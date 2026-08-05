Yolanda Ramos asciende a presentadora en TVE de la nueva etapa de un formato que ya pasó por Antena 3 y Telecinco

Ya es oficial. TVE rescatará la próxima temporada 'Me resbala'. El formato de humor que contó con cinco temporadas en Antena 3 y una sexta en Telecinco volverá a la televisión gracias a La 1. Lo hará además con una nueva presentadora. Después de que Arturo Valls y Lara Álvarez fueran los encargados de conducir el show en sus anteriores temporadas, ahora será Yolanda Ramos la maestra de ceremonias.

De esta forma, Yolanda Ramos asciende como presentadora en TVE después de haber sido jueza invitada en la última edición de 'Maestros de la Costura Celebrity' y de haber sido concursante en diferentes programas como 'Hasta el fin del mundo', 'Bake Off: famosos al horno', 'MasterChef Celebrity' y de haber sido también jurado en 'Baila como puedas' y colaboradora en 'Late Xou'.

Con ello, además Yolanda Ramos retoma su faceta de presentadora once años después de haber formado parte del elenco de presentadoras de la primera etapa de 'Hable con ellas' en Telecinco y de haber conducido también el especial 'Las notas' en Neox durante las preuvas del año 2019.

'Me resbala' salta a TVE tras el gran fiasco de Telecinco

Imágenes de las anteriores etapas de 'Me resbala' | Fuente: Antena 3 / Telecinco

De esta forma, TVE rescata 'Me resbala' tres años después de que Telecinco emitiera su última temporada con Lara Álvarez. Una apuesta fallida que no pasó del 8% y 776.000 espectadores de media tras despedirse con mínimo de audiencia con un 4,5% y 425.000 espectadores.

No obstante, la etapa más brillante del formato producido por Shine Iberia fue la de Antena 3. La cadena de Atresmedia emitió hasta cinco temporadas del programa entre 2013 y 2020 logrando su mejor resultado en la cuarta temporada con una media del 15,8% y 1.579.000 espectadores.

Ahora, RTVE comenzará las grabaciones de la nueva temporada de 'Me resbala' próximamente con Yolanda Ramos como nueva presentadora con la intención de ver la luz en 2027 sumándose así a las ofertas de entretenimiento de TVE para la próxima temporada como los concursos 'The Floor', 'Hitster: el juego de los grandes éxitos', 'El escondite' y 'El túnel: avanza y gana', entre otros programas.

'Me Resbala' es la adaptación española del formato francés 'Vendredi tout est permis avec Arthur', estrenado en Francia en 2011. Desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos y ya suma 15 temporadas. Actualmente, el formato ha sido adaptado en 32 territorios y acumula un centenar de temporadas emitidas con gran éxito mundial, siendo líder de audiencia en Francia, Italia, Portugal, Australia, México y Canadá, entre otros territorios donde ha alcanzado el número uno en ratings. Además, ha sido recientemente adaptada en Perú, Eslovaquia y República Checa. En Italia, su temporada número 12 dominó el prime time todas las semanas y se convirtió en la edición más vista de la historia del formato en el país en share. Por su parte, en México cuenta con magníficos datos tras 11 ediciones y ser reconocido con prestigiosos premios.

Su popularidad ha convertido cada emisión en un acontecimiento muy esperado, gracias a una fórmula que combina humor, improvisación y espectáculo. La continuidad del programa y su excelente acogida en todo el mundo reflejan la solidez y el exitoso recorrido internacional del formato a lo largo de los años.