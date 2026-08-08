Los 10 estrenos que ver este fin de semana del 7 al 9 de agosto en Netflix, Movistar Plus, Prime Video, Filmin o SkyShowtime

Ya estamos en agosto, y sí, todos estamos sufriendo las continuas olas de calor. Cada uno trata de sortearlas como buenamente puede, y quizá una de las mejores formas sea quedándose en casa con el ventilador y ver alguno de los estrenos que nos proponen las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Disney Plus, Movistar Plus, Filmin o SkyShowtime. Eso sí, ojo con quedarse en casa y que nos pase lo mismo que a los protagonistas de 'La última casa', el thriller angustioso que estrena este fin de semana Netflix, con Wagner Moura como actor principal.

Si queremos seguir en la línea de thrillers, también tenemos 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' con Sam Rockwell, aunque este tiene un poco más de mala leche y mucho, mucho humor. Pero si nos llama más algo más intenso (y con más muertes), ahí está 'Destino final: Lazos de sangre' que por fin llega a Movistar Plus, o incluso la 'Nosferatu' de Robert Eggers. Y si preferimos algo más tranquilo pero con toques de drama, podemos darle una oportunidad a 'Kokuho', nominada al Oscar a Mejor Maquillaje, o 'Song sung blue' con Hugh Jackman.

La última casa

Sinopsis: En una situación inexplicable, una familia se encuentra confinada en su casa, sin poder salir. A medida que las provisiones disminuyen, deben aprender a ser ingeniosos para sobrevivir y desentrañar la misteriosa fuerza que los atrapa.

Louis Leterrier es un directo con una filmografía un tanto irregular. Tiene 'Transporter' con Jason Statham o la primera de la saga de 'Ahora me ves'. Pero también está ahí presente el insípido remake de 'Furia de titanes'. Pese a ello, se le da bien dirigir acción, y sobre todo con Netflix. Con la plataforma ha trabajado en 'Lupin' o en la serie de 'Cristal Oscuro'. Y ahora llega con su último trabajo, 'La última casa', un thriller de misterio que tiene como protagonistas a Wagner Moura y Greta Lee. Los protagonistas no pueden salir de casa por culpa de una amenaza externa... ¿Nos suena?

"Para la segunda parte de la película, la forma en que lograron ⁠transformar la casa en una especie de acuario... Nunca había visto nada parecido", comentó Wagner Moura para Netflix en la presentación de la película.

Plataforma: Netflix

Buena suerte, pásalo bien, no mueras

Sinopsis: Una noche oscura. Un restaurante abarrotado. Un hombre con un detonador irrumpe proclamando que viene del futuro. Es la 117.ª vez que regresa con la misma misión. Antes de que se acabe el tiempo, debe reclutar a un grupo de clientes del restaurante claramente no cualificados para detener el inminente apocalipsis de la inteligencia artificial y salvar a la humanidad de los peligros de las redes sociales. ¿El problema? Todo está en su contra, desde extraños escépticos y adolescentes con el cerebro podrido hasta monstruosidades algorítmicas que escapan a su control. Pero si este grupo lo consigue, el mundo podría salir adelante. ¿O no?

Una aventura cómica, dinámica, alocada y apocalíptica como ninguna otra, protagonizada por el ganador del Oscar Sam Rockwell, junto a Michael Peña, Haley Lu Richardson y Zazie Beetz. Sí, hemos visto muchas veces este tipo de historia. Un protagonista tiene que salir de un bucle temporal para salvar el universo. Pero nunca lo habíamos visto dirigido por Gore Verbinski, responsable de la trilogía original de 'Piratas del Caribe', o esa película de culto que es 'La cura del bienestar'. Y sí, esta película nos advierte sobre los peligros de la IA, que aunque por ahora la usemos para que nos eche las cartas o nos ayude a redecorar la casa, algunos la ven como la herramienta que traerá la perdición a la humanidad.

Plataforma: Prime Video

Red de mentiras

Sinopsis: Cole, un joven brillante que se gana la vida hackeando redes inalámbricas de cajeros automáticos desde su coche, solo ataca a corporaciones anónimas. Pero cuando un timador financiero le obliga a robar a una mujer atrapada en un imperio criminal, su siguiente movimiento podría salvarla, o hacer que ambos mueran.

Rebecca Thomas, que ya dirigió varios episodios de 'Stranger Things', nos da una nueva película con toques de Neo-noir, que se centra más en el género thriller que otra cosa. Ciber-atracos y hackeos a diestro y siniestro con Dane Deehan como protagonista. No es una película que haya tenido mucho recorrido, pero que tiene todos los elementos para conseguir entretenernos. Tiene ese aura de mediados de los 2000, cuando proliferaban historias sobre hackers. Pero una película buena sobre hackers rara vez hablan sobre ordenadores, sino sobre la persona que está detrás. En este caso, Deehan. "Cuando escucho a alguien protestando por una película demasiado lenta, me emociono porque sé que precisamente esa película me va a gustar", dijo el actor para Dekmag.

Plataforma: Prime Video

Only you

Sinopsis: Elena, 35, y Jake, 26, se conocen por casualidad en nochevieja intentando coger el mismo taxi. Pero en lugar de ir cada uno por su cuenta, comparten el viaje y acaban empezando una relación. A las pocas semanas ya están viviendo juntos y, poco después, hablando de formar una familia. Pero poco a poco la realidad se irá imponiendo y complicará las cosas.

Ópera prima de Harry Wootliff con actuaciones extraordinarias a cargo de Josh O’Connor ('Los Durrell') y nuestra Laia Costa ('Cinco lobitos') y un tema universal: ¿cómo afronta una pareja el dilema de querer, pero no poder tener un hijo? 'Only You' es un retrato tremendamente íntimo y personal que supone un relato único sobre la vida moderna. Así se define esta película dramática, intensa, y que hace una radiografia a lo que supone vivir en pareja en la actualidad. Una dramática reflexión sobre el amor y, sobre todo, el desamor. Wootliff apuesta por la naturalidad, por una puesta en escena bastante realista, y dos actuaciones sobresalientes. "Puse los pensamientos del personaje en mi propia piel. Recuerdo que, justo después de la película, comencé a sentir dolor en el seno derecho. Fui al médico y me dijo: 'Estás totalmente bien. Creo que estás demasiado metida en tu papel", contó Costa en una entrevista para El Periódico.

Plataforma: Prime Video

Kokuho. El maestro del kabuki

Sinopsis: Yoshizawa Ryo interpreta al actor de kabuki Kikuo, que nació en un clan yakuza pero, por un extraño giro del destino, acabó siendo acogido por una familia de actores de kabuki. A partir de entonces se dedica a las artes escénicas y se convierte en un actor de kabuki de gran talento.

Nominada a 1 Oscar y ganadora de un récord de 10 estatuillas en los Premios de la Academia de Cine de Japón, 'Kokuho. El maestro del kabuki' es la película japonesa de acción real más taquillera de la historia con más de 14 millones de entradas vendidas y 130 millones de dólares recaudados en su país. Un épico y poético cuento en el que cabe teatro, traiciones y yakuzas. Una celebración cultural que cautiva e hipnotiza gracias al despliegue visual de su director al plasmar algunas de las obras más emblemáticas del kabuki (por la majestuosidad de sus escenarios, la belleza de sus vestuarios y la perfección de su trabajo de maquillaje). Un reparto íntegramente japonés, que cuenta también con Ken Watanabe, al que conocimos gracias a 'El último samurái', aquella epopeya de Tom Cruise a principios de los 2000.

Plataforma: Filmin

Destino final: Lazos de sangre

Sinopsis: Acosada por una violenta pesadilla recurrente, la estudiante universitaria Stefanie se dirige a casa para localizar a la única persona que podría ser capaz de romper el ciclo y salvar a su familia de la espeluznante muerte que inevitablemente les espera a todos.

El año 2025 fue muy interesante para el cine de terror, con propuestas tan variopintas como 'Good boy', (que podemos ver en Filmin) o 'Sinners', que rompió el récord de nominaciones en los Oscar. O la nueva entrega de la saga 'Destino final'. Nadie daba mucho por ella. Parecía ser una saga ya caduca, ya demasiado exprimida. Pero llegó 'Lazos de sangre' para darle la vuelta a la tortilla, proponiéndonos una trama totalmente novedosa dentro de la historia de la saga, manteniéndose fresca y, sobre todo, ese punto de originalidad tan propio de las entregas anteriores. Se nota que Jon Watts, director de la última trilogía de 'Spider-Man' para Marvel, es uno de los involucrados en la historia de la película. "Sentíamos una presión inmensa por intentar hacer algo original", confesaron sus directores, Zach Lipovsky y Adam Stein. "Estuvimos varios años planificando la secuencia inicial".

Plataforma: Netflix

Song Sung Blue

Sinopsis: Dos músicos de poca fortuna (Hugh Jackman y Kate Hudson) se lanzan con ilusión a formar una banda tributo a Neil Diamond, demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y cumplir tus sueños.

Esta película dirigida por Craig Brewer está basada en hechos reales, en un dúo que se encargó de animar a la gente de Milwaukee. Un matrimonio que forma una banda tributo a Neil Diamond, y es que las bandas tributo funcionan muy bien en Estados Unidos. Jackman lo da todo, pero la que se llevó los laureles fue Kate Hudson, incluso consiguiendo una nominación a los Oscar a Mejor Actriz, aunque la que ganó fue Jessie Buckley gracias a 'Hamnet'. Entretenida, quizá dramática de más, pero de esas películas que te hacen pasarlo bien. "Le dije a Craig, sin ni haber leído el guion, que haría la película. El documental es una verdadera carta de amor a los músicos de todo el mundo que actúan por propinas, por amor al arte, vaya. Me sentí muy identificado porque me gradué a los 26 años en la escuela de arte dramático, en Australia, y un colega y yo montamos una compañía de teatro que era nuestra pasión. Como Mike, me daba esperanza, era el sueño que me empujaba a levantarme cada día", contó la actriz para Fotogramas.

Plataforma: SkyShowtime

28 años después: el templo de los huesos

Sinopsis: El Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como se conoce,. Por otra parte, el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que el chico no puede escapar. En este mundo, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia, ya que la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora.

La saga creada hace ya más de dos décadas por Danny Boyle que dio una nueva visión al cine de zombies, regresó hace un par de años dándole un giro sorprendente a este género. En esta segunda parte de la trilogía, Nia DaCosta coge el relevo de Boyle para seguir expandiendo la mitología creada en '28 años después', dándonos una película apocalíptica que tiene mucho que aportar en el cine de terror, y que da nuevas ideas al cine de zombies. " Fue maravilloso trabajar con Ralph Fiennes porque, obviamente, Ralph es un titán del escenario y la pantalla. Sabía que lo iba a pasar genial con él mezclando esas escenas de diálogo emocional con esta pieza de interpretación realmente increíble. Es muy diferente de cualquier cosa que le hubiera visto hacer antes. Fue realmente, realmente emocionante ser parte de ello y ser también público", contó Nia DaCosta para Fotogramas.

Plataforma: Movistar Plus

Nosferatu

Sinopsis: Historia gótica de obsesión entre una joven hechizada y el aterrador vampiro encaprichado de ella, que causa un indescriptible terror a su paso.

La nueva película de Robert Eggers, director de 'The VVitch' o 'El Faro', fue esta nueva versión del mito de Nosferatu, pero con un toque mucho más oscuro y tétrico que la película de Murnau. Visualmente poderosa (los Oscar así se lo reconocieron), tiene entre sus protagonistas a Bill Skarsgad, Willem Dafoe o Lily Rose Depp. Aunque la película tiene problemas de ritmo, consigue dar miedo en bastantes escenas, y dar una visión a la leyenda vampírica que tantas veces hemos visto en cine y televisión.

"El Nosferatu de Murnau es un sencillo cuento de hadas, que creo que es lo que de verdad me atrajo, más que todo lo relacionado con Drácula. Eso y el hecho de que el vampiro sea más folk, por así decirlo. Con esta película he intentado ir más allá en estos dos elementos. Y también con la historia de Ellen", explicó Eggers para Fotogramas.

Plataforma: Movistar Plus

Tom Hanks: un héroe corriente

Tom Hanks, un héroe corriente.

Sinopsis: documental que repasa la vida y la carrera de una de las últimas leyendas del cine moderno: Tom Hanks.

A lo largo de su carrera, Tom Hanks se ha hecho famoso por interpretar a personas normales que, cuando la vida las pone a prueba, terminan haciendo cosas extraordinarias. Durante más de cuarenta años ha representado una imagen optimista y cercana de Estados Unidos, capaz de conectar con públicos de todo tipo. Pero esa figura conciliadora parece difícil de mantenerse en un país cada vez más polarizado.

Tom Hanks se ha convertido en el gran símbolo del héroe cotidiano. Ha dado vida a un soldado en el desembarco de Normandía en 'Salvar al soldado Ryan', a un astronauta enfrentado a una misión crítica en 'Apollo 13', a un abogado que lucha contra la discriminación en 'Philadelphia' o a un hombre sencillo que atraviesa algunos de los momentos más importantes de la historia en 'Forrest Gump'. Sean personajes reales o de ficción, todos comparten algo: afrontan los desafíos con valentía, humanidad y sentido común. Esos valores universales han hecho de Tom Hanks una de las estrellas más queridas y respetadas del cine. "Al final del día 47 de rodaje, en la hora 14, uno todavía debe capturar un destello emocional que va a durar para siempre, lo haga bien o no", contó en una reciente entrevista con The Rest is Entertainment. "Existen películas que tienen momentos que no puedo ver porque no llegué ahí. Hay un momento doloroso en el que simplemente pienso: 'No estoy ahí'".

Plataforma: Movistar Plus