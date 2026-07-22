'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales, como el embarazo de Marisol y el plan de Gabriel para abaratar los costes de los perfumes que crearon los Merino, con la traición de Tasio a su familia, y la despedida de Cloe.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marisol sigue sufriendo las consecuencias del aborto tanto a nivel físico como sobre todo mental. La visita de Pablo al dispensario provoca que la joven se rompa definitivamente y se encare con él.

En la tienda, Marta le muestra las nuevas fórmulas de los perfumes a Claudia y le pone al corriente de lo sucedido y de cómo Tasio les ha traicionado por haber ayudado a Paula mientras ella las escucha desde el almacén.

Begoña le propone un trato a Gabriel para que acepte que pueda marcharse a la casa de los montes para disfrutar de su bebé en solitario y poder disponer de sus cuentas. Él termina aceptando a cambio de que le entregue todos los negativos de las fotos con María. Algo que Andrés no aprueba.

Mabel le aconseja a Miguel que le cuente a Claudia todo su drama familiar y tras ello, el doctor decide sincerarse con Claudia. Posteriormente, Miguel acerca posturas con su padre siguiendo los consejos de su novia.

En la tienda, la madre de Valentina regresa para convencerle de que vuelva a Soria con ella y ante los gritos, Andrés interviene para evitar problemas y después le deja claro a Valentina que puede contar con él para desahogarse.

Por último, tras sentirse completamente desplazado y que nadie le va a perdonar, Tasio anuncia una inesperada decisión: se marcha definitivamente de la casa de los De la Reina.

Tasio y Damián en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Miguel insistía para que Marisol se quede en el apartamento del dispensario para poderla vigilar durante la noche y evitar problemas tras el aborto. Paralelamente, Mabel le contabaa Salva su drama familiar y lo sucedido entre Marisol y su padre y el tema del embarazo y su aborto.

Damián no dudaba en reprochar a Tasio que se haya puesto de acuerdo con Gabriel y traicionar a su familia y le dejaba claro que todos están muy decepcionados con él. Mientras, Begoña hablaba con Gabriel pues quiere que Beatriz pase menos horas con el niño.

Miguel se mostraba muy molesto y reprochaba a sus padres que no le hayan contado que Marisol estaba embarazada de Pablo. Tras ello, Miguel rechazaba una cita con Claudia al verse sobrepasado por la situación.

Andrés se enfrentaba con Gabriel por haber chantajeado a Tasio para hacer daño a la familia y sale a relucir el tema de las fotografías con María. Por su parte, Digna le hacía una propuesta inesperada a Begoña para que pueda pasar más tiempo a solas con su hijo, pero después recibía un jarro de agua fría tras no llegar a un acuerdo con Gabriel para poder estar en la casa de los Montes con Juanito.

En la fábrica, Gabriel demostraba que el abaratamiento de los perfumes no repercute en su calidad, aunque todos insistían en mostrar su disconformidad y su cabreo con Tasio. Por último, Valentina recibía una inesperada visita: su madre se presentaba por sorpresa en la tienda.