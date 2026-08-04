Javier Ruiz ya tiene fecha para su despedida definitiva de 'Mañaneros 360' en TVE tras su fichaje por La Séptima

La etapa de Javier Ruiz al frente de 'Mañaneros 360' llega a su fin. Tras seguir al frente del programa matinal de La 1 durante esta semana, quedaba por saber cuándo iba a ser la despedida oficial del presentador después de que estuviera ya prácticamente confirmado su fichaje por La Séptima.

Pues bien, tal y como avanza El Confidencial Digital, será este viernes 7 de agosto cuando Javier Ruiz se ponga al frente de la tertulia política de 'Mañaneros 360' por última vez. Será entonces cuando el periodista se despida de la audiencia y de todo su equipo después de haber rechazado la última oferta que le hizo RTVE para retenerle.

La marcha de Javier Ruiz de 'Mañaneros 360' provocará un auténtico terremoto de cambios en RTVE de cara a la próxima temporada. Así, Jesús Cintora abandonará 'Malas Lenguas' para ocupar el puesto del periodista en el magacín matinal junto a Adela González.

Por su parte, la salida de Jesús Cintora provocará que Gonzalo Miró, que ya está sustituyéndole durante sus vacaciones junto a Ane Ibarzabal, se quede de forma fija al frente del magacín de actualidad. Lo hará junto a dos nuevas copresentadoras: Esther Palomera en el tramo de La 2 y la presentadora de Canal Sur, Ana Hinestrosa en el tramo de La 1. Mientras que en 'Directo al grano', Martín Barreiro se quedará finalmente como copresentador junto a Marta Flich.

Con su marcha, Javier Ruiz pone fin a una de sus experiencias televisivas de mayor éxito tras haber consolidado 'Mañaneros 360' como la oferta líder de las mañanas junto a Adela González. Así, el espacio cerró el pasado mes de julio con un 17,8%, 562.000 espectadores y 2.494.000 contactos. Lo que supuso batir su propio récord histórico y el mejor dato en esta franja desde julio de 2006.

Javier Ruiz, rumbo a La Séptima junto a al director de 'Mañaneros 360'

Como decimos, Javier Ruiz dejará RTVE tras casi un año y medio al frente de 'Mañaneros 360' para poner rumbo a La Séptima. El periodista ha aceptado finalmente la oferta que le han hecho desde el grupo SIETE con José Miguel Contreras a la cabeza. Y es que cabe decir que el presentador ya formaba parte de este proyecto cuando los entonces directivos de Prisa barajaban la creación de una nueva cadena de TDT aprovechando el concurso público que iba a lanzar el Gobierno en este 2026.

Así, Javier Ruiz se convertirá en el director de La Séptima además de ponerse al frente de alguno de sus programas estrella. Pero en esta nueva aventura profesional no estará solo. Y es que junto a él también se marcha a este nuevo canal Daniel Fernández, quién hasta ahora era uno de los directores de 'Mañaneros 360' y que llegó al formato justo a la vez que el propio Ruiz tras dejar la dirección de 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco.