Helena Resano dice 'hasta aquí' en 'La Sexta Noticias' por las agresiones a reporteros de Atresmedia y RTVE: "Es inaceptable"

Después de los brutales ataques y agresiones que sufrieron este miércoles diferentes reporteros de 'Malas Lenguas', 'Mañaneros 360' y los centros territoriales de RTVE y que también periodistas de La Sexta se vieran atacados por manifestantes ultras en las concentraciones que supuestamente se habían celebrado para apoyar a Ceuta; Helena Resano ha querido lanzar una reflexión en 'La Sexta Noticias'.

Después de que José Pablo López, el presidente de RTVE, haya denunciado lo sucedido con los profesionales de RTVE y de que muchas voces hayan condenado este tipo de ataques, 'La Sexta Noticias' ha querido poner el foco en cómo los profesionales de los medios de comunicación están sintiéndose desamparados en este tipo de situaciones en las que son abordados por manifestantes sin que la policía haga nada.

Así, Helena Resano ha recalcado como "hubo algunos, demasiados, alentados por muchos discursos de odio, que solo fueron a las concentraciones a insultar, a agredir, a reventar una protesta legítima". Tras ver un vídeo resumen con las agresiones tanto a la policía como a la prensa en estas últimas manifestaciones convocadas por neonazis y grupos ultra, la periodista no ha podido contenerse.

"Ahora queremos invitarles a una reflexión. ¿Desde cuándo es normal atacar a un periodista en democracia? Llevamos demasiados días, demasiadas semanas viendo como cualquier compañero que está en la calle con un micrófono puede recibir insultos, empujones, amenazas solo por llevar un micrófono de un canal que no le gusta. Y aquí decimos que '¡ya está bien!'", ha empezado diciendo la presentadora.

"Una de las bases de nuestra democracia y de nuestra convivencia es la libertad de prensa. Poder informar, poder contarles a ustedes lo que está pasando. Y lo que estamos viendo es inaceptable y es muy peligroso", ha insistido Helena Resano antes de ofrecer un vídeo en el que se recogían las agresiones a los reporteros de RTVE como Mikel Etxarri de 'Mañaneros 360' o Jesús Poveda de 'Malas Lenguas'.

Pero no han sido los únicos, Irene Rupérez, de La Sexta también recibió amenazas y gritos como "guarra" al realizar su cobertura. "Todas sois unas rameras", le espetaron algunos exaltados. Lo mismo le sucedió a Marina Valdés desde Ceuta así como a Juanjo Cuéllar o Sergio Illescas. "Solo queremos que no nos peguen, que nos sintamos verdaderamente protegidos por los encargados de hacerlo, que nos dejen trabajar en algo que más que un oficio es vocación. En cualquier caso, y pase lo que pase, tengan muy claro que estos trabajadores con etiqueta de esenciales lo seguiremos contando todo al detalle, con ganas y con respeto, siempre con mucho respeto", ha sentenciado la voz en off de la pieza.