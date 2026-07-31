El silencioso y abrupto adiós de 'Amor o lo que surja': Telecinco cierra su dating show sin despedida de Carlos Lozano

Hace siete días, Mediaset anunciaba la cancelación de 'Amor o lo que surja', el dating show presentado por Carlos Lozano que estaba llamado a ser una de sus apuestas para relanzar las tardes de este verano. La cadena confirmaba que el programa emitiría su última entrega este viernes y que reconfiguraría así su programación vespertina desde el 3 de agosto.

La gran incógnita estaba en si el programa iba a tener un cierre de sus tramas con sus protagonistas o si las historias de amor se iban a quedar inconclusas. Y ya tenemos respuesta tras la emisión de la última entrega de este dating show, que pretendía recuperar el espíritu del exitoso 'Mujeres, hombres y viceversa'.

Nada más empezar ya se ha notado que se trataba de una entrega normal de 'Amor o lo que surja' pues Carlos Lozano no hacía ninguna alusión a que se trataba del último programa. Después, se ha vivido un momento triste entre Luciana ('Casados a primera vista') y Alexis tras el anuncio del participante de que había decidido acabar su aventura en el programa en ese instante dejándola completamente rota a ella, que ha incluso abandonado el plató al verse sobrepasada y traicionada.

Alexis , tajante con la decisión de dejar el programa, se lo comunica a Luciana😐



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Tras ello, 'Amor o lo que surja' ha seguido con su dinámica habitual con los participantes de ambas gradas conociéndose con total normalidad con citas y con bailes como si nada cambiara. Además, el formato ha seguido ofreciendo imágenes de la última cita de Jordi, su 'diamante' junto a una de sus solteras favoritas. Y tras ello, el joven ha revelado que había tomado una decisión sobre el futuro de algunas de sus pretendientas.

De esa forma, Jordi ha anunciado que no le interesaba seguir conociendo ni a Marta ni a Alexia produciéndose un pequeño rifirrafe entre ellos. Justo en ese mismo momento, la señal de 'Amor o lo que surja' se ha cortado abruptamente sin ningún mensaje de despedida de Carlos Lozano ni ninguna explicación a la audiencia sobre su cancelación y dejando completamente abiertas todas sus tramas e historias.

Un adiós silencioso y por la puerta de atrás de este proyecto fallido que no ha logrado conquistar a la audiencia, y que se despide tras apenas 30 entregas y un mes y una semana de emisión. Y es que en este tiempo, el espacio producido por Bulldog TV, apenas ha pasado del 5% en sus últimas semanas llegando incluso a anotar mínimo con un 4,6% y 409.000 seguidores el pasado 10 de julio. Así, el programa cierra con una media del 5,6% y 506.000 espectadores.

Con ello, parece que Mediaset decidió cancelar de forma rotunda 'Amor o lo que surja' sin que el equipo del programa pudiera dar final a sus historias y sin que Carlos Lozano haya podido ni siquiera dirigirse a la audiencia que les ha acompañado para darles las gracias. Algo que puede recordar a lo que pasó el verano pasado con 'Reacción en cadena' cuando el concurso también dijo adiós de la misma manera.

E incluso en ese caso fue peor porque Ion Aramendi emplazó a la audiencia al siguiente programa. Y en esta ocasión, Telecinco ha optado por eliminar probablemente las palabras de Carlos Lozano en las que citaba a los espectadores a seguir viendo el dating show en la siguiente entrega.