El programa de Antonio Naranjo en Telemadrid, en la picota tras lo expuesto por Sarah Santaolalla en RTVE

La entrevista de Javier Ruiz a José Luis Rodríguez Zapatero en 'Mañaneros 360' está dando mucho que hablar entre los políticos y los medios de comunicación. Ante las críticas del PP y Vox, Jesús Cintora no se ha reprimido en 'Malas Lenguas' ni tampoco lo ha hecho Sarah Santaolalla.

Así, después de que el presentador ya pusiera la cara colorada a Núñez Feijóo y a Santiago Abascal por lo que han hecho ellos en otras televisiones autonómicas; la analista política no se quedaba tampoco callada y ponía en el disparadero a Telemadrid y lo que se ha podido ver en los últimos meses en el programa que conduce Antonio Naranjo.

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Todo llegaba después de que Marta Gómez Montero cuestionara a su compañera por criticar a las televisiones autonómicas en las que trabajan grandes profesionales. "Marta flaco favor haces. Yo entiendo que cada uno trabaja donde quiere, ¿pero quién está condenado sentado en un plató como Malas Lenguas' o en 'Mañaneros' o en 'La Hora de La 1'? ¿Quién está condenado por inventarse una agresión, quién tiene este tipo de condenas a sus espaldas? Porque estos son tertulianos e incluso comunicadores de Telemadrid y de otras", le repreguntaba Sarah Santaolalla a su compañera.

"¿Quién se atreve a hablar de las posturas sexuales de la mujer del presidente en un plató? ¿Alguna vez hemos hablado en TVE de las posturas que hace en la cama Isabel Díaz Ayuso? Nos llevaríamos las manos a la cabeza", sostenía Sarah. "Lo acabas de hacer", le soltaba Marta Gómez Montero. "No, no manipules. Nos parecería una machistada y estaríamos diciendo que qué coño estamos haciendo", le replicaba la tertuliana.

"Pues eso pasa en Telemadrid. En Telemadrid se atreven a decir estas cosas. ¿Cuándo ha entrado un psiquiatra en TVE en el programa que quieras desde 'Aquí la tierra' a 'Malas Lenguas' a analizar si Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo están bien de la cabeza? Eso pasa en Telemadrid con Pedro Sánchez. Nos llevaríamos las manos a la cabeza. A mí me horrorizaría tener a un psiquiatra hablando de la salud mental de un dirigente político de derechas o de izquierdas. Eso pasa en Telemadrid y en las privadas de este país. Así que no somos lo mismo", sentenciaba Sarah Santaolalla.

📺 @SarahPerezSanta responde al PP sobre RTVE



🗣️ En #MalasLenguas, Sarah Santaolalla responde a las críticas de Feijóo y del PP sobre la imparcialidad de RTVE, después de que calificaran la entrevista a Zapatero de "baño y masaje" en "Telepedro" pic.twitter.com/usipnTOlXs — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 23, 2026

Sarah Santaolalla se encara con Marta Gómez Montero por las críticas a RTVE

Marta Gómez Montero, Jesús Cintora y Sarah Santaolalla en 'Malas Lenguas'

Lejos de quedarse ahí, Sarah Santaolalla daba la cara por RTVE y por la entrevista de Javier Ruiz ante los ataques del PP. "Como quiero ponerme del lado de la verdad y del rigor, lo que hemos visto esta mañana es un ejercicio de periodismo independiente y libre", defendía.

"Y como estamos acostumbrados a poner tanto en cadenas privadas en las que algunos hemos trabajado como en autonómicas y cómo vemos esos masajes cada vez que asoma la cabeza Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo. Yo he estado en entrevistas y en platós de televisión en los que cuando ha estado uno u otro y se ha cerrado el micro se le ha aplaudido y se ha dicho que le iba a hacer llegar a La Moncloa. Y eso no ha pasado esta mañana", seguía poniendo sobre la mesa la analista.

"El PP odia a esta casa y todo lo que representa por entrevistas como la de hoy. El lanzallamas es el mensaje y el lema a que no se haga periodismo. Y en esta casa desde la mañana hasta la noche se hace un periodismo libre e independiente y eso es lo que no pueden soportar. Por eso quieren controlarlo para que cuando mañana venga Feijóo, si es que viene aquí si algún día quiere, no se le pregunte por su amistad con un narcotraficante ni se le pregunte por cosas de cómo se paga la casa. Porque estas mismas preguntas que han incomodado a José Luis Rodríguez Zapatero hoy no las quiere tener el PP", sentenciaba Santaolalla.