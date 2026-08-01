Día histórico en Cuatro con los récords de audiencia de 'Horizonte' y 'En boca de todos' en su cobertura de la última hora en Ceuta

Iker Jiménez y Carmen Porter suspendieron sus vacaciones este viernes 31 de julio para ponerse al frente de una emisión especial de 'Horizonte' en el prime time de Cuatro (Mediaset) sobre la crisis migratoria en Ceuta tras la mayor violación territorial que ha sufrido España en la historia reciente.

No solo se movilizaron los presentadores titulares del formato, que, según explicaron al inicio de la emisión, enfrentaron un viaje de 15.000 kilómetros en avión poco antes de arrancar el programa. También hizo un impasse en su tiempo de descanso el elenco de colaboradores habituales.

Una reaparición de carácter excepcional, pues esas vacaciones se extenderán hasta septiembre si la actualidad no lo impide, para aprovechar el tirón informativo, que se vio claramente reflejado en el máximo histórico que firmó 'En boca de todos' con Nacho Abad el día anterior, en el que se produjo esa avalancha humana en la frontera con Marruecos.

Esta edición especial de 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter, que abordó la última hora del suceso, las consecuencias, la lectura geopolítica y las informaciones en torno al país magrebí, a cuyo Reino se le atribuye un acto hostil contra España, se apuntó un récord en audiencias como cabía esperar.

A pesar de ofrecerse en viernes, un día que no es natural para el programa, y de tratarse de una jornada con los consumos televisivos muy alterados ante el cambio de mes y el inicio de la primera gran operación salida del verano, contó con el respaldo de los espectadores. 'Horizonte' promedió un potente 13,5% de cuota de pantalla, máximo, y rozó el millón de seguidores de principio a fin.

Fue la oferta preferida por el público, líder de la noche con creces e imponiéndose a todas las cadenas. No solo venció a su rival más directo, La Sexta, que se quedó a años luz con el 4,7% que obtuvo 'Equipo de Investigación'. También dominó frente a 'Viaje al centro de la tele' en La 1 de TVE (9,7%), el peliculón de Antena 3 (9,7%) y la propia Telecinco, que se conformó con el 9,2% de 'De Viernes'.

Además, este rendimiento de 'Horizonte' contribuyó a que Cuatro se disparara en el cómputo global del viernes con un 8,6%, aventajando en tres puntos a La Sexta (5,6%) y empatando con Telecinco, su 'hermana mayor' en Mediaset, que también promedió un 8,6% en el día. Y decimos "contribuyó" porque, desde luego, no fue la única alegría que se llevó el canal rojo.

'En boca de todos' pulveriza el récord del jueves e impulsa a 'Noticias Cuatro'

En la mañana, 'En boca de todos' pulverizó el récord del jueves (11,3%) y creció a un histórico 12,7% de cuota (389.000 televidentes) con su cobertura ininterrumpida de la situación en Ceuta. El magacín comandado por Nacho Abad se situó 4,1 puntos por encima de la media de Cuatro y se erigió como segunda opción de su franja; solo superado por 'Mañaneros 360' en TVE (17%). Es más, duplicó a su competidor directo, 'Al rojo vivo', que no pasó de un 6,5% en Atresmedia.

Buena prueba de que el matinal producido por Mandarina se ha convertido en referencia informativa para un sector del público en momentos de crisis como este y de que, además, se premió que fuese el único programa de televisión que dedicó más de tres horas seguidas a informar del asalto fronterizo el jueves.

Por otro lado, el máximo histórico de 'En boca de todos' tuvo incidencia directa en la primera edición de 'Noticias Cuatro'. Presentada por Alba Lago, registró su mejor resultado de la presente etapa con un formidable 11,7% de share, que se tradujo en casi 800 mil telespectadores congregados.

Este apoteósico día para Cuatro lo completó 'Todo es mentira: Summer' con Laila Jiménez a los mandos. El espacio vespertino lideró en su liga con La Sexta al anotar un 8,1% y más de 600 mil seguidores frente al 5,7% de 'Zapeando' y el 5,9% de 'Más vale tarde'.



