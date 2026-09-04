'La Promesa', avance del capítulo 900 del lunes 7 de septiembre en RTVE: el trato de Leocadia con Máximo en la serie de RTVE

En el avance del capítulo 900 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ofrecerá este lunes 7 de septiembre, Cristóbal Ballesteros asegura a Teresa y a Pellicer que el cochinillo fue una propuesta tan arriesgada como prescindible y que sabe que la señora Arcos trató de recapacitaran y les propone una fórmula mixta que ha acordado con Leocadia.

Ciro anuncia a Lorenzo que tiene que conseguir que Manuel firme la licencia sin que se de cuenta de que la está firmando y eso es un gran problema.

Alonso deja patente que la falta de Simona y Candela en las cocinas está llegando a un punto insostenible y que lo peor es que Cristóbal no es capaz de encontrar a nadie que esté a la altura de las cocineras y sea capaz de sacar adelante unos platos que estén en condiciones.

Por su parte, Manuel le confiesa a su padre que sabe donde se encuentran Candela y Simona. Por su parte, Ángela le hace ver a Teresa que debería alejarse de las cocinas y le ofrece enviarla a Madrid para que sea ella quién escoja el velo para su próxima boda con Curro.

Y Martina se enfrenta con Jacobo al citar a Adriano y juntarles a su mesa y tratar de hacer ver que todo está bien en su relación. Además le deja claro que le trastorna que esté continuamente queriendo hacer planes con ella cuando a ella no le interesan. Y que el problema es su compañía. Tomasa también se encara con su hermana Petra y sentencia que no le gustan los niños y que ella tiene mucha culpa en eso.

Leocadia le deja ver a Máximo que si hay alguien que puede intentar convencer a Ángela para que acepte que su padre pueda acudir a su boda es ella y no duda en proponerle un trato para hacerle ese favor.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 899 emitido este viernes 4 de septiembre

En el pasado capítulo de 'La Promesa', Ciro no entregó los papeles: los nervios le traicionaron. Lorenzo le proponía contactar con una empresa interesada en la licencia y así ganar tiempo antes de conseguir la firma de Manuel. La empresa está verdaderamente interesada en la licencia.

Carlo y María acordaban casarse la semana siguiente. Ella proponía que oficie don Agapito de Villalquino para no poner a Samuel en ese compromiso. Además, prefiere una boda muy discreta: no quiere que vayan siquiera Curro ni Manuel. Curro y Ángela tenían un nuevo roce: ella lo acusaba de anteponer el trabajo en Lisboa al asunto de Máximo.

Julieta visitaba a las cocineras y les contaba la boda de María. Se emocionan, pero no querían volver. Pía encontraba a Petra llorando y trataba de ayudarla, pero esta la rechazaba. Petra abroncaba a Teresa y Ricardo incluso sin que Tomasa esté delante. Tomasa la escuchaba escondida mientras su hermana gritaba a Pía amenazándola con el despido. Manuel revelaba a Julieta que sabe que va al refugio y le exigía una explicación. ¿Desvelará la verdad?