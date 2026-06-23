A muchos les cuesta asimilar lo que Carlos Franganillo ha hecho en 'Informativos Telecinco' con Aldama: "Indescriptible"

El Tribunal Supremo dictó sentencia este lunes sobre el 'caso mascarillas'. El alto tribunal ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión, y a su exasesor, Koldo García, a 19 años y medio. El más beneficiado ha sido Víctor de Aldama, al que solo le han caído cuatro años y medio de cárcel, que no pisará a cambio de realizar trabajos sociales en beneficio de la comunidad.

Apenas unas horas después de darse a conocer la sentencia, Víctor de Aldama regresaba a Mediaset y no solamente a 'Horizonte', donde ya se le puede considerar un colaborador más, sino que, además, fue entrevistado por Carlos Franganillo y Ángeles Blanco en 'Informativos Telecinco'. Al ser preguntado por si Leire Díez, Julio Martínez o sus abogados han intentado hablar con él tras la sentencia, el empresario lo dejaba claro: "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros".

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Además, se mostró muy satisfecho con la sentencia: "El mensaje lo lanzo porque ha sido un hito muy importante en este país. Nosotros hemos colaborado desde el minuto uno, el mensaje lo he lanzado adrede, hay muchas cosas de las que hablar, obviamente lo he lanzado por Julio Martínez, Leire Díez y también por José Luis Ábalos".

Sobre la condena al exministro de Transportes socialista, Víctor de Aldama dio a entender que podría tirar de la manta: "José Luis Ábalos ha tenido una condena muy alta, no soy quién para cuestionarla, pero él tiene todavía posibilidades de hablar y decir cosas, como por ejemplo de Plus Ultra y el tema de Zapatero". "Ya dije en el Supremo que el señor Ábalos fue coaccionado por Zapatero a las órdenes del presidente Pedro Sánchez. Ahora tiene la oportunidad de en otras causas, como Obras Públicas, financiación ilegal del partido o Plus Ultra de poder colaborar con la justicia", añadió.

Víctor de Aldama señala a Pedro Sánchez desde 'Informativos Telecinco'

Durante su entrevista en 'Informativos Telecinco', también se pronunció sobre la posible implicación del presidente del Gobierno en el 'caso mascarillas'. "Sigo diciendo y reafirmando que Pedro Sánchez es el número uno, lo he dicho en el Supremo, ya hay documentación e informes de la UCO en el que se le nombra y se le ve como el número uno", se atrevió a insinuar.

.@cfranganillo y @AngelesBlancoTV entrevistan a Víctor de Aldama tras la sentencia del caso mascarillas: "El señor Rodríguez Zapatero irá a la cárcel y el señor Pedro Sánchez detrás de él" pic.twitter.com/WgkdAERDI1 — Informativos Telecinco (@informativost5) June 22, 2026

"A referencia de lo que dijo el jefe de anticorrupción, se estaba refiriendo a que no es el número uno en 'la trama mascarillas', obviamente no lo es. Pero yo me estoy refiriendo y sigo diciendo que el presidente del Gobierno es el número uno en todo, es el número uno de la trama, estaba informado de todo", insistió Víctor de Aldama.

Además, aseguró que "nosotros en ningún momento hemos llegado a un pacto con Fiscalía". Sobre la posibilidad de libarse de prisión, a diferencia de Koldo y Ábalos que sí que entrarán, Aldama argumentó: "No hay nada escrito, siempre lo he dicho. Pero estaba claro que si colaborábamos íbamos a tener una rebaja de las penas, aunque no teníamos ni idea de qué rebaja iba a ser. Teníamos que aportar pruebas e indicios, que es lo que hemos hecho, lo han dado como una colaboración muy cualificada. No solo Fiscalía, sino también siete magistrados del Supremo".

Al preguntarle respecto a las pruebas que presuntamente tiene contra Zapatero, Víctor Aldama contestó desde el altavoz de 'Informativos Telecinco' lo siguiente: "Este tema está en secreto de sumario. El expresidente del gobierno no solamente es que yo le haya apuntado, es que está imputado por el tema de Plus Ultra y puede estar imputado por otras cosas que llegará, que no puedo nombrar en este momento". "Si la Justicia funciona en este país, el señor Rodríguez Zapatero irá a la cárcel y el señor Pedro Sánchez irá detrás de él", sentenció el entrevistado de Carlos Franganillo y Ángeles Blanco.

Críticas e incredulidad ante la entrevista de Franganillo a Víctor de Aldama en 'Informativos Telecinco'

La entrevista a Víctor de Aldama ha generado infinidad de reacciones en redes sociales, siendo la inmensa mayoría críticas contra 'Informativos Telecinco' por imitar a 'Horizonte' y llevar a su plató a un condenado por corrupción. "No sé cómo describir esta imagen"; "lo de Carlos Franganillo, lo bajo que ha podido caer"; "qué despropósito" o "dando voz Franganillo a un delincuente confeso y penado en 'Informativos Telecinco'. No doy crédito. ¿Qué será lo siguiente para subir audiencia?", han sido algunos de los comentarios que se han podido leer en 'X'.

Además, los datos de audiencia dictaron una clara sentencia. Mientras que Pepa Bueno lideró con un gran 19,5% de share (2.044.000) con el 'Telediario 2' a través de La 1 y Vicente Vallés firmó un 18,2% (1.904.000) con 'Antena 3 Noticias 2', Carlos Franganillo y Ángeles Blanco en 'Informativos Telecinco' se quedaron con un invisible 7,1% y tan solo 741.000 espectadores, cayendo a su peor resultado en lunes de las últimas tres semanas.

No sé cómo describir esta imagen. pic.twitter.com/yLJ1MDGh2G — Nab 🦁 (@Nabilbg_) June 22, 2026

Lo de Carlos Franganillo... Lo bajo que ha podido caer. Que no vuelva jamás a la tv pública por favor https://t.co/LY2NSrEghJ — Alberto Martín 🌾 (@_AlbeRMS_) June 22, 2026

Hay cadenas que ya no tienen credibilidad alguna.

Con lo que fue Franganillo… https://t.co/WY0O3IEyoU — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) June 22, 2026

Yo esta entrevista la hubiera hecho por conexión. No dentro del plató de informativos. https://t.co/n5R44YZOxi — Borja Terán (@borjateran) June 22, 2026

Non vin a entrevista, nin falta que me fai, pero sei que Piqueras non faría tal cousa. https://t.co/4kzUmTBjDs — Javi CS (@JaviCalvinho) June 22, 2026

Yo la describiría como la nada:



Pepa Bueno: 19,5%⁰Vicente Vallés: 18,2%⁰Franganillo: 7,1%



Tienen lo que merecen. https://t.co/beopi5Z1ez — Jose Tomás (@josertomasro) June 23, 2026

Dando voz @cfranganillo a un delincuente confeso y penado en @informativost5. No doy crédito. ¿Qué será lo siguiente para subir audiencia?. https://t.co/x6Lqylnls4 — Jose 🫰🏻🍀🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@JMaNunezBlanco) June 22, 2026

La audiencia de T5 en general por debajo del 10% es todo lo que se merece https://t.co/S8YpmLmHbF — Miguelón (@miguelangelsu01) June 23, 2026

Lo que está claro es que critican mucho a RTVE, pero es la única cadena en la que actualmente puedes informarte sin caer en estos espectáculos grotescos. La derecha tiene sus tentáculos puestos en todas partes. https://t.co/VCvJpOPfIB — Berto (@bertguezl) June 23, 2026

Yo creo que nos están grabando o algo. https://t.co/M4Uf7lXYJy — Laura (@lauraa_03) June 23, 2026

Cuesta trabajo asimilar esta imagen!! https://t.co/VHj5XjYRvr — Enrique Riera (@tiquetaki) June 23, 2026

Encima se cachondea de nosotros https://t.co/ypMcgfrmWn — Dani Braun❤🇪🇸 (@solidario2323) June 22, 2026