RTVE arranca la cuenta atrás para Eurovisión Junior: Este es el título y los compositores de la canción de Lucas Paulano

RTVE ha iniciado la cuenta atrás para Eurovisión Junior 2026 desvelando el tema con el que Lucas Paulano representará a España el próximo 24 de octubre en Malta. El joven artista jienense tratará de llevarse la versión en miniatura del micrófono de cristal con 'Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)', un tema escrito por Blas Cantó, Dangelo y Carlos Almázar que la corporación anunció este miércoles durante la rueda de prensa de presentación de la temporada.

Si bien RTVE adelantó un pequeño avance en exclusiva durante el evento, la canción no se encuentra disponible aún en las plataformas digitales ni cuenta con fecha de estreno. El tema trata sobre el amor, la memoria y se centra en todas esas personas que permanecen presentes aunque ya no estén. En palabras de César Vallejo, jefe de la delegación española del certamen, "reivindica los recuerdos de nuestros seres queridos como una fuente de luz, fuerza e inspiración".

Lucas Paulano defenderá a España en Eurovisión Junior 2026 con 'Cuore Bello, Te quiero , Te quiero'

"A mí la canción me encanta, es súper pegadiza, la vais a estar cantando todo el rato. Y creo que os va a encantar", explicó el joven intérprete que se subirá al escenario de Eurovisión Junior el próximo mes de octubre. Nacido en Jaén en 2016, Lucas Paulano consiguió su pase de oro hasta el concurso de canciones tras un proceso de selección interna de RTVE, poco después de su paso por 'La Voz Kids 2025' en Antena 3, donde resultó ganador.

👦🏼 Lucas Paulano: "A mi la canción me encanta, es super pegadiza la vais a estar cantando todo el rato"#EurovisionJunior2026 pic.twitter.com/hWspiwCiwj — El EuroRincón (@eurorinconn) September 2, 2026

Este nuevo tema eurovisivo supone también el regreso de Blas Cantó al festival que le vio dar sus primeros pasos en el mundo de la música. "¡Volvemos a Eurovisión!, pero esta vez al Junior", ha anunciado el compositor de 'Cuore Bello' en sus redes sociales, recordando también su paso por la preselección de Eurojunior en 2004, cuando con tan solo 12 años se presentó con su tema 'Sentir', que se hizo con el segundo puesto tan solo por debajo de 'Antes muerta que sencilla' de María Isabel, que más tarde otorgó la victoria a España.

"Ha pasado mucho tiempo desde aquella aventura eurovisiva que casi nos lleva a Oslo en 2004", ha recordado el intérprete, que en 2021 también representó a España en Eurovisión con 'Voy a quedarme'. Ahora, forma parte del equipo de Lucas Paulano, que tratará de hacerse con la victoria en Malta tomando el relevo de Gonzalo Pinillos, el joven artista que se hizo con el quinto puesto en la última edición con su tema 'Érase una vez (Once upon a time).

Se trata de la edición número 24 de la versión del festival pensada para los talentos más jóvenes, y tendrá lugar el próximo 24 de octubre en el recinto MFCC de Ta' Qali, con 16 televisiones públicas entre los participantes de países como Ucrania, San Marino, Portugal, Polonia, Irlanda, Chipre, Francia, Países Bajos, Albania y Armenia entre otros. Cabe recordar que, pese a que la victoria en 2025 quedó en manos de Lou Deluze, la representante francesa, será Malta quién asuma el papel de sede tras la renuncia de France Telévisions a correr con la organización del certamen.