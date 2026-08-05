Canal RED, la televisión de Pablo Iglesias, ya está disponible en la programación de Movistar Plus para sus abonados

Movistar Plus ha incorporado desde este miércoles a una nueva cadena a su oferta de canales. Y es que la plataforma de streaming ha decidido incluir desde este 5 de agosto a Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, a su arsenal de cadenas en el dial 150.

Tras varios meses de pruebas técnicas, el canal impulsado por el ex vicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos inicia finalmente sus emisiones regulares dentro de la plataforma permitiendo así a sus usuarios disfrutar de todos sus programas y contenidos en directo.

¿En qué piensas cuando escuchas el número 150? A partir de hoy, en Canal Red.



150 es el número del dial de Movistar Plus en el que ya puedes ver Canal Red.



Disfruta de todos nuestros programas de La Base, La Base América Latina, El Tablero, Sinsonte, A Vueltas, los… pic.twitter.com/D8VULuQTVX — Canal Red (@CanalRed_TV) August 5, 2026

De esta forma, la señal de Canal RED se puede disfrutar desde este miércoles a través del decodificador así como desde la web y la aplicación de Movistar Plus permitiendo así al usuario poder ver todos los contenidos de la cadena desde diferentes dispositivos móviles, tablets y ordenadores así como desde los televisores.

Su llegada a la plataforma provocará que el alcance de la televisión de Pablo Iglesias sea aún mayor pues hasta ahora solo se podía disfrutar de él a través de YouTube así como a través de la TDT en la Comunidad de Madrid.

Con la incorporación de Canal RED, Movistar Plus ya dispone de 168 canales en su oferta. En concreto, la nueva cadena pasa a ocupar el dial 150 entre EWTN y Canal Sur Andalucía. Y es que cabe recordar que se trata de una cadena eminentemente informativa con una parrilla articulada por formatos de actualidad, análisis, entrevistas, tertulias y opinión.

El gran pilar de Canal RED seguirá siendo 'La Base', que cuenta con varias emisiones a lo largo del día pues de lunes a viernes se podrá ver a las 09:30, a las 12:30, a las 14:00 y a las 20:00 horas así como su versión de América Latina por la tarde. A las 21:00 horas llegará otro de sus formatos estrella, 'Al lío' y en prime time se ofrecerán programas como 'En ocasiones veo fraudes' o 'Tu amigo y vecino'.

La suma de Canal RED a Movistar Plus ya generó algunas críticas en redes sociales cuando empezó a emitirse en pruebas. Sin embargo desde Telefónica siempre se defendió que en su oferta caben canales de todo tipo de ideología. De hecho hay que recordar que cuenta también con canales escorados a la derecha y ultraderecha como El Toro TV.

Programación de Canal RED este miércoles 5 de agosto: