El comunicado con el que Rosa Benito esclarece su verdadero futuro en Telecinco tras desaparecer en 'De Lunes a Viernes'

Hace una semana, se llegó a publicar que Rosa Benito había decidido abandonar su puesto como colaboradora en 'De lunes a viernes' por no estar de acuerdo en la forma de tratar algunos temas. En El Televisero pudimos saber por fuentes cercanas al programa, que la que fuera cuñada de Rocío Jurado sería convocada esta semana y volvería al programa.
Sin embargo, Rosa Benito ha seguido ausente en 'De lunes a viernes' durante toda esta semana disparando todas las teorías sobre su salida del magacín que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona. Sobre todo teniendo en cuenta que estos días podría haber sido protagonista por la entrevista que concedió su ex marido, Amador Mohedano, en 'De Viernes'.
Pues bien, este sábado, Rosa Benito ha roto su silencio con un post en Instagram en el que ha aclarado su futuro más inmediato y si volverá al programa de Telecinco. "La vida te da que pensar… vienen nuevos proyectos que me están siguiendo desde hace tiempo… ahora he dicho sí, así que vamos para adelante y a disfrutar que la vida son dos días y lo estamos viendo a diario…", ha empezado diciendo.
"Bienvenido agosto... adiós julio! 🌹 Espero verte al año que viene...", ha añadido antes de dar la clave de todo. Y es que Rosa Benito ha terminado escribiendo "nos vemos el lunes" confirmando así que regresará a 'De lunes a viernes' el próximo lunes retomando su puesto como colaboradora y ratificando que no tiene ningún tipo de problema con la dirección ni con los contenidos del formato.
Ahora queda por ver si en su regreso, Rosa Benito sigue poniendo líneas rojas después de que en su última aparición ya tuviera un amago de abandono por no estar de acuerdo en cómo se estaba tratando la figura de Rocío Jurado. Además, ya en la entrevista que tuvo con los medios de comunicación tras la presentación, a la que acudió El Televisero, dejó claro que no iba a cometer los errores que incurrió en 'Sálvame'. "Yo no voy a hacer cosas que he hecho en otro momento; hoy sé lo que quiero y cómo lo quiero y, si no, me voy", aseguró entonces en un claro aviso a navegantes.
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Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.