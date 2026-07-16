Nacho Abad anuncia la detención de Héctor de Miguel 'Quequé' y revela el motivo que hay detrás en directo

Héctor de Miguel, el humorista conocido popularmente como 'Quequé', ha sido detenido en Salamanca en la jornada de este miércoles 16 de julio tal y como han notificado fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Una información que ha ofrecido en directo Nacho Abad, con el que hace unos meses tuvo un 'desencuentro', en su programa 'En boca de todos'.

El traslado del cómico a dependencias policiales sería consecuencia de una reclamación judicial desatendida. Coincide con el juicio oral abierto contra él en marzo como presunto autor de un delito de coacciones sobre Polonia Castellanos, la presidenta de la asociación Abogados Cristianos, por el que la Fiscalía solicita dos años de prisión y una indemnización de seis mil euros en concepto de daños morales. No obstante, se desconoce aún si tiene relación.

Pues bien, de esta noticia se han hecho eco en el formato matinal de Cuatro. "Les aviso de que acaban de detener a un famoso", ha cebado Nacho Abad antes de dar paso a una publicidad. A la vuelta, el presentador ha conectado con Pablo Gonzalvo, un miembro del equipo de redacción de 'En boca de todos', para revelar la identidad de la celebridad y ahondar en el suceso en cuestión.

"En las últimas horas 'Quequé' ha sido detenido en Salamanca por la existencia de una reclamación judicial por parte de un juzgado de Madrid, pero no han trascendido los datos de esta reclamación", ha indicado el periodista. Y es que, efectivamente, Subdelegación del Gobierno no ha precisado las razones exactas del requerimiento que está detrás de ese sonado arresto.

"Pues nada, Quequé, detenido. No tiene nada que ver con la imitación que hizo de mi, yo no tengo nada que ver en esto. A mí me imitó y eso no es delictivo", ha reaccionado con evidente sorna Nacho Abad; en referencia a la polémica que se desató hace unos meses cuando Héctor de Miguel hizo una afilada y mordaz parodia del comunicador de Mediaset, al que denominó como 'Macho Abad'. Un sketch que levantó muchas ampollas, derivando en su marcha de la Cadena SER por "salud mental".

Esta salida, que generó muchas elucubraciones, fue comentada por el propio Nacho Abad poco después, pronunciándose sobre cómo encajó la ridiculización de Héctor de Miguel 'Quequé' contra él y su programa. "A mí me parece que Quequé hace sátira, y me parece muy lícita la sátira. Yo no tengo ningún problema con Quequé, cero problemas. Hacer reír creo que es dificilísimo. Y si Quequé ha hecho reír a la gente, pues de maravilla", señaló.

Además, negó la mayor ante las voces conspiranoicas que le situaban como responsable de la salida del cómico de la SER. "Yo no he exigido que él dejase la radio. No tengo ni idea de si la dejó por mí, por la parodia de Adamuz o por presiones, pero no me corresponde", sentenció el presentador de Cuatro. De hecho, admitió sentir pena por esa retirada: "Me da pena. Todo lo que se cierra me da pena. ¿Hacer reír es malo? No. Y ya está".

Nacho Abad anuncia que "ha sido detenido por desobediencia e incumplimiento de condena"

Por eso, ante la noticia de su detención, Nacho Abad ha querido dejar ese pronunciamiento con retranca. "Querría saber concretamente la razón por la que está en el calabozo. A lo mejor se ha hecho un Elisa Mouliaá y le han llamado dos veces y a la tercera le han detenido", ha añadido el también criminólogo.

Minutos más tarde, tras hacer unas averiguaciones con "el entorno de Héctor de Miguel", Nacho Abad ha avanzado que ha quedado en libertad y que detrás de la captura está "una denuncia del periodista Alfonso Rojo": "Quequé había sido condenado a publicar la sentencia en la red social X, pero él no la había publicado y, por tanto, ha sido detenido por desobediencia e incumplimiento de condena".