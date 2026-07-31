Terelu Campos brota contra 'De lunes a viernes' y desmiente a la dirección: "Me dais hasta miedo"

Este viernes, 'De lunes a viernes' ha centrado buena parte de sus contenidos en cebar el cara a cara que tendrán Terelu Campos y Carmen Borrego en el plató de 'De viernes' tras todo lo que se ha dicho y publicado tras descubrir el anuncio de la venta de la casa de María Teresa Campos en Málaga. Y para ello ha contado con José María Almoguera en plató y ha conectado con su madre antes de llegar a las instalaciones de la cadena.

Además, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona ha aprovechado la presencia de José María Almoguera para analizar las últimas declaraciones de Alejandra Rubio en las que asegura que está mucho mejor desde que no trabaja en televisión y no forma parte del circo.

Y aunque Terelu Campos había apalabrado con la dirección de 'De lunes a viernes' entrar en directo unos minutos, la colaboradora ha plantado al equipo. "Yo confío mucho en el equipo de 'De Viernes' y a mí me han dicho mis compañeros que estaba avisada y que Terelu iba a atendernos a su llegada a Mediaset y que nos iba a contar cómo estaba. Pero podemos decir que Terelu nos ha dejado tirados", ha advertido Beatriz Archidona.

"Veo que la situación es más tensa de lo que yo me imaginaba", ha reaccionado José María Almoguera. "Yo estoy indignada porque no entiendo como una profesional como Terelu se esconda en maquillaje para no hacer lo que tiene que hacer de trabajo, yo creo que viene calentita pero nos está calentando a todos. Ya está bien", ha sentenciado por su parte Ángela Portero muy crítica con su compañera.

Poco después, Terelu Campos ha salido de la sala de maquillaje para poner los puntos sobre las íes. "Yo quiero aclarar que he hecho lo que se me ha dicho de que me iban a grabar al llegar y me he metido a maquillaje porque tengo por horario", ha asegurado la colaboradora. "La dirección del programa a mí no me ha comunicado nada de eso", ha seguido diciendo cuando Archidona le decía que a ella le habían dicho que se había apalabrado hablar con ella unos minutos.

"Me dais hasta miedo, me estáis dando hasta miedo", ha seguido diciendo sobre la actitud del programa con ella. "Me estáis tensando. Yo vengo a hablar de mi verdad, de mis sentimientos, de lo que me ha dolido, de lo que me hace infeliz y con la verdad se va a todas partes", ha adelantado Terelu sobre lo que iba a hacer por la noche.

Están haciendo el circo del que renegaba tanto ,Sálvame y desde el lunes con mas tiempo serán sálvame 🤦‍♀️🤮🤌 pic.twitter.com/2GrotYQEFJ — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 31, 2026

Terelu Campos se enfrenta con José María Almoguera y el equipo de 'De lunes a viernes'

Terelu Campos se enfrenta a su sobrino José María Almoguera en 'De lunes a viernes'

Tras escuchar las palabras de su hermana Carmen Borrego, Terelu Campos se ha atrevido a lanzar un órdago. "La que no ha dicho nunca nada de nadie he sido yo, hasta hoy", ha comentado la colaboradora. "¿Pero por qué viene tan cabreada Terelu que ha tenido una semana gloriosa, tranquila y hoy viene con esa cara?", se ha preguntado después Ángela Portero. "Una semana gloriosa habrá sido para ti, no desde luego para mí. Lo que no se puede es que hay veces que no entiendo que parte no veis ni escucháis. ¿Cuándo he dicho yo alguna palabra de mi sobrino?", le ha replicado la hija de María Teresa Campos.

"Yo no voy a incendiar nada. Pero no pasa nada aquí hemos hablado los unos de los otros", ha recogido Almoguera. "Sí, claro que pasa. ¿Qué es lo que pasa?", le ha contradicho su tía. "Hombre yo tuve un conflicto con mi madre y tú hablaste contra mí", le ha recordado José María. "Porque a mí me duele mi hermana hijo y a mí que se le hagan cosas a mi hermana que la he visto sufrir muchísimo... Pero yo no quería sacar este tema, que lo queréis sacar pues lo sacamos, que yo no tengo ningún problema, el que siempre dice que forma parte del pasado eres tú, pero a mí me da igual porque a mí no me perjudica en absoluto", ha terminado diciendo Terelu.

Poco a poco, la tensión entre tía y sobrino iba a más mientras Ángela Portero calentaba más el asunto al sacar a la palestra a Alejandra Rubio y su última entrevista. "Que Alejandra no nombre a absolutamente nadie y que se diga que se está nombrando a la familia pues madre mía, quizás no sé leer pero ella se ha criticado a sí misma diciendo que ha fallado y que se ha metido en este mundo y que desde que nació estaba condenada a ser famosa y que no lo ha gestionado bien", ha contestado entonces la colaboradora.

"Es que mi hija no ha dicho nada ni de mi sobrino ni de mi hermana. Mi hija solo habla de mí y una pincelada de su abuela, pero no habla de nadie ni menciona a nadie de mi familia", ha insistido Terelu. "Pero cuando habla del circo parece que habla de José María o a Carmen", le ha corregido Beatriz Archidona. "Pero por favor es el periodista el que utiliza la palabra circo y ella habla de show, hombre también José María dijo lo del fucking show, ¿y qué pasa, cuál es el problema?", ha terminado diciendo Terelu negándose a seguir discutiendo con su sobrino.