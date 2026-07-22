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Nacho Abad anuncia por qué ha causado baja en 'En boca de todos' y aclara cuándo se reincorporará a su puesto

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

El presentador de las mañanas de Cuatro no estará al frente de 'En boca de todos' en lo que resta de semana y su ausencia será suplida por David Aleman

Nacho Abad en 'En boca de todos'
Nacho Abad en 'En boca de todos' | Mediaset

Los espectadores que hayan sintonizado este miércoles 22 de julio 'En boca de todos', el exitoso programa matinal de Cuatro, se han encontrado con la destacada ausencia de Nacho Abad, su presentador titular, que ha sido relevado por David Aleman, el sustituto habitual.

El también conductor de 'Código 10' en la noche de los martes ha asumido las riendas del magacín de actualidad en una jornada muy intensa marcada por la todavía resaca del Mundial, por las últimas declaraciones de Julio Martínez que comprometen a Zapatero y a sus hijas en el caso Plus Ultra o el balance de curso del líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo.

Y precisamente esta intensidad informativa es la que estaría detrás del parón que ha decidido hacer Nacho Abad y que él mismo ha anunciado en sus redes sociales. "Me tomo tres días de vacaciones", ha aclarado el comunicador en su perfil oficial de 'X', concretando que ese paréntesis se prolongará al jueves 23 y viernes 24 de julio.

Sin embargo, como propiamente ha avanzado el periodista, este impasse será momentáneo. "Vuelvo el lunes a tope en el, para mí, mejor matinal de la tele", ha indicado Abad en esa misma publicación con la que, además, ha citado un post de Mediaset en el que se ensalza el buen momento en audiencias de 'En boca de todos'.

Y es que, como ya viene siendo frecuente desde hace meses, el formato de Cuatro, producido en colaboración con Mandarina, se ha impuesto a 'Al Rojo Vivo', su competidor directo. Con un 8% de cuota de pantalla media, este martes 21 de julio volvió a dominar sobre la oferta de La Sexta con un punto de ventaja.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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