'Valle Salvaje', avance semanal del 3 al 7 de agosto: Luisa descubre al hijo de Adriana y una expulsión en la serie de RTVE

Tras los vaivenes de programación que vivió 'Valle Salvaje' en junio y julio por la visita del Papa a España, el Mundial de Fútbol y el Tour de Francia, la serie vuelve a ofrecer esta semana pleno de episodios con cinco nuevos capítulos entre el lunes 3 y el viernes 7 de agosto.

Además, esta semana 'Valle Salvaje' vivirá el culmen de una de las tramas que lleva abierta desde la muerte de Adriana: el robo de los bebés. Por fin, Luisa y Bárbara conseguirán cerrar el gran misterio sobre las parteras y el robo de María y el verdadero hijo de Adriana.

A continuación, te ofrecemos el adelanto completo de todo lo que va a acontecer en la serie protagonizada por Loren Mairena y Marco Pernas entre el 3 y el 7 de agosto:

Avance del capítulo 457 de 'Valle Salvaje' del lunes 3 de agosto

Manuela le tiende una emboscada a Braulio para que no pueda escaparse y puedan celebrar juntos un desayuno en medio del campo.

Dámaso propone a Rafael unir los negocios de la Casa Grande y la Casa Pequeña para tener el control de los precios en toda la comarca poniéndoles en valor y hacerles mucho más fuertes. Pero el duque le para los pies.

Nicolás se encara con Atanasio y le deja claro que a partir de ahora es mejor que Matilde no opine ni se entrometa en las decisiones de su negocio. Después, Nicolás trata de saber que experiencia tiene la mujer de su amigo en el negocio de las colonias.

Don Hernando frena las ínfulas de Enriqueta y le hace ver que ella no es nadie en el Valle y que jamás lo será y además le dice que sobra. Por otro lado, Dámaso intenta averiguar por qué Victoria está cuidando ahora de Mercedes si siempre han sido enemigas.

Rafael no duda en decirle a Luisa que está empezando a cansarse de la actitud de Rosalía y las confianzas que se toma en el cuidado de María. Tras ello, Bárbara y Luisa advierten a Leonor de que si su hermana sigue actuando así va a terminar siendo despedida y le piden que se contenga en su cuidado de la niña.

Por su parte, Amadeo le pregunta a Martín si ha tenido noticias de su hijo Francisco y si sabe algo de su paradero. Después, Martín le confiesa a Pepa que él también sufre por la partida de su amigo.

Mercedes le confiesa a Victoria que le ha dado fuerzas para poder enfrentarse de una vez por todas a Dámaso. Paralelamente, el propio Dámaso irrumpe en la caseta de las parteras por haberle enviado una nota a la Casa Pequeña sin su consentimiento.

Avance del capítulo 458 de 'Valle Salvaje' del martes 4 de agosto

Enriqueta logra arrinconar a Rafael para que salde la deuda mientras Victoria y Mercedes tratan de descifrar los verdaderos planes de Dámaso.

Y, desbordado por la presión, Rafael pierde el control y expulsa a Rosalía de Valle Salvaje… ¿qué consecuencias traerá su decisión?

Avance del capítulo 459 de 'Valle Salvaje' del miércoles 5 de agosto

Matilde encuentra una inesperada aliada en Enriqueta, que le da una lección de humildad a Nicolás.

Por su parte las parteras acuden al llamado de Rosalía en palacio. Lo que no saben es que es un cebo para demostrar que robaron los bebés. ¿Ha llegado la hora de la verdad?

Avance del capítulo 460 de 'Valle Salvaje' del jueves 6 de agosto

Por un lado, ante Dámaso y por otro, ante Enriqueta, Rafael se enfrenta a los mayores dilemas de su vida.

En palacio, las parteras se defienden ante Bárbara, Leonor y Rosalía, mientras Luisa busca en la cabaña la prueba con la que demostrar que María y el hijo de Adriana fueron intercambiados.

Avance del capítulo 461 de 'Valle Salvaje' del viernes 7 de agosto

Luisa huye por el monte con el bebé mientras las parteras están a punto de alcanzarla. Además, Enriqueta recibe una noticia inesperada de parte de Hernando relacionada con sus hijos… ¿Qué habrá ocurrido?

Y Rafael comparte con Rosalía un momento, quizá, de demasiada complicidad.