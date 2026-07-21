Josep Pedrerol cierra 'El Chiringuito' en Atresmedia para abrirlo en otra cadena distinta y con un notable cambio

Ha llegado el día. Este lunes, 20 de julio, Josep Pedrerol ha puesto fin a su etapa en Atresmedia. El periodista deportivo y el grupo de comunicación decidieron poner fin, de forma amistosa, a 13 años de relación profesional. Como cabía esperar, el comunicador catalán ha dedicado varios momentos de esta última entrega de 'El Chiringuito' a despedirse de su público.

"Han pasado 13 años. Así empezamos", ha arrancado diciendo Josep Pedrerol, dando paso al vídeo de su primer día en 'El Chiringuito'. "Cuántas cosas…", ha continuado comentando, antes de hacer una serie de agradecimientos: "Ha ido bien. Gracias a vosotros por estar ahí, por el cariño que hemos sentido siempre. A los compañeros, un equipazo, que ha hecho posible esta auténtica y bendita locura en Atresmedia".

"Gracias a los jefes: Bardají que apostó por nosotros en un momento delicado, Ferreras, siempre a nuestro lado, o Chema, un montón de gente en esta casa que merece la pena", ha asegurado el presentador, dejando claro que "hemos estado muy felices en Atresmedia, pero la vida nos obliga o nos apetece a veces, o por lo que sea, tomamos decisiones y cambiamos, nos separamos amistosamente, que es lo que hemos hecho. Separación amistosa y con un abrazo".

Josep Pedrerol también ha querido ensalzar la labor de aquellos que están detrás de las cámaras: "Tengo una redacción fantástica, una redacción increíble que se ha partido el alma por vosotros para conseguir la mejor exclusiva, el mejor reportaje, trasmitir emociones". Aunque también ha elogiado a los que están delante de los focos: "Tertulianos que han puesto alma y corazón aquí en cada debate, con peleas y aguantándome a mí que no es fácil", ha reconocido.

"¿Sabes lo que pasa? Esto es un partido de fútbol, y hay que salir a ganar. Siempre a ganar, nunca empatar. Porque creo que la gente que nos veis merecéis un respeto, os quedáis hasta muy tarde, tenéis vuestros problemas en casa, en el trabajo, en la vida. Y llegan las doce y es el momento de alivio, de relajación, de encontrarse con los amigos, con unos os cabreáis, con otros os alineáis. Al final es ser una familia, que es lo que somos, o intentamos", ha concluido el barcelonés, antes de arrancar el último programa de 'El Chiringuito', dedicado a la final del Mundial, en la que la selección española se hizo con su segunda Copa.

🧡💙 13 INCREÍBLES AÑOS EN ATRESMEDIA.



✨ El precioso inicio de @jpedrerol para arrancar el último programa en la casa.



😜 Gracias a todos... Y SEGUIMOS A POR MUUUCHO MÁS. pic.twitter.com/DVKGRTecax — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 20, 2026

Josep Pedrerol pide perdón a Luis de la Fuente y a Vicente del Bosque

En medio del debate, Josep Pedrerol también ha querido hacer autocrítica, pidiendo incluso perdón con los que considera que ha sido "injusto" en estos trece años: "Creo que el programa que empezó no tiene nada que ver con el de ahora. Creo que en nuestra anterior etapa, en 'Punto Pelota', éramos mucho más agresivos y salvajes que ahora. Hemos aprendido a escuchar más, a ser respetuosos y a no hacer daño a la gente".

A raíz de esto, ha reconocido haber sido "injusto" con el actual entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, "porque a veces trasmitía en las ruedas de prensa un punto de soberbia. Y con el paso del tiempo he entendido que eso que trasmitía él era una forma de ganarse un respeto que quizá no tenía por no haber sido un futbolista de élite".

"Creo que tenemos que pensar un poco más en el daño que podemos hacer. Pero hay un límite que marcamos en 'El Chiringuito' siempre, que es el de opinar del futbolista, pero nunca de la persona y de lo que hace fuera del campo. No nos interesa", ha dejado claro Josep Pedrerol. Continuando con su reflexión, ha confesado haber "sido injusto con bastante gente. Lo fui con Vicente del Bosque, y lo he sido con Luis de la Fuente. Yo desde aquí lo siento y me arrepiento por ello. Y me alegro mucho que haya ganado la Copa del Mundo Luis. Ayer me alegraba por él. Te lo mereces".

🧠 Es la REFLEXIÓN MÁS SINCERA de @jpedrerol en AÑOS.



🙏 "Me arrepiento: he sido injusto con De la Fuente".



✨ De las palabras de la madre de @GUTY14HAZ a la ovación de todo el plató. pic.twitter.com/fNbFZ7kI6U — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 20, 2026

La despedida definitiva de Josep Pedrerol de Atresmedia: "Nos vemos en la tele"

En los últimos minutos de programa, el periodista deportivo volvía a destacar la labor de todo su equipo: "Seguiremos aquí trabajando, peleando por haceros compañía. No damos lecciones de periodismo ni hablamos desde un púlpito, hablamos desde el corazón, y esperamos, sobre todo, hacerte compañía y tú que lo pasas mal, que estás en el hospital, que tienes algún problema, 'El Chiringuito' te arranca una sonrisa siempre. Lo intentaremos seguir haciendo allá donde estemos".

"Pero ponemos punto final a esta etapa en la que esta casa se ha portado muy bien. Tenemos a muchos compañeros que aquí se quedarán. Y nosotros emprenderemos una aventura diferente en otro lugar, pero estemos donde estemos Atresmedia va a quedar siempre en nuestro corazón. Ha sido un placer trabajar en esta casa. Gracias Atresmedia y nos vemos en la tele. Hasta pronto", ha sentenciado Josep Pedrerol. Aunque por el momento no ha habido confirmación oficial, todo apunta a que el periodista podría desembarcar próximamente en Mediaset.

🧡💙 ADIÓS, ATRESMEDIA. Ha sido un viaje fantástico.



📺 De parte de @jpedrerol y todo @elchiringuitotv:



NOS VEMOS EN LA TELE. pic.twitter.com/QbZdmcyjkb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 21, 2026

En paralelo, en las redes oficiales del programa deportivo se ha anunciado un importante cambio de logo y de cadena, sin concretar cuál. "Nuevo logo, nuevo canal. Misma hora, mismo Chiringuito", han cebado desde sus perfiles, jugando al misterio.