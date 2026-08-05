Las cifras de audiencia dictan una clara sentencia a 'Malas Lenguas' sin Jesús Cintora, con un récord histórico en La 2 de RTVE

Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal han arrancado con excelente pie su primera semana al frente de 'Malas Lenguas'. La marcha de Jesús Cintora por vacaciones y ante su próximo salto a 'Mañaneros 360' para reemplazar a Javier Ruiz no ha afectado negativamente a las audiencias. Todo lo contrario: este martes 4 de agosto el formato de actualidad batió récord en el tramo ofrecido en La 2 de RTVE.

En esa franja, 'Malas Lenguas' alcanzó un 9% de cuota de pantalla, máximo histórico en este parámetro, y una media de casi 600 mil telespectadores. Y ojo, porque fue segunda opción del público solo por detrás de La 1 de RTVE y de sus seriales vespertinos: 'Valle Salvaje' registró un 10,2% y 698.000 seguidores y 'La Promesa' un 13,3% de share y 854.000 fieles.

En competencia con las grandes cadenas privadas, La 2 ganó a 'Y ahora Sonsoles verano', que obtuvo un 8,7% y 587.000 televidentes en Antena 3 y, sobre todo, a Telecinco, estancado en el 7,6% de cuota con el que se conformó la nueva entrega de 'De Lunes a Viernes'. El magacín de corazón congregó tan solo a 496.000 telespectadores de media.

Por supuesto, se impuso con gran ventaja también a los canales secundarios, los que realmente son de su liga: Cuatro y La Sexta: 'Todo es mentira' y 'Lo sabe, no lo sabe' se saldaron con un 5,7% y 5,5% de share y 'Más vale tarde' no pasó del 6,2%. Así, en este caso, 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal aventajó con creces a sus rivales más inmediatos.

¡WOW! MÁXIMO HISTÓRICO de #MalasLenguas en @la2_tve con un 9% de share y una media de 594.000 espectadores



👅 Más de 1.7 millones de espectadores únicos



👅 Y en @la1_tve firma un fantástico 12.7% y 788.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/STu4aX05Er — Dos30' (@Dos30TV) August 5, 2026

Con todo, hablamos de un éxito incontestable para el espacio y de una clara consolidación del mismo con independencia de su principal cara visible; alzándose como el principal pilar de la programación regular de La 2. De hecho, este martes, ese 9% de récord se colocó 4,4 puntos por encima del promedio diario de la cadena pública, que anotó un 4,6% en el cómputo global de la jornada.

Por otro lado, el segundo tramo de 'Malas Lenguas' en La 1 de RTVE, como puente entre la serie 'La Promesa' y 'Aquí la Tierra', otorgó también un resultado boyante al principal canal estatal con un reseñable 12,7% de cuota de pantalla y casi 800 mil espectadores de media. Fue líder indiscutible en su franja respecto a todas las ofertas y redondeó un día brillante para el formato producido por Big Bang Media.

Estas extraordinarias cifras llegan justo después de que 'Malas Lenguas Noche', imparable también en audiencias, firmara un récord histórico en La 2 de TVE el pasado sábado, quedándose a escasas décimas de liderar la noche y ampliando distancias con 'La Sexta Xplica' en su particular pugna.



