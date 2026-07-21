La estrategia de emisión con 'Drag Race España': Mes del estreno de su 6ª edición en Atresplayer, novedades y giros de mecánica inéditos

Es uno de los formatos más longevos de Atresplayer y por fin los fans pueden estar tranquilos. Y es que 'Drag Race España' regresará a la plataforma con su sexta edición el próximo mes de septiembre tal y como ya anuncia la plataforma.

De esta manera, Atresmedia seguirá apostando por 'Drag Race España' tras el éxito de su quinta temporada, que rompió todos los récords y se consolidó como uno de los fenómenos televisivos del año. Lo hará con su sexta edición que volverá a contar con Supremme Deluxe como maestra de ceremonias.

Con ello, el grupo apuesta por la nueva temporada de la versión original y retrasará a 2027 la emisión de la segunda edición de 'Drag Race España: All Stars'. Una sexta edición que llega además con grandes novedades en su mecánica, tal y como avanza el grupo de comunicación.

Así será la sexta edición de 'Drag Race España' con "giros" en su mecánica

Una nueva promoción de reinas protagonizará esta gran competición sin precedentes para convertirse en la nueva superestrella drag española, aunque conseguirlo no será nada fácil. El taller más famoso de la televisión se llenará de reinas que deberán superar todo tipo de retos para evitar ser eliminadas y así poder abrirse paso entre sus compañeras para llegar a la Gran Final y llevarse los 50.000 euros de premio final.

Lo harán en una temporada que contará con "muchas novedades y giros de mecánica inéditos en el programa". Inesperadas sorpresas que marcarán el futuro de las reinas, que serán valoradas por los miembros del jurado, integrado un año más por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.