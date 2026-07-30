La Séptima redobla el pulso con RTVE por Javier Ruiz y pone encima de la mesa esta oferta irrechazable para llevárselo de La 1

Después de trascender que RTVE está jugando una inesperada baza para tratar de retener a Javier Ruiz y evitar su marcha a La Séptima, José Miguel Contreras, promotor del nuevo canal de la TDT, ha hecho una revelación inédita hasta ahora en una entrevista para la agencia EFE que avala el interés y la ardua 'pelea' por sustanciar el fichaje del periodista y comunicador.



Como ya contamos en El Televisero, el profesional valenciano, actual conductor de 'Mañaneros 360' en La 1 y 'rey' de las audiencias en la franja matinal televisiva, es el mayor reclamo de los impulsores de este proyecto televisivo que verá la luz el próximo 5 de noviembre; con la esperanza y el casi convencimiento de que Ruiz firmará el contrato en estos próximos días una vez concluya la temporada, algo que previsiblemente ocurrirá este viernes 31 de julio.

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Y como en RTVE son muy conscientes del gran golpe que supondría para sus mañanas de cara a la próxima temporada, se habría movido ficha para frustrar las pretensiones de La Séptima. Es la nueva información que publicó a comienzos de semana El Español-Invertia, que hablaba específicamente de reuniones al más alto nivel para intentar acercar posturas entre la dirección de TVE y Javier Ruiz.

Haciendo presión con el éxito que cada día cosecha 'Mañaneros 360' y con un protagonismo imparable en la mañana de La 1 que en La Séptima no tendría de entrada, en el ente público persiguen que Ruiz reedite su vinculación laboral "por más de una temporada". A colación, el citado medio señalaba también que la oferta de renovación de la compañía presidida por José Pablo López ya había sido trasladada a Javier Ruiz y que éste había solicitado un pequeño tiempo de reflexión para ofrecer una respuesta en firme a comienzos de agosto.

No obstante, la misma publicación apuntaba a que en La Séptima se encontraban muy tranquilos porque tienen claro que el compromiso del comunicador "es firme", que su fichaje "solo es cuestión de tiempo" y que "en todos los escenarios estará liderando su parrilla en noviembre". Y ahora, con las nuevas declaraciones de José Miguel Contreras para EFE, entendemos el porqué de esa confianza. La oferta por su parte es, efectivamente, irrechazable.

El ideólogo de La Séptima asegura que se ha ofrecido a Javier Ruiz ser el primer director de la nueva cadena de televisión: "Tiene encima de la mesa la oferta de ser el primer director de la historia de La Séptima. Me parece una oferta que no se puede rechazar". El objetivo, y una de las grandes líneas maestras trazadas, es que el valenciano "lidere, desde el punto de vista periodístico, este proyecto".

Además, José Miguel Contreras ha abordado el caso de Javier Ruiz como "un caso particular". "Formaba parte del proyecto desde hace más de dos años cuando estábamos en PRISA preparando la idea del canal nuevo. Ruiz me acompañó y juntos soñamos la posibilidad de llegar a hacerlo", ha explicado; de ahí que La Séptima sea algo muy personal para Javier, que -según puntualiza- se fue a RTVE con la intención de involucrarse en la nueva emisora en cuanto recibiera luz verde. En otras palabras, ha formado parte de los planes de la misma desde mucho antes de que empezara a desarrollarse y de que obtuviera licencia. Por tanto, resulta difícil pensar en que Javier Ruiz vaya a declinar el ofrecimiento.

VIDEO | José Miguel Contreras, promotor de La Séptima, ha ofrecido al periodista Javier Ruiz ser el primer director de la nueva cadena de televisión en España, según explica en una entrevista a EFE.



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Lo cierto es que ya saltaron informaciones que sostenían que la función de Javier Ruiz en La Séptima iría mucho más allá de ser presentador de un espacio de información y análisis y que el objetivo era que el popular periodista adquiriera un poder de decisión en la creación y en el progreso de la cadena. Un extremo que ha verbalizado por primera vez Contreras en esta entrevista y que permite presumir que su salida de TVE es realmente inminente.

Además, junto a Ruiz, el nuevo canal de la TDT ha propuesto la dirección de Contenidos a Daniel Fernández, quien en estos momentos asume la dirección de 'Mañaneros 360'. Tal y como explica José Miguel Contreras, este cargo "integrará las funciones que tradicionalmente desempeñaban las direcciones de Informativos y Programas". Recordemos que la programación de La Séptima estará vertebrada en exclusiva por formatos de actualidad y análisis. A priori, no nace con el objetivo de apostar por la ficción -series o cine- ni por grandes formatos de entretenimiento. Su piedra angular será el directo, combinando caras veteranas y acreditadas -como Javier Ruiz- con rostros emergentes.