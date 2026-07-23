Rosa Benito no abandona 'De Lunes a Viernes' y será convocada como colaboradora con total normalidad la próxima semana

Rosa Benito no se marcha de 'De Lunes a Viernes'. La colaboradora, uno de los rostros estrella del programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, continuará formando parte del elenco de tertulianos con absoluta normalidad en contra de las informaciones surgidas en las últimas horas que le sitúan fuera del formato.

En concreto, un determinado medio ha señalado que la excuñada de Rocío Jurado había tomado la decisión de abandonar la versión diaria de 'De Viernes' por su disconformidad con el tono de los temas relativos a su familia que se abordan en el espacio y porque "no quiere ser cómplice" de cómo se está representando la figura de Rocío Jurado en el tratamiento del documental 'La más grande' de la plataforma Movistar Plus.

Sin embargo, El Televisero ha podido verificar por fuentes cercanas que esta información no se corresponde con la realidad y que Rosa Benito mantiene inalterable su vínculo contractual con 'De Lunes a Viernes'. Es decir, ni ruptura definitiva con la productora del magacín de corazón (Mandarina) ni un malestar insalvable con los contenidos como así se había apuntado para justificar una falsa retirada.

De hecho, en este portal también podemos avanzar que la colaboradora será convocada la próxima semana sin ningún tipo de problema; siempre bajo criterios de agenda y/o escaleta. Por tanto, el supuesto 'golpe' a las tardes de Telecinco que se venía deslizando está muy lejos de producirse porque esa salida de 'De lunes a viernes' no se sustanciará.

Si bien, es cierto que Rosa Benito había establecido una línea roja muy firme sobre su futuro en el proyecto. Lo hizo en la rueda de prensa a la que asistió El Televisero, donde dejó claro que no iba a repetir errores del pasado, en referencia a su amarga etapa en 'Sálvame': "Yo no voy a hacer cosas que he hecho en otro momento; hoy sé lo que quiero y cómo lo quiero y, si no, me voy".

Un claro aviso a navegantes para los responsables del programa vespertino que, de momento, no va a ejecutar porque -insistimos- Rosa no va a cesar su colaboración. Es más, la próxima semana tendrá un cierto protagonismo a consecuencia del explosivo 'scoop' que Amador Mohedano concederá a 'De Viernes' esta semana y en el que desvelará, por fin, el contenido de las memorias que lleva años escribiendo sobre su hermana Rocío Jurado.