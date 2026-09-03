'La Promesa', avance del capítulo del viernes 4 de septiembre en RTVE: Curro y Ángela, enfrentados y una amenaza de despido

En el avance del capítulo 899 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ofrecerá este viernes 4 de septiembre, Ciro no entregó los papeles: los nervios le traicionaron. Lorenzo le propone contactar con una empresa interesada en la licencia y así ganar tiempo antes de conseguir la firma de Manuel. La empresa está verdaderamente interesada en la licencia.

Carlo y María acuerdan casarse la semana siguiente. Ella propone que oficie don Agapito de Villalquino para no poner a Samuel en ese compromiso. Además, quiere una boda muy discreta: no quiere que vayan siquiera Curro ni Manuel. Curro y Ángela tienen un nuevo roce: ella lo acusa de anteponer el trabajo en Lisboa al asunto de Máximo.

Julieta visita a las cocineras y les cuenta la boda de María. Se emocionan, pero no quieren volver. Pía encuentra a Petra llorando y trata de ayudarla, pero esta la rechaza. Petra abronca a Teresa y Ricardo incluso sin que Tomasa esté delante. Tomasa la escucha escondida mientras su hermana grita a Pía amenazándola con el despido. Manuel revela a Julieta que sabe que va al refugio y le exige una explicación. ¿Desvelará la verdad?

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 898 emitido este jueves 3 de septiembre

En el pasado capítulo de 'La Promesa', las cocineras no querían volver mientras Julio y Tomasa permanezcan en La Promesa. Julieta y Samuel prometían guardar el secreto. Cristóbal obligaba a los criados del duque a disculparse ante los cocineros. Alonso y Curro, por su parte, intentaban convencer a Ángela de que permita a Máximo llevarla al altar, pero ella continuaba con su negativa. Máximo reconocía que el escándalo le cuesta negocios; y Alonso confirmaba que Ángela no cederá.

Martina y María compartían, sin llegar a verbalizarlo, que ninguna de las dos se casa por amor. Samuel confesaba a María que la boda le duele, aunque se alegraba por ellos. Carlo se enteraba de la norma por la que el servicio debe esperar a que los señores se casen primero, pero Curro la anula.

Tomasa amenazaba a Petra con ensañarse con quienes ella aprecie si no obedece, dejando caer que su odio tiene raíces del pasado. Ciro intentaba colar a Manuel la licencia falsa entre otros documentos para que la firme. ¿Lo conseguirá?