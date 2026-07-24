'De Lunes a Viernes' arranca su remontada y firma un récord de audiencia que da oxígeno a las tardes de Telecinco

Buenas noticias para 'De Lunes a Viernes', que firmó este jueves 23 de julio su máximo en cuota de pantalla en Telecinco con el mejor resultado en este parámetro desde la entrega de estreno (9%), de la que están a punto de cumplirse tres semanas.

El programa de entretenimiento presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona promedió un 9,1% de share y congregó a más de 600 mil telespectadores de media; un umbral que apenas había superado desde el día del lanzamiento.

Con este dato, que adelanta en +1,1 la media de la cadena en el cómputo global de la jornada (8%), remonta un inicio de semana complicado. El lunes marcó su mínimo con un 5,7% debido a la celebración del Mundial, cuya cobertura alcanzó en La 1 un poder de convocatoria muy elevado, con cuotas por encima del 30%.

MÁXIMO para #DeLunesAViernes en la tarde de @telecincoes con un 9.1%, 608.000 y 1.570.000 espectadores únicos



➡️ +13.8% de plusvalías



➡️ Líder absoluto de 45 a 64 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/QiEZYC6zTU — Dos30' (@Dos30TV) July 24, 2026

Un claro reflejo de cómo el torneo intercontinental, retransmitido en abierto desde RTVE, ha alterado las audiencias televisivas enormemente; siendo 'De Lunes a Viernes' uno de los productos damnificados por esa feroz e inabordable competencia que entraña el fútbol y que, con su finalización, está permitiendo al formato coger aire.

Además, a estos incontrolables factores externos hay que sumar el estado de Telecinco y, en particular, de su tarde, con unas ofertas previas al programa de corazón en cifras muy maltrechas. No obstante, este jueves 'El verano se mueve' con Ion Aramendi también experimentó una ligera subida al 7,9% (récord en share). En cambio, 'Amor o lo que surja', el dating de Carlos Lozano, se mantuvo estancado en un 5,8%.

Sube #ElVeranoSeMueve en @telecincoes hasta el 7.9% de cuota, 594.000 y 1.291.000 espectadores únicos



🛻 Gran 46% de fidelidad



😎MÁXIMO DE CUOTA



📈 Gran minuto a minuto mejorando un 42.2% las herencias recibidas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Nl2zGpHzFz — Dos30' (@Dos30TV) July 24, 2026

Con todo, 'De Lunes a Viernes' fue la oferta más competitiva y vista de Telecinco en la franja vespertina junto al concurso 'Allá Tú', que rozó el doble dígito en el tramo final de la tarde con un 9,9% y 700 mil telespectadores de principio a fin.

En este repunte en audiencias del espacio producido por Mandarina, que le sitúa cada vez más cerca del codiciado doble dígito, tuvieron que ver también los temas tratados -con especial atención al grave estado de salud de Kiko Rivera tras sufrir un ictus- y a la ausencia de las series diarias de La 1 de RTVE.

'Valle Salvaje' y 'La Promesa' desaparecieron de la parrilla de la cadena pública en favor de 'Directo al grano', que ocupó la franja de las ficciones y registró un 9%. Un auténtico pinchazo si ponemos contexto: un día antes, el miércoles 22, sendas producciones obtuvieron un 11,5% y 13,8% de cuota en esa misma banda horaria.