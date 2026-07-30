Carlos Franganillo, sin rodeos ante las audiencias de su informativo en Telecinco, confía en que 'El Rosco' dé "empuje": "Esa esperanza está"

Carlos Franganillo ha sido el último invitado del podcast 'El copiloto' de El Confidencial, y durante su viaje en coche con el periodista Carlos Padilla, el presentador de 'Informativos Telecinco' se ha sincerado de lleno sobre el estrés que supone vivir pendiente de las audiencias actualmente. Además, el comunicador se ha pronunciado sobre los retos actuales de la televisión tradicional así como la invasión de tertulias de actualidad que ha sufrido la parrilla televisiva en los últimos años.

Nada más arrancar el trayecto, el comunicador ha abordado cómo las cifras de audiencia afectan a su trabajo. "La presión es grande, muy grande. Al final las audiencias, aunque estamos en un entorno televisivo cambiante donde el juego es abierto, ya no se pueden juzgar de la misma manera que se juzgaban hace 10 años o 20. La audiencia sigue siendo clave", ha comenzado explicando.

Carlos Franganillo: "Ves los datos que te han llegado de audiencia y te puede hundir el resto del día o te puede subir a las nubes"

"Esta es una industria que como todas las industrias necesita alimentarse económicamente para estar sana, poder producir contenidos, innovar", ha asegurado Carlos Franganillo, insistiendo en el importante peso de este tipo de datos. "Las audiencias marcan ese camino, marcan la atención que pone el público en tus contenidos y los anunciantes se guían por esos datos para financiar", ha subrayado.

Así, ha hecho balance sobre la montaña rusa que supone vivir pendiente de la cifra de share obtenida. "Hay momentos duros y otros de alegría. Es un estrés duro, aquí la prueba es cada día, te levantas y miras el teléfono, lees el correo, ves los datos que te han llegado de audiencia y te puede hundir el resto del día o te puede subir a las nubes. Ese chute y esa presión todos los días reconozco que es un desgaste", ha lamentado el periodista.

Carlos Franganillo también se ha pronunciado sobre la proliferación del infoentretenimiento y cómo las tertulias de actualidad han invadido la parrilla en los últimos años. "Yo creo que va mucho con la manera de ser de los españoles, pero para mi gusto sí las hay. Hay un superhábito total, entiendo que es también parte de la transformación del sector audiovisual", ha señalado el presentador de 'Informativos Telecinco'.

"Si nos ceñimos solo a la televisión evidentemente es un producto que funciona, que atrae a la gente porque hay extremos, diferentes opiniones, suelen ser debates acalorados, se lleva un poco a la exageración también y eso hace que sea atractivo y barato", ha destacado, justificando este tipo de formatos como alternativas viables en un momento complicado.

"Esa es un poco la clave en un momento donde la industria está en transformación, donde económicamente está en un momento también delicado y ese tipo de productos que generan audiencia y que además no son demasiado caros pues son una salida", ha reiterado Carlos Franganillo sobre unos espacios que se multiplican en distintas franjas horarias en todas las cadenas.

Así, el periodista ha alertado sobre el complicado panorama que enfrentan desde la televisión. "Es un momento difícil, insisto, porque el sector audiovisual, las plataformas, las redes sociales, los gigantes tecnológicos nos están dejando un camino cada vez más estrecho a las televisiones tradicionales en cuanto a contenidos", ha señalado el periodista durante su charla para El Confidencial.

"Yo no sé tanto de televisión, sé de lo mío y cada vez menos. Pero tengo la sensación, por lo que me cuenta la gente que tiene más experiencia, de que estamos en un ciclo, porque la televisión son ciclos. Es verdad que este ciclo se une a una tendencia mucho más global", ha comentado Carlos Franganillo más adelante sobre las audiencias de Mediaset y el delicado momento "de cambio" que atraviesan.

"Yo pienso y deseo que esto es un cambio de rumbo donde cuanto antes vamos a encontrar un camino que nos va a llevar a otro escenario. Y yo creo que todos trabajamos con esa idea, no es fácil muchas veces", ha insistido el presentador, sincerándose sobre cómo esto afecta al desarrollo de la cadena y sus productos.

"Es verdad que cuando una cadena o un programa está en datos de audiencia que no son lo que les gustaría pues que entre en un momento de tensión. Ese momento te puede llevar a cometer errores y creo que lo importante es acertar, no perder la cabeza, no sacar conclusiones precipitadas", ha reflexionado Carlos Franganillo. "Hay tendencias que no puedes controlar, proyectos que tienen que engrasarse, que tienen que arrancar...", ha añadido.

Ante la llegada de 'El Rosco': "Esa esperanza está y confiemos en que nos dé un empuje"

A su vez, se ha pronunciado sobre la llegada de 'Rueda la letra' previsiblemente en septiembre, el concurso que traerá 'El Rosco' de vuelta a Telecinco y cómo espera que impacte en los informativos. "Evidentemente esa esperanza está y confiemos en que lo que venga a partir de septiembre sea bueno para todos y nos dé también un empuje. En nuestro caso porque estaríamos inmediatamente después y eso es un factor", ha apuntado el periodista.

"Nadie se engaña, si tú eres primero y una parte del dato viene por lo que te precede y porque te deja muy arriba. Pero además tienes que hacerlo bien y dejar marca, no nos podemos quedar en el análisis de porque tienes 'Pasapalabra' delante eres la leche hagas lo que hagas", ha advertido Carlos Franganillo sobre las "esperanzas" que hay puestas en el concurso y en la incidencia de El Rosco.

"Hay un trabajo concienzudo de hacer las cosas bien y crear una marca informativa, eso lleva muchos años. Si además tienes 'Pasapalabra', genial. Nosotros creo que el único objetivo que nos tiene que mover como informativo es hacer un producto que interese a la audiencia, que tenga rigor y esperando que venga un buen viento", ha terminado señalando el comunicador.