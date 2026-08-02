Incredulidad ante lo captado con Ana Rosa Quintana tras colarse en 'Informativos Telecinco' como enviada especial en Ceuta

Tal y como ya hicieran Iker Jiménez y Carmen Porter el pasado viernes al ponerse al frente de un especial de 'Horizonte' por la situación en Ceuta, Ana Rosa Quintana ha interrumpido sus vacaciones para desplazarse hasta la ciudad autónoma y narrar desde allí la última hora. Lo ha hecho además colándose en 'Informativos Telecinco' como enviada especial.

Así, este domingo, Ana Rosa Quintana ha participado en las ediciones de 'Informativos Telecinco' del fin de semana conducidas por Carmen Corazzini así como en 'Fiesta'. Y el lunes, hará lo propio en 'La mirada crítica', 'Vamos a ver' y en la edición de sobremesa de los informativos con Isabel Jiménez.

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De primeras, Ana Rosa Quintana explicaba cómo se había encontrado Ceuta y lo que está viviendo en la zona después de que el pasado jueves más de 50.000 personas cruzaran desde Marruecos e invadieran la ciudad autónoma. "Me he encontrado una ciudad absolutamente en shock y que no entiende como de repente han podido entrar de golpe 70.000 personas y que no entienden por qué nadie los vio venir o si los vio venir por qué no avisó y por que no se reforzaron", empezaba diciendo la presentadora.

"Esto ha sido una auténtica violación de nuestras fronteras y veo que la respuesta todavía no ha llegado y sobre todo tenemos muchísimas incógnitas y los ceutíes recuperando un poco la normalidad en el centro", seguía relatando Ana Rosa Quintana antes de continuar con su crónica y su editorial sobre lo sucedido, cuestionando una vez más al gobierno de Pedro Sánchez como suele hacer en su programa.

Por si fuera poco, 'Informativos Telecinco' también ha ofrecido pequeños fragmentos de las entrevistas que Ana Rosa Quintana les ha hecho a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal tras su visita a Ceuta en los últimos días. Una imagen que es totalmente inusual para un informativo de una televisión generalista.

‼️Ana Rosa desde Ceuta: “La ciudad está en shock. Esto ha sido una auténtica violación de nuestras fronteras y aquí no ha pasado nada… ¿En CNI no se dado cuenta de que han llegado 70.000 personas de golpe?”. pic.twitter.com/Q8YTyRtN2j — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) August 2, 2026

La audiencia no da crédito por lo visto en 'Informativos Telecinco' con Ana Rosa

Precisamente por eso, las redes sociales se han llenado de mensajes cuestionando y criticando a 'Informativos Telecinco' por contectar con Ana Rosa Quintana como enviada especial y por darle voz a sus discursos así como a sus entrevistas a los líderes de la derecha y la ultraderecha.

"¿En serio Ana Rosa Quintana es la mejor enviada especial que tiene Informativos Telecinco? Toca cambiar de canal", exponía un espectador. "¿Lo de Ana Rosa en los informativos de Telecinco qué ha sido?", se preguntaba otro. "A esto es a lo que ha ido Ana Rosa a Ceuta: a servir de altavoz de la extrema derecha", señalaba por su parte el periodista Juanma Fernández.

"Aprovechar la crisis humanitaria en Ceuta para guiñarle el ojo a la extrema derecha y colocar producciones de su propia empresa por toda la parrilla de Telecinco, hoy en el Informativo. Lo de Ana Rosa no es periodismo, es la máster class definitiva sobre cómo monetizar el drama", sentenciaba otro usuario en "X".

En serio Ana Rosa Quintana es la mejor enviada especial que tiene Informativos Telecinco? Toca cambiar de canal @informativost5 — Guillermo (@Guillealvp) August 2, 2026

qué pinta ana rosa en los informativos y con su propio micro jjsjs https://t.co/igEEB5NKDW — 1 besazo (@unbesazoguapa) August 2, 2026

¿Lo de Ana Rosa en los informativos de Telecinco qué ha sido? 🙄 — Juanfran Moreno (@juanfranmoreno_) August 2, 2026

A esto es a lo que ha ido Ana Rosa a Ceuta: a servir de altavoz de la extrema derecha. https://t.co/bOJMgkzQ7e — JuanMa Fernández - (MONTERO) (@juanmafdez) August 2, 2026

Como no le podían dar el micrófono a Feijóo se lo han dado a Ana Rosa Quintana, que canta lo mismo pero menos. https://t.co/n2XJJVX3tL — @Roberto_Lak (@Roberto_Lak) August 2, 2026

¿Los informativos de Mediaset han quedado para conectar con Ana Rosa Quintana y sus vómitos informativos?



¿Para esto tantos despidos? ¿Para entregar la editorial a Unicorn? — 🔻 (@lopeziboristas) August 2, 2026

Aprovechar la crisis humanitaria en Ceuta para guiñarle el ojo a la extrema derecha y colocar producciones de su propia empresa por toda la parrilla de Telecinco, hoy en el Informativo. Lo de Ana Rosa no es periodismo, es la máster class definitiva sobre cómo monetizar el drama pic.twitter.com/9n7y5SBi5W — IamRGR (@IamRGR1) August 2, 2026

A crise de Mediaset en xeral, e de Telecinco en particulAR. Impensable ver en RTVE ou en Atresmedia de corresponsal dos informativos á presentadora dun magazine dunha productora externa. E co micrófono pic.twitter.com/GvXrTYI5gV — Javi CS (@JaviCalvinho) August 2, 2026

Ana Rosa ha suspendido sus vacaciones porque tenia muchas ganas de entrevistar a Abascal. pic.twitter.com/7Ob8v27rk9 — Republic Of The Meoth 🐾 (@republicmeoth) August 2, 2026

Pero que Ana Rosa está haciendo de reportera para las noticias solo para instrumentalizar muertos que poca vergüenza tiene la tía @telecincoes @informativost5 — MC (@MCjd198) August 2, 2026

Ana Rosa adelanta a Arancha Sánchez en su lucha por el Pulitzer. — Paco Telefunken (@nacobona) August 2, 2026

La qué faltaba — Juanalama2011@gmai c (@covolama) August 2, 2026

Ana Rosa porque no has suspendido tus vacaciones para ir donde hubo los incendios? Que campaña estáis haciendo al presidente pero os va salir todo mal. Da asco veos así va t5 mientras tengan está mujer en la cadena — Mara (@MarianBlimea) August 2, 2026

Suspender las vacaciones para hacer lo que haces todos los putos días. Qué inteligentes Iker Jiménez y Ana Rosa Quintana. Aunque lo vuestro, sólo es leer el guión, no trabajan. — 爪尺.丂卄丨几Ҝ乇丨 (@MShinkei) August 2, 2026

¿Ya sabéis para qué interrumpió sus vacaciones Ana Rosa?



Efectivamente, para dar alas al fascismo. Está mujer no sabe hacer otra cosa. — Óscar 🍏 (@NameScar) August 2, 2026

Veo a @anarosaq en #CeutaEsEspaña hablando del descontrol y lo mal que está aquello y q casualidad una entrevista con @NunezFeijoo ...

Le va a hacer una entrevista a @Santi_ABASCAL ?

A los ceutíes que están sufriendo las consecuencias de esta invasión?

A ver qué pasa.... — Tete ♉ #Los33deVox ¡!🇪🇸🇪🇦🇪🇦 (@PSVICE) August 2, 2026

Telecinco cayó muy bajo hace tiempo, pero se siguen superando…destrozando informativos de fin de semana que si estaban bien

La carroña es implacable, que asco — Van damme (@Vandamm68747981) August 2, 2026