de su gato durante unos días, su suerte cambia.

Darren Aronofsky ('Cisne negro') dirige a Austin Butler (nominado al Oscar por 'Elvis') en esta divertidísima, gamberra e hiperviolenta comedia criminal basada en la novela 'Caught Stealing' de Charlie Huston. Aronofsky se aleja de su estilo sombrío y evoluciona hacia un cine similar al de directores como Guy Ritchie. "Solía pensar que tenía que destruir el resto de mi vida para ser un gran artista. [Tenía] este miedo a que mi propia experiencia, mis propias emociones y mi alma no fueran suficientes", confesó Butler en una entrevista para Vanity Fair, hablando sobre el proceso del acercamiento a los personajes que interpreta.

"Añoro cuando una aventura extramatrimonial ponía en apuros al presidente de Estados Unidos", comentó el director sobre el cine actual, en una entrevista para Fotogramas.

Plataforma: Movistar Plus+

Cuckoo

Sinopsis: Gretchen viaja a los Alpes alemanes con su padre y su madrastra. En el pueblo en el que se alojan, se topa con oscuros secretos. Escucha ruidos extraños y tiene visiones aterradoras de una mujer que la persigue. Gretchen se ve arrastrada a una conspiración que implica extraños experimentos del propietario del balneario que se remontan a generaciones.

Definida como una mezcla de "comedia de ciencia ficción, el thriller de misterio y el más puro absurdo" por Espinof, esta nueva película de Hunter Schafer y Dan Stevens tuvo a la crítica bastante dividida. La premisa parece bastante clásica e incluso nos puede recordar a esa película de culto que es 'La cura del bienestar'. Tilman Singer es el director, que ay veía de cautivarnos con 'Luz', pero aquí se pierde demasiado pronto con un guion sobreexplicativo y demasiado enrevesado. Eso sí, Hunter Schafer lo da todo, y bien podría convertirse en una de las nuevas scream queens de la Generación Z, porque lo tiene todo para ello. La película tiene aciertos, tiene una atmósfera muy bien construida, y algunos sustos realmente originales. Lástima que se meta en terrenos que no acaba de controlar y eso lastre el resultado final.

“Cuando era adolescente, [el cine de terror] era lo único que veía. Simplemente me encantaba. La forma en que me lancé a este proyecto no fue cómo lo hago ahora con otros papeles, era algo con lo que tenía que probarme a mí misma. Fue, simplemente, como… algo inmersivo, a morir". Así describió el proyecto su protagonista a la revista Rolling Stone.

Plataforma: Movistar Plus+

The Punisher: One last kill

Sinopsis: Mientras Frank Castle busca un sentido más allá de la venganza, una fuerza inesperada le empuja de nuevo a la lucha.

Jon Bernthal es uno de esos actores con suficiente presencia como para que le recuerdes aunque salga solo unos segundos en una serie o una película. Le hemos visto recientemente como el hermano de Carmen en 'The Bear' y, hace algunos años, como Frank Castle 'El Castigador', en el universo de Marvel que creó Netflix, todo girando en torno al 'Daredevil' de Charlie Cox. Ahora Disney Plus recupera al actor y al personaje, en este especial que sirve como presentación de The Punisher antes de que le veamos en la película 'Spider-Man 4: Brand New Day' junto a Tom Holland.

"Creo que hay una razón por la que ese personaje ha resonado tan profunda y fuertemente como lo ha hecho. En los corazones y las mentes de los fans de los cómics, de los primeros en responder, de los militares y de la gente de todo el mundo. Creo que hay un poco de Frank Castle en todos", se sinceró el actor en una entrevista para Collider.

Plataforma: Disney Plus

La gran Lillian Hall

Sinopsis: Lillian Hall, actriz que es sinónimo de Broadway, nunca se ha perdido una representación a lo largo de su dilatada e ilustre carrera. Ni por su hija, ni por enfermedad, ni por ningún motivo. Sin embargo, en los ensayos previos a su próxima producción, su confianza se ve desafiada. La gente y los acontecimientos conspiran para arrebatarle la posibilidad de hacer lo que más le gusta.

Dirigida por Michael Cristofer a partir de un guión de Elisabeth Seldes-Annacone, cuenta con el sello de calidad de HBO pero nos llega gracias a Filmin. Lo interesante sobre todo está en su apartado artístico: Jessica Lange y Kathy Bates. Dos leyendas del mundo de la interpretación, ambas ganadoras del Oscar. Una obra sobre el teatro y sobre un sueño artístico, con una actuación increíble de Lange. "Muchos de mis personajes bordean los límites de la cordura, y para mí eso es siempre lo más interesante de interpretar", se sinceró la actriz en una entrevista para Vanity Fair.

Plataforma: Filmin

Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem

Sinopsis: Mother Monster reinventa MAYHEM en un nuevo escenario íntimo y surrealista.

Este concierto de despedida de la gira 'MAYHEM', orquestada por Lady Gaga, no solo se estrena el 14 de mayo en Apple Music, sino que también lo hará en una red de 15 salas AMC repartidas por Estados Unidos. Un evento sin precedentes para despedir un álbum. El estreno global tendrá lugar a las 20:00h (05h del 15 de mayo en España), y luego quedará en el catálogo de la plataforma para los suscriptores. Filmado el 14 de enero en el histórico teatro The Wiltern de Los Ángeles, se trata de una reinterpretación de su gira y de su disco como solo Lady Gaga sabe hacer. "Desde mi primer álbum, escuchaba lo que la gente decía. '¿Se superará a sí misma? ¿Puede superarse? ¿Puede estar a la altura? Necesita evolucionar, no ha cambiado lo suficiente'", comentaba la artista en una entrevista en Billboard sobre la presión de su último disco. Las dudas se disiparon rápido, ya no solo por el éxito del disco, sino por la gira: 93 conciertos repartidos en cinco continentes, más de 419 millones de dólares generados y cerca de dos millones de asistentes en un solo año.

Plataforma: AppleTV

La casa de muñecas de Gabby: La película

Sinopsis: Gabby decide irse de viaje con su abuela Gigi rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

Laila Lockhart Kraner, que ya dio voz a Gabby en la exitosa serie de preescolar, regresa para retomar el papel de la joven en esta combinación entre mundo animado y real. Algo así como una mezcla de 'La Lego Película' con un poco de 'Barbie' e incluso de 'Toy Story'. La película es inofensiva, es divertida, bien momentos realmente emotivos, y funciona a casi todos los niveles. Sobre todo de una película de la que tampoco podemos esperar grandes alardes. Laila, eso sí, no está sola, porque la acompañan Gloria Estefan (siempre es bueno verla actuar de nuevo) y Kristen Wiig, dándolo todo como la villana de la función. "Los niños siempre tienen la mente abierta, esperanza, son muy creativos… La magia para ellos es algo que es palpable y real. No hay razón para perder eso", comentó Estefan sobre los valores de la película en una entrevista para EFE.

Plataforma: SkyShowtime