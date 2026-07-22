Javier Ruiz pone voz en TVE a lo que muchos ven en el saludo de Álex Baena a Sánchez y a lo que pasó con Borja Iglesias después

La celebración del triunfo de la Selección Española en el Mundial 2026, con un elevadísimo poder de convocatoria en las calles y en televisión, ha tenido también una alta carga política tras imágenes como la protagonizada por Álex Baena, que realizó un saludo muy frío a Pedro Sánchez en la recepción que tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa antes de la rúa y de la fiesta final en Cibeles. Y en ello ha puesto el acento Javier Ruiz a través de 'Mañaneros 360', el programa que conduce en La 1 de RTVE.

El formato matinal de la principal cadena pública, con el periodista valenciano a la cabeza, ha analizado "las luces y las sombras" en los saludos de los jugadores de La Roja al Presidente del Gobierno, destacándose el evidente contraste que las cámaras captaron entre la efusividad de Borja Iglesias y la frialdad de Baena cuando estrechó la mano del dirigente socialista esquivando todo contacto visual.

En su valoración de este sonado y controvertido episodio, en boca de muchos en las últimas horas, Javier Ruiz ha señalado que son "imágenes de discrepancia política pero de respeto", al contrario de lo que estamos viendo "en escenarios como el propio Congreso de los Diputados".

Así, el popular rostro de TVE ve en Álex Baena "un gesto de respeto institucional" porque "no le niega el saludo al Presidente del Gobierno". "Uno puede tener más o menos entusiasmo, pero el saludo está", ha recalcado Ruiz, poniendo así voz a un gran sector del público que sostiene que no hay que polemizar con esa acción porque el centrocampista y extremo izquierdo mantuvo la deferencia y la cortesía.

"Baena, claramente contrario a Pedro Sánchez, pero con el gesto suficiente como para respetar el saludo institucional. La mirada ni se sostiene, pero estuvo ahí el gesto de respeto", ha reiterado en su observación Javier Ruiz, que también ha colocado el foco en el futbolista Borja Iglesias.

A diferencia de su compañero, el delantero del Celta de Vigo y de la Selección Española escenificó un saludo "más efusivo" con Sánchez en palabras del presentador de 'Mañaneros 360'. Y es que, efectivamente, hubo un cruce de miradas y un golpe de complicidad en el hombro aparte del protocolario apretón de manos.