RTVE se da un baño de masas en audiencias con triple récord histórico para 'Mañaneros 360', 'La Hora de La 1' y 'Directo al Grano'

La resaca de la épica victoria de España en la Copa del Mundo 2026 catapultó a La 1 de RTVE a una jornada de lunes (20 de julio) de liderazgo absoluto e ininterrumpido. La cadena pública se benefició de la inercia de la gran final del torneo y de su cobertura especial sobre las celebraciones y los actos institucionales de La Roja tras su aterrizaje en nuestro país con el preciado trofeo.

La 1 promedió un 26,9% de cuota de pantalla en el total del día, imponiéndose con distancias abismales sobre Antena 3 (10,8%) y, en particular, sobre Telecinco (6,3%). Y detrás de ese abultado registro medio estuvieron los récords históricos alcanzados por sus principales magacines informativos, por la subida exponencial del 'Telediario 1' y por el formidable seguimiento de los especiales vespertinos y nocturnos que retransmitieron toda la agenda de la Selección en Madrid.

Para empezar, a primera hora de la mañana, el informativo matinal de La 1 arrolló con un 38,6% de share. El espacio heredó parte de los datos de la histórica noche anterior y sirvió de trampolín para las ofertas predecesoras, que firmaron sus mejores cifras desde que arrancaron sus emisiones. 'La Hora de La 1' con Aida Bao y Álex Barreiro obtuvo un imponente 32,1% de cuota, con más de 600 mil telespectadores.

ENORME 32.1% de share y 601.000 espectadores para el equipo de @LaHoraTVE, con plusvalías del +19.2%



👉 LÍDER de su franja

👉 Más de 2 millones de espectadores únicos

👉 RÉCORD HISTÓRICO#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/s6Xe0dXLzs — Dos30' (@Dos30TV) July 21, 2026

A continuación, 'Mañaneros 360' recogió el testigo conservando ese impetuoso rendimiento y cosechando otro dato de récord. El programa conducido por Javier Ruiz y Adela González, que analizó la final del Mundial y abordó la llegada de los jugadores al aeropuerto de la capital, anotó un espectacular 26,1% de cuota y congregó a casi 1,2 millones de televidentes de media desde las 10:35 hasta las 14:55 horas, pues este lunes el formato se ofreció sin la interrupción habitual del informativo territorial.

Ayer @MananerosTVE volvió a ser IMPARABLE haciéndose con un 26.1% de share y reuniendo a 1.171.000 espectadores en @La1_tve



🔵 LÍDER indiscutible de su franja

🔵 RÉCORD HISTÓRICO

🔵 Más de 6.1 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/zbTJkFKQ8N — Dos30' (@Dos30TV) July 21, 2026

Un gran rendimiento para el producto troncal de la mañana de La 1 de TVE que se contagió a la primera edición del 'Telediario'. Con Lourdes Maldonado al frente, arrolló con un 25,2% y más de 2,5 millones de fieles; arrebatando así el liderazgo a 'Antena 3 Noticias' con Sandra Golpe, que aun así mantuvo sus destacados resultados (20,2% y más de 2 millones).

Por la tarde, el canal estatal continuó pulverizando audiencias con 'Directo al grano' en la primera parte y con el programa especial 'La segunda estrella es nuestra' después. El magacín vespertino, comandado por Gonzalo Miró y Martín Barreiro en relevo de Marta Flich, completó el triple récord de La 1 con un 18,8% de share y 1,7 millones de seguidores.

Ayer @algrano_rtve registra RÉCORD HISTÓRICO con un 18.8% de share y 1.697.000 espectadores en la tarde de @La1_tve



👉 LÍDER indiscutible de su franja

👉 Supera los 4.9 millones de espectadores únicos

👉 Alcanza picos de audiencia superiores al 21%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/NBTBcncIPb — Dos30' (@Dos30TV) July 21, 2026

Acto seguido, RTVE fijó tres especiales para retransmitir la recepción de La Roja en el Palacio de la Zarzuela y de Moncloa, el recorrido de la rúa por las calles de Madrid y la celebración en la Plaza de Cibeles, la última parada de los futbolistas y escenario del colofón de la fiesta. Y esos programas, ofrecidos de forma consecutiva, lograron un respaldo masivo. 'La segunda estrella es nuestra' se saldó con un 27,2% y 2,3 millones de espectadores; 'Enhorabuena Campeones' se elevó a un 30,4% y casi 2,7 millones; y el 'Imparables: Un equipo de Leyenda', ya en prime time, se disparó a un 36% y más de 4,1 millones de televidentes.

Así, el baño de multitudes para la Selección Campeona del Mundo no solo se produjo en las calles de Madrid, donde se estima una afluencia de dos millones de personas, sino también en televisión, a través de la pantalla de La 1, con esas excelentes cifras anotadas durante toda la jornada que pusieron el broche de oro a la cobertura que el ente público ha realizado del Mundial FIFA 2026 desde el pasado 11 de junio.