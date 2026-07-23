'Sueños de Libertad', avance capítulo 611 del viernes 24 de julio: Andrés, en peligro y un nuevo personaje que lo revoluciona todo

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales tras la marcha de Cloe, la llegada de Bianca y el triunfo de Gabriel sobre los De La Reina con la traición de Tasio.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Mabel deja a Salva solo con la cantina para asistir al curso de artes que le ha conseguido su novio en Madrid y le pone al corriente de la situación en su casa.

Tasio anuncia a su familia la decisión de marcharse de la casa de los De La Reina y aunque tanto Digna como Andrés tratan de convencerle para que cambie de opinión deja claro que se marchará para siempre. Después, Damián habla con su hijo y Tasio le sorprende con una inesperada propuesta: quiere venderle sus acciones en La Industrial.

En el dispensario, Begoña y Nieves comparten confidencias sobre la situación de Juanito y sobre el aborto de Marisol. Así, Nieves le hace una dura confesión a su amiga: siente alivio al saber que el hijo de su marido y su amante no va a nacer. Poco después, Digna acude al dispensario y al enterarse de la presencia de Marisol le hace una oferta inesperada a Nieves: que Marisol se traslade a su casa para que pueda recuperarse.

Dorotea acude al despacho de Andrés para disculparse por su comportamiento y tras descubrir que él es el chico con el que estuvo Valentina, la mujer le pide ayuda para que consiga interceder y su hija acceda a tener un acercamiento hacia ella. Y él le pide que se ponga en la piel de su hija. Después, Valentina se muestra molesta con Andrés por tratar de mediar entre ella y su madre.

Andrés se reúne con Begoña para darle los negativos y le deja claro que se ha quedado con una copia y ella se muestra enfadada con él. Posteriormente, unos hombres le persiguen y se enfrentan a él para robarle los negativos. Mientras, Begoña le entrega los suyos a Gabriel y él a cambio le da su licencia marital.

En la colonia, Fina se sorprende con una visita inesperada: Bianca. La mujer ha viajado desde Argentina para hacer unos negocios en España y ha aprovechado para visitar a su ex pareja y la fotógrafa le pide perdón por cómo cortó con ella. Y por último, Andrés se encara con Gabriel por haberle enviado a unos matones.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

Nieves y Begoña en 'Sueños de libertad'

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marisol seguía sufriendo las consecuencias del aborto tanto a nivel físico como sobre todo mental. La visita de Pablo al dispensario provocaba que la joven se rompiera definitivamente y se encarara con él.

En la tienda, Marta le mostraba las nuevas fórmulas de los perfumes a Claudia y le ponía al corriente de lo sucedido y de cómo Tasio les ha traicionado por haber ayudado a Paula mientras ella las escuchaba desde el almacén.

Begoña le proponía un trato a Gabriel para que acepte que pueda marcharse a la casa de los montes para disfrutar de su bebé en solitario y poder disponer de sus cuentas. Él terminaba aceptando a cambio de que le entregue todos los negativos de las fotos con María. Algo que Andrés no aprueba.

Mabel le aconsejaba a Miguel que le cuente a Claudia todo su drama familiar y tras ello, el doctor decidía sincerarse con Claudia. Posteriormente, Miguel acercaba posturas con su padre siguiendo los consejos de su novia.

En la tienda, la madre de Valentina regresaba para convencerle de que vuelva a Soria con ella y ante los gritos, Andrés intervenía para evitar problemas y después le dejaba claro a Valentina que puede contar con él para desahogarse.

Por último, tras sentirse completamente desplazado y que nadie le va a perdonar, Tasio anunciaba una inesperada decisión: se marcha definitivamente de la casa de los De la Reina.