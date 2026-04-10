Los 10 estrenos que ver el segundo fin de semana del mes en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o HBO Max del 10 al 12 de abril

Ya hemos dejado la Semana Santa atrás (a no ser que vivas en la Comunitat Valenciana, que entonces aún te quedan unos días de fiesta) pero no por ello vamos a dejar de disfrutar de estrenos en las plataformas de streaming. Porque Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o HBO Max tienen la solución perfecta para que no pasemos un fin de semana aburrido. Y nosotros estamos aquí para elaborar una lista de destacados perfecta para que no perdáis ningún detalle. Este fin de semana tendremos en Netflix 'Embestida', una nueva propuesta de tiburones asesinos asediando a un pueblo inundado. No hay mejor entretenimiento, ¿verdad? Pero es que la plataforma de la N roja también nos trae la verdad sobre la tragedia de Moriah Wilson, una ciclista estadounidense que fue asesinada y cuya muerte dio la vuelta al mundo.

Además también añade a su catálogo la comedia perruna 'Come, reza, ladra' o un clásico del cine de acción noventero como puede ser 'Persecución mortal'. Mientras, en Movistar Plus+ podemos ver 'La viajera' con Isabelle Huppert dando paseos por Seúl o la cinta de terror 'MaXXXine' con Mia Goth de protagonista. En Apple TV se estrena la nueva comedia de Keanu Reeves dirigida por Jonah Hill (sí, el de 'Supersalidos'), y en Filmin tendremos la nueva adaptación de ese clásico literario francés que es 'El extranjero'.

Embestida

Sinopsis: Cuando un catastrófico huracán azota un pueblo costero, el nivel del mar sube rápidamente y sus habitantes deben sobrevivir a un montón de hambrientos tiburones.

En 2024 llegó una película francesa que arrasó en Netflix con una premisa un tanto surrealista pero que funcionaba muy bien: un tiburón gigante causando estragos en el río Sena. Estamos hablando de 'En las profundidades del Sena', y se convirtió en la segunda película de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma, con casi 103 millones de visualizaciones. Las comparaciones van a ser odiosas con esta nueva propuesta, 'Embestida', pero tiburones y películas de supervivencia siempre funcionan. Además, en esta contamos con Djimon Hounsou entre los protagonistas. Esperemos que 'Embestida' le dé un nuevo empujón a su carrera.

"Llevo en el mundo del cine más de dos décadas, con dos nominaciones a los Oscar y muchos blockbuster. Y, aún así, aún estoy luchando financieramente. Definitivamente, me pagan demasiado poco", se sinceró el actor recientemente en una entrevista para la CNN.

Plataforma: Netflix

Come, reza, ladra

Sinopsis: Cinco excéntricos dueños de perros buscan ayuda para lidiar con sus amigos peludos. Tras probar de todo, se aferran a su última esperanza: un curso intensivo con Nodon, un carismático y celebérrimo adiestrador que vive en las montañas del Tirol. El peculiar grupo está formado por Úrsula, una política que detesta a los perros pero ha adoptado a la testaruda Brenda para lavar su imagen; la cándida Babs y su indómito perrazo, Torsten; Ziggy y Helmut, una pareja mal avenida dueña de una yorkshire terrier llamada Gaga a la que tienen demasiado mimada; y, por último pero no por ello menos importante, el introvertido Hakan, que desconfía de su insegura pastora belga, Roxy. Nodon intenta reconducir la situación con técnicas poco habituales, pero pronto queda claro que quienes realmente necesitan ayuda no son los perros, sino sus amos.

Las películas con perros como protagonistas siempre funcionan. Ya no solo entre los amantes de los animales sino entre el público general. Y siempre se encuadran en dos géneros: o comedia divertida y costumbrista, o drama terrible en el que, o el dueño, o el propio perro, mueren y nos dejan entre lágrimas. Por suerte, 'Come, reza, ladra' (título que hace referencia al famoso libro de Elizabeth Gilbert, que tuvo su adaptación con Julia Roberts) se encuadra en el primero de los ejemplos. Una comedia al más puro estilo 'película de tarde de Antena 3', con unos dueños maniáticos que llevan a sus perros a una especie de retiro espiritual, y al final se acaban dando cuenta de que son ellos los que necesitan ese retiro... y cambiar unas cuantas cosas en su vida. La película está siendo un éxito en Netflix (y eso que se acaba de estrenar) y ya es la número 1 en España.

La comedia dirigida por Marco Petry a partir del guion de Jane Ainscough, Petry y Hortense Ullrich cuenta con un reparto formado por Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Rúrik Gíslason, Anna Herrmann, Doğa Gürer y Kerim Waller.

Plataforma: Netflix

Persecución mortal

Sinopsis: El detective Tom Hardy pertenece a una familia de origen irlandés afincada en Pittsburgh, que desde hace cinco generaciones forma parte de la policía de la ciudad. En cambio, la rama italiana de la familia, encabezada por su tío Nick De Tillo, se dedica desde siempre a diversas actividades delictivas. Tom, con la ayuda de su padre, le sigue la pista a un peligroso psicópata, pero durante la persecución sufren un accidente en el que el padre resulta muerto. Jimmy De Tillo, primo de Tom, es detenido como principal sospechoso.

Un clásico del cine de acción de los 90, dirigido por Rowdy Herrington (responsable también de esa comedia de acción protagonizada por Patrick Swayze en los 80, 'De profesión: duro'), y con Bruce Willis y Sarah Jessica Parker de protagonistas. De hecho, es el primer gran éxito de Parker, el mismo año que estrenó 'El retorno de las brujas'. Cine de acción de ese que ya no se hace, además mezclando mafias, y aunque no ha envejecido muy bien, no hacía falta nada más que el carisma de Bruce Willis para hacer la historia interesante. Ahora por fin la tenemos disponible en streaming, aunque seguramente por tiempo limitado, así que hay que aprovechar, porque es una película perfecta para ver una tarde en la que uno no tiene muy claro qué poner.

Plataforma: Netflix

La verdad sobre la tragedia de Moriah Wilson

Sinopsis: Retrato íntimo de la ciclista Moriah Wilson, criada por una familia fuerte y cariñosa, cuyo singular empuje la impulsó a la brillantez atlética antes de que su vida se viera trágicamente truncada por un asesinato.

Moriah 'Mo' Wilson era una gran y prometedora ciclista estadounidense, que iba camino de ser una gran estrella del deporte. Pero en 2022 fue asesinada en Austin, Texas. Este true crime de Netflix no solo explora el asesinato, sino también cómo la muerte de Moriah impactó en su entorno y, sobre todo, hace un repaso a todos los logros deportivos que estaba consiguiendo, cimentando su carrera con éxito tras éxito. Su asesinato, sin signos de robo o ingreso forzado, fue seguido a nivel internacional, y la culpable fue encontrada en Costa Rica un año después. Un suceso que sacudió el mundo del ciclismo y que ahora relatado en este documental trata de huir del sensacionalismo, centrándose en la figura de la víctima. Pero es que además la investigación es emocionante, sobre todo por la implicación internacional de esta, y Netflix (bajo la dirección de Marina Zenovich) lleva el caso de manera sensible y bien producido.

Plataforma: Netflix

La viajera

Sinopsis: Nadie sabe de dónde viene la mujer. Está sentada en un banco del parque y toca diligentemente una flauta dulce infantil. Dice que es francesa. Sin dinero ni medios para mantenerse, le han aconsejado que enseñe francés. Así es como llega a tener como alumnas a dos coreanas. A la mujer le gusta andar descalza y tumbarse en las rocas. Y cuando se siente con fuerzas, intenta ver cada instante de forma no verbal y vivir la vida lo más racionalmente que puede. Pero las cosas siguen siendo tan difíciles como siempre. Confía en que la bebida alcohólica coreana makgeolli le proporcione un poco de consuelo cada día.

El director coreano Hong Sang-soo dirige a Isabelle Huppert en su nueva película, un retrato intimista que habla sobre los problemas de la traducción, pero cómo nos encontramos al final con diferentes puntos en común, haciéndonos entender como seres humanos que somos. Ya es la tercera vez que trabajan juntos el realizador coreano y la actriz francesa, tras 'En otro país' y 'La cámara de Claire'. No esperéis una trama lineal a seguir. Como suele ser obligatorio en las películas del director coreano, se trata más de un estudio de personaje que otra cosa. Aquí lo interesante es ver Seúl, y acompañar a Hupper en su camino a entender las dificultades y diferencias de la sociedad coreana.

"Creo que Sang-soo es el director que mejor me retrata como soy yo misma en realidad. Me veo reflejada en ese personaje con una mirada a la vez maliciosa y de extrañamiento frente al mundo. Son películas muy distintas, pero también tienen una tonalidad similar", comentó Huppert en una entrevista para La Vanguardia.

Plataforma: Movistar Plus+

Outcome

Sinopsis: Reef Hawk, una estrella de Hollywood con muy buena reputación, debe enfrentarse a sus demonios ocultos cuando es extorsionado con un misterioso vídeo de su pasado, que seguramente destrozará su imagen y pondrá fin a su carrera.

Jonah Hill está reformulando su carrera como director, y AppleTV ha visto potencial a su nueva historia, 'Outcome', con Keanu Reeves como protagonista. Pero no está solo, sino rodeado de un reparto de lujo: Cameron Diaz, Matt Boomer, el propio Jonah Hill o incluso Martin Scorsese. Una estrella de cine que tiene que enfrentarse a lo que la gente opina de él... y además con Reeves protagonizándola, que es quizá una de las estrellas más queridas por el público. Hill busca dar su propia visión del Hollywood actual, de la cultura de la cancelación y de cómo afecta la imagen pública a las estrellas de la industria del cine de estos días. Todo ello aderezado con un poco de humor negro, que nunca está de más.

Plataforma: Apple TV

MaXXXine

Sinopsis: Maxine, superviviente de los sangrientos incidentes de X, continúa su viaje hacia la fama para ser actriz en el Los Ángeles de la década de 1980.

'X' fue una auténtica revolución en el cine de terror de los últimos años. Con la productora A24 detrás, encumbró a Mia Goth como una de las últimas musas del género. 'MaXXXine' es la tercera entrega de la trilogía que siguió con 'Pearl', y lleva todo al extremo más absoluto. Además con un final perfecto (que seguramente hayas visto mil veces en Twitter o TikTok). Problemas legales aparte (Mia Goth fue denunciada por presuntamente dar una patada los trabajadores de la película), esta trilogía se ha convertido en una serie de películas de culto.

"Yo vivía en Nueva York en ese momento y me presentaron a una stripper", explicó Goth para Entertainment. "Pasé mucho tiempo con ella, la conocí y le hice preguntas, y eso fue de gran ayuda. Luego, me llevaba a estos eventos. Uno en particular era como una fiesta loca en Nueva York y se sentía como [la película] 'Eyes wide shut'. No sé cómo entré, pero estaba allí con ella. Yo sólo estaba en un rincón presenciando todo. Una vez que sentí que obtuve suficiente información, me fui porque era bastante intenso. Pero obtuve mucha información, ella fue muy útil, y yo siempre trato de hacer algo así con mis roles, solo para hacer todo lo que puedo para honrar lo que está en la página tanto como sea posible."

Plataforma: Movistar Plus+

Golpes

Sinopsis: Migueli es un delincuente que sale de prisión en la cambiante España de inicios de los 80. Quiere mirar al futuro, pero, antes, tendrá que sellar heridas del pasado. Para ello necesita mucho dinero y lo necesita rápido. En cuanto llega a Sevilla reúne a su antigua banda, y dan varios palos seguidos: sucursales bancarias, joyerías… e incluso el primer casino de la zona. No van a tenerlo fácil: la policía ha encargado el caso a su propio hermano, Sabino, que conoce muy bien cómo piensan. Pero Migueli no se detendrá. Está dispuesto a llegar hasta el final.

'Golpes' es la ópera prima de Rafael Cobos, creador de 'Anatomía de un instante' o 'El hijo zurdo', series estrenadas en Movistar Plus+. En esta ocasión se trata de la enésima película de atracos rodada en España, que parece tener una fijación con este subgénero cinematográfico. La película trata de actualiza el género quinqui, que se convirtió en culto allá por la década de los 80, y lo hace dándole una vuelta, convirtiéndolo en thriller. "Es una etapa de la historia reciente de este país que todavía tiene mucho que recorrer en el mundo del cine y la ficción. Y ahí es donde encontramos a estos personajes. Ellos se encuentran en un país que está en reconstrucción, como ellos", reflexionó Luis Tosar, uno de los protagonistas, en el programa de Mañaneros 360. Junto a él nos encontramos a Jesús Carroza, que da vida a su hermano.

Plataforma: Movistar Plus+

The Smashing Machine

Sinopsis: La historia real del luchador Mark Kerr, figura clave en el origen de la UFC, que retrata su meteórico ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, al que se enfrentó con coraje y el apoyo incondicional de su mujer Dawn Staples. Una vida llena de ambición y sacrificio del que fue dos veces campeón de este torneo.

Ben Safdie es el director de este vehículo de lucimiento para Dwayne Johnson. Sonaba con fuerza al comienzo de la temporada de premios. ¿Iba a conseguir Johnson una nominación al Oscar? Pero cuando se estrenó la película, el hype se desinfló por completo. Porque la cinta no estaba a la altura de lo que se había esperado de ello, pese a contar con una siempre estupenda Emily Blunt. Dwayne Johnson es a la vez lo mejor y lo peor de la historia, y no acaba de encontrar el tono adecuado, convirtiéndolo todo en más denso y dramático de lo necesario.

"Mi aspecto físico ha determinado buena parte de lo que se espera de mí como actor, y satisfacer las expectativas que se tienen de ti puede ser duro. A lo largo de los años yo me especialicé en películas aparatosas y de gran presupuesto, y en personajes de corte heroico de quienes no se suponía que tuvieran dudas y cometieran errores", reflexionó el actor para El Periódico. "Ese tipo de papeles no me daban la opción de ahondar en mis capacidades actorales y abrirme al público a nivel emocional. Con el paso del tiempo empecé a sentir que mis personajes ya no me representaban, porque a menudo yo me siento muy frágil. Por eso agradezco que esta película me haya permitido encarnar a un ser humano dañado, y desaparecer por completo en mi personaje".

Plataforma: HBO MAX

El extranjero

Sinopsis: Argelia, años 30. El apático francés Meursault muestra una total indiferencia ante la vida por resultarle absurda e inabordable, por lo que se siente un extranjero en su propio entorno.

Si hay una novela célebre en el siglo XX, esa es sin duda 'El Extranjero' de Albert Camus, una historia cuasi filosófica sobre el sentido de la vida. Ahora llega una nueva adaptación a cine firmada por François Ozon, uno de los grandes directores del cine francés de las últimas décadas. Volviendo a trabajar con Benjamin Voisin, con el que trabajó en la estupenda 'Verano del 85', Ozon teje una película compleja, intimista (rodada en blanco y negro) y que hace justicia a un libro inabarcable y complicado de adaptar, haciendo suya la historia.

"Para mí era todo un desafío llevar al cine esta novela, eso lo reconozco. No es la primera vez que hago una adaptación, pero normalmente eran obras menores. En este caso, 'El extranjero' es casi como decir 'El Quijote' en España. Estamos hablando del tercer libro francés más vendido en el mundo desde que se publicó. Es una obra maestra que en Francia todo el mundo ha leído, y reconozco que al principio me preocupaba un poco esta responsabilidad", confesó su director en una entrevista para la revista TELVA.

Plataforma: Filmin