Así es 'Las vecinas', la nueva serie de Atresmedia con la productora de Los Javis: sinopsis y reparto completo

Tras anunciar hace un mes, que Suma Content, la productora de Los Javis trabajaba en dos nuevas ficciones para atresplayer, este martes, el grupo ha dado a conocer todos los detalles de 'Las vecinas', una de estas series que arranca ahora su rodaje.

Las actrices Ane Gabarain ('Patria', 'Cuatro estrellas') y Nora Novas ('Zeta', 'La última noche en Tremor') serán las protagonistas de 'Las vecinas'. Ambas darán vida a Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta y se odian, protagonizando un conflicto vecinal que se prolonga durante más de una década. Un suceso que recuerda mucho al que vivieron las famosas "vecinas de Valencia" que tan virales se hicieron gracias a su participación en 'Callejeros', el programa de Cuatro.

Junto a ambas intérpretes, el reparto de 'Las vecinas' es muy coral y está formado por Laura Weissmahr ('Se tiene que morir muchas veces'), Ana Rujas ('Cardo'), Marian Álvarez ('La unidad'), Manolo Solo ('Anatomía de un instante'), Carlos González ('Mariliendre'), Lorena López ('Custodia repartida'), Raquel Pérez ('Si es martes, es asesinato') y Roger Casamajor ('La caza'), que interpretarán a los personajes más destacados.

Natàlia Boadas ('Vestidas de azul') y Almudena Monzú ('Yo siempre a veces') son sus creadoras. "En 'Las Vecinas' el juicio es una lucha por la verdad que acaba preguntándose qué es la verdad. Es un drama judicial muy fiel a cómo son los litigios en nuestro país. Del género judicial nos interesa muchísimo la coralidad porque no se trata sólo del conflicto en sí sino todo lo que revela de la gente que lo rodea", confiesan.

"Contamos con un gran reparto que ha aceptado el reto de subirse a la montaña rusa emocional que es esta guerra de relatos, donde el campo de batalla es una sala de vistas", añaden al respecto Boadas y Monzú. La propia Monzú forma parte de la dirección de la ficción junto a Javier Ferreiro ('Mariliendre').

Como decimos, 'Las vecinas' volverá a unir a Atresmedia con Suma Content, la productora de Los Javis. En este caso la ficción cuenta con Montse García, Andrea H. Catalá y Mariano Piñeiro como productores ejecutivos

Así es 'Las vecinas'

'Las Vecinas' narra la compleja relación entre Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta y se odian.

Tras una década de conflicto vecinal que se ha llevado por delante a la comunidad de vecinos y a sus seres queridos, la pelea llega a los tribunales. Con los testimonios en sala, viajamos a un pasado en el que Teresa y Josefina parecían destinadas a encontrarse. Porque esta es una historia de odio tan intensa como una historia de amor.