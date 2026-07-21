Entrevista a J Kbello, ganador de 'Tu cara me suena 13', sobre su futuro en Eurovisión: "Tienen que cambiar los intereses y que sean éticos y morales"

El pasado viernes se cumplieron todos los pronósticos y J Kbello se alzó como ganador de 'Tu cara me suena 13'. Lo hizo arrasando a sus rivales con un imbatible 51% de los votos frente al 26% que obtuvo María Parrado dejando a Martín Savi en tercera posición y a Cristina Castaño y Paula Koops en cuarto y quinto lugar.

J KBello ha cumplido así su sueño de participar en el formato en el que se imaginaba estar como bailarín desde que era pequeño después de haberse metido en la piel de artistas tan diferentes como Alex Warren, Lady Gaga, El Rey León, Bruno Mars, Elvis Preasley o Aerosmith, entre otros.

En El Televisero hemos podido hablar con J KBello sobre esta victoria de 'Tu cara me suena 13' y le preguntamos por el balance que hace de su paso por el programa y cómo ha sido su relación con sus compañeros. Además nos habla de sus planes de futuro y sobre qué tiene que ocurrir para que pueda cumplir otro de sus sueños: participar en Eurovisión y representar a España en el festival.

¿Qué supone para ti haber conseguido ganar 'Tu cara me suena 13'?

Para mi haber ganado 'Tu cara me suena' supone cumplir el sueño de un niño que soñaba con ser bailarín del programa y que ha terminado ganando el concurso como concursante.

¿Te veías ganador después de ver como has sido el gran favorito del jurado y del público que votaba en plató?

Nunca quise verme como ganador la verdad. De hecho es que nunca me importó el puesto, lo que me importaba era lo que tenía que hacer cada semana y como dicen los futbolistas, ahora que estamos con la selección celebrando, partido a partido. Pues yo iba gala tras gala queriendo hacerlo bien y eso es lo único que me importaba.

¿Qué balance haces de tu paso por 'Tu cara me suena'? ¿Qué te ha aportado tanto a nivel profesional como personal este programa?

Lo podría resumir en que personalmente han sido los mejores cuatro meses de mi vida y que profesionalmente ha superado límites que yo jamás pensé que iba a alcanzar.

Se te vio muy emocionado en la final, ¿cómo viviste la gala y cómo recuerdas el momento en el que se supo que eras el ganador?

Yo es que me emociono mucho y más cuando vivo las cosas de corazón. No sé creo que todavía estoy gestionando bien todo lo que ha pasado. Creo que necesito llegar a mi casa un día entero y cuando pase el día entero al día siguiente decir 'vale, ha pasado esto, ha pasado esto otro' y pasar un rato con mi familia. Yo creo que cuando esté con mi familia será cuando ya consiga asimilarlo todo.

Tanto tú como María Parrado dijisteis que hubiera pasado lo que hubiera pasado para el otro es como si hubiera ganado también. ¿Cómo ha sido para ti vivir esta experiencia con ella? ¿Qué te ha aportado?

María Parrado es un ser de luz. Es una persona que abre la boca y te ríes, es la dulzura hecha persona y todo el mundo que tenga el placer de conocerla sabe cómo es. Y es que es de las personas con las que yo mejor me lo he pasado y más me he reído. El show de María Parrado antes de subir al clonador es para verlo, esa chiquilla nerviosa, eso se lo tenéis que preguntar y que os cuente lo que hace. Tengo vídeos de cómo se pone y es un show. María es lo más y me llevo a una hermana de este programa al igual que me la llevé cuando estuve en 'Hasta el fin del mundo' que fue Nia. De este programa me llevo a María.

J KBello junto a los finalistas de 'Tu cara me suena 13' y Manel Fuentes

Se ha visto que habéis hecho mucha piña entre los compañeros, ¿Quién te ha sorprendido más de todos tus compañeros y con quién has hecho buenas migas?

La relación con los compañeros durante todo el programa ha sido super buena y super gratificante, todo el rato risas. Me han sorprendido muchas personas. Por ejemplo, artísticamente hablando, Aníbal me ha sorprendido un montón porque al principio piensas humorista tal pero de repente te hace actuaciones como "Creep" de locos o Depeche Mode y lo flipas tanto en la voz como en los gestos.

Cada uno me ha sorprendido de forma distinta. Luego por ejemplo Martín es un sabandija y un sin vergüenza, que en televisión se le ve muy cariñoso y agradeciendo a todo el público, pero no, es un sin vergüenza que lo flipas.

Se ha hablado mucho de la actuación que hizo Cristina Castaño el viernes y muchos consideran injusta su cuarta posición. Tú le llegaste a decir en la final que merece una carrera como cantante. ¿Qué le has aconsejado y qué te ha parecido Cristina a ti en esta edición?

Bueno yo a Cristina le he dicho todo lo que tenía que decir. Yo creo mucho en el talento que ha demostrado tener Cristina, tiene una facilidad para hacer que la gente se emocione y eso lo ha conseguido. Yo la apoyaré si algún día decide hacer una carrera artística. Ya le dije que si algún día necesita ayuda con un productor, con algún compositor que puede contar conmigo y con la gente de mi equipo y con la que yo trabajo. Para eso estamos. Así es la música y así es como debe ser aunque desgraciadamente no sea así.

Has hecho imitaciones de todo tipo y de todos los estilos a lo largo de esta edición. ¿Cuál ha sido la actuación más especial para ti?

La más especial, porque me dices la más especial y no la favorita, fue la superbowl de Bruno Mars y Beyoncé con Nia porque cuando estuvimos en 'Hasta el fin del mundo' le decía todo el rato a Nia me encantaría estar en 'Tu cara me suena', que guay sería y ella siempre me decía todo el rato que era un perfil super guay para el programa y me decía que yo podía ganar. Y de repente traer a Nia como invitada y ganar la gala con ella fue para mí muy especial después de dos meses que le di la tabarra con que quería estar en 'Tu cara me suena'.

¿Te has quedado con ganas de hacer algo que no hayas podido hacer o demostrar?

Me habría encantado hacer Michael Jackson o Robbie Williams. También me habría encantado hacer algo de anime, un Digimon, Dargon Ball o alguna actuación así más de humor rollo Chikilicuatre.

El gran público te conoció en el Benidorm Fest. Tu sueño siempre ha sido ir a Eurovisión, ¿qué tiene que pasar para que vuelvas a intentarlo si España regresa al festival?

Pues tienen que cambiar muchas cosas. Para empezar que los intereses de Eurovisión sean la música como un show y programa de televisión musical que es y no otra cosa. Y no permitir que ciertos países que realizan actos éticos y morales que no son correctos puedan seguir perteneciendo al concurso y no solo eso, sino que además pongan dinero para mantenerse.

Entonces cuando todos esos requisitos se cumplan y cuando se premie de verdad la mejor canción y la mejor actuación y no se vote por otros intereses pues estaré encantado de participar y de poder representar a mi país. Pero mientras eso no suceda no.

¿Y al Benidorm Fest regresarías?

Yo no volvería a participar en el Benidorm Fest. Al final yo creo que lo que tenía que hacer allí ya lo hice. Obviamente hablo como concursante. Si me invitan para ir a cantar, yo encantado de ir. Pero como concursante ya he concursado y ahora necesito un poco de descanso.

J KBello, el ganador de 'Tu cara me suena 13'

Dices que estás cansado de ser concursante, ¿no te verías participando en otros programas como 'Supervivientes' o 'MasterChef'? ¿Le has cogido el gusanillo a la televisión y te gustaría seguir participando?

De momento ya he hecho muchos concursos. Llevo toda mi vida haciendo concursos, desde que era pequeño y participaba como bailarín. Y si quiero dejar un poco el rol de concursante. Pero a mí la televisión me encanta, estoy muy agradecido a la televisión porque gracias a ella yo estoy ahora mismo donde estoy. Sé que me queda mucho por hacer todavía pero vivo de la música y de ser artista gracias a la tele. Así que me encantaría poder seguir ligado a este mundo, obviamente no me veo en los informativos, pero hay muchos programas en los que puedo colaborar o participar de alguna manera.

¿Qué podemos esperar de J Kbello a partir de ahora? ¿Cuáles son tus planes de futuro?

Pues a partir de ahora se viene un J KBello que va a sacar mucha música, que va a sacar un EP que se llama Anemoia y que va a haber mucho show y se vienen conciertos grandes. De hecho, en breve lo anunciaré, porque tengo mi primer concierto largo donde vamos a formar un show potente y para poder demostrar todo lo que soy.