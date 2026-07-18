"El mayor robo de 'Tu cara me suena'": Indignación masiva por la expulsión de Cristina Castaño tras lo que ha hecho en la final

Cristina Castaño se ha alzado con uno de los números más aplaudidos de la gran final de 'Tu cara me suena 13' revolucionando tanto el plató como las redes sociales con su conseguida imitación de Meryl Streep. La actriz ha vuelto hacer alarde del arrollador potencial con el que ha conseguido colarse en la lista de los cinco mejores concursantes de la edición, y al finalizar su actuación, no ha podido evitar emocionarse al recordar a un compañero de 'La que se avecina' fallecido.

Recreando milímetro a milímetro la famosa secuencia de Meryl Streep en 'Mamma Mia' con el mar de fondo, la actriz lo ha apostado todo con su versión más apoteósica de 'The winner takes it all', provocando lágrimas entre sus compañeros, con María Parrado incapaz de contener su llanto ante la cámara e incluso emocionando a gran parte del jurado, que ha vuelto a celebrar la enorme dedicación de la intérprete en la noche más importante de la edición.

Cristina Castaño se emociona al recordar a Jimmy Shaw, su compañero fallecido de 'La que se avecina'

"Esta actuación le pone el lazo a tu evolución, que ha sido brutal. Te he escuchado hablar y decías 'es que he jugado'... Cuando uno juega de repente el universo le dice que nunca es tarde", ha comenzado señalando Chenoa, aplaudiendo la trayectoria de Cristina Castaño en el concurso. "Yo lo digo por muchos motivos, no solo porque tú quieras cantar y ahora el universo te diga que es el momento, porque creo que lo debes seguir haciendo", insistía la cantante.

"Para todo el mundo ella ha dejado claro que nunca es tarde para volver a empezar o hacer otra cosa", ha terminado sentenciando la miembro del jurado antes de que la actriz se emocionase durante su dedicatoria final. "Para mí es y ha sido un honor estar en este programa, no tengo más que hablar de honor. Tanto por el equipo, como por el jurado, como por los maravillosos compañeros", ha comenzado explicando.

"La calidad humana y artística que hay... Pero me vais a permitir que le dedique esta canción a mi cuñado", ha terminado señalando lanzando un beso al cielo, haciendo referencia al actor estadounidense Jimmy Shaw, con el que compartió escenas en 'La que se avecina', donde interpretaba al marido de su hermana, y que falleció a finales de 2025.

Sin embargo, no ha sido hasta la recta final de la noche cuando, al parar las líneas de votación por primera vez, 'Tu cara me suena' ha firmado uno de los momentos más polémicos de su gran final. Para sorpresa de muchos espectadores en redes, Cristina Castaño se quedaba fuera de competición en el primer cribado, ocupando el cuarto puesto de la edición con un 19% de los votos.

"El lujo ha sido mío y el agradecimiento es mío para todo el programa, me voy feliz, orgullosa y tremendamente agradecida", se ha limitado a señalar la actriz, orgullosa de haber llegado tan lejos en el exigente concurso de Antena 3. Sin embargo, una gran mayoría de los seguidores de la gran final han expresado su decepción y frustración en redes al ver que la destacada concursante quedaba en una posición tan baja.

"Un año más, menospreciando a una gran imitadora como fue Cristina en favor de cantantes", ha denunciado un espectador en X sobre el podio final, que queda conformado por J Kbello, María Parrado y Martín Savi. "Qué mal que vota España… ¿Cristina Castaño cuarta? Era merecedora de ganar...", ha señalado otro usuario de la red social.

Lo siento, me parece muy muy injusto que Cristina no esté en ese trío… Creo que ha sido la concursante vapuleada de la edición, siempre nos quedará lo que han visto nuestros ojos… #TCMSFinal

Enorme @cristinacastano pic.twitter.com/BRi7z91DZT — Pedro Pablo Isla (@pedropabloisla) July 17, 2026

¿Cristina 4º? ¿En serio?

Merecía el podio junto a J Kbello.

Merecía LA MEDALLA DE PLATA. #TCMSFinal — Diego. (@cabriadiego) July 17, 2026

Lo de que Cristina haya quedado cuarta es el mayor robo de tu cara me suena desde lo de Raoul no ganando contra Bustamante #TCMSfinal — crispy (@crisspy_shk) July 17, 2026

De las mayores injusticias que Cristina tenga el 4 lugar y encima la supere Martín .......Cristina tuvo mejor concurso que Martín y lo siento por él pero es así

#TCMSFinal — Miriam DJ🐬 (@MDjaidani) July 17, 2026

¿QUÉ?

¿Cristina Castaño cuarta?

¿Con menos votos de Martín Savi?

A mí me lo tienen que explicar muy despacito. #TCMSFinal — Sergio López (@sergiolm216) July 17, 2026

PASABA POR AQUÍ SOLO PARA DECIR:



CRISTINA CASTAÑO ERES LA GANADORA MORAL DE ESTE AÑO.❤️



FIN#TCMSFinal pic.twitter.com/znTET4MbXE — Plata (@AbelPlata) July 17, 2026

Que Cristina haya quedado cuarta me parece un fraude, ESTOY INDIGNADO Y REVENTADO 😒...#TCMSFinal pic.twitter.com/YOt9XA2GSM — ALEX PORTA PIAGET BENEDICTO CHACÓN 🌿🫧🧨 (@aleexporta) July 17, 2026

El público pocas veces valoran a los no cantantes, la derrota de Cristina Castaño me recuerda la del Pablo Puyol. Muy injusta. #TCMSFinal — Olga_Olguita_Olga (@OlgaCaotica) July 17, 2026

Perdona? Me niego a creer que con el concursazo que se ha marcado Cristina haya quedado cuarta. Era como mínimo segunda. #TCMSFinal — Pablín Pablete (@PBeca89) July 17, 2026

HOSTIA MENUDO TONGO, QUE COJONES COMO QUE CRISTINA 4, NO ME LO CREO NI DE COÑA#tcmsfinal — 🫧Maria🫧 (@Almlovewins) July 17, 2026

Un año más, menospreciando a una gran imitadora como fue Cristina en favor de cantantes. #TCMSFinal — ℘єᖇɨզʊᎥᏖค ☮️ (@BlossomBrewster) July 17, 2026

Pero si es que Cristina tenía a todo Twitter votándola. Ningún sentido #TCMSFinal — Poggio (@soypoggio) July 17, 2026

CRISTINA CUARTA? SE REPITE LA HISTORIA 😭😭#TCMSFinal — claudiia04 (@claudiiach_) July 17, 2026

Robo a Cristina,da igual cuando lo leas #TCMSFinal — Tatiana (@tatianaquiveu) July 17, 2026

Qué mal que vota España... Cristina Castaño 4ª? Era merecedora de ganar... #TCMSFinal — Sr. Gastako ♥ (@Gastako) July 17, 2026

Robo, Cristina era Segunda, siempre hay injusticias en este programa #TCMSFinal — Dani de los Bueis (@Danibueis) July 17, 2026