España ya tiene representante para Eurovisión Junior 2026: Quién es Lucas Paulano y de dónde viene

Tras confirmar hace unos días que España seguirá participando en Eurovisión Junior tras la retirada del festival 'Senior' por la presencia de Israel; RTVE ha anunciado este jueves en 'El perro andaluz' la identidad del joven que nos representará el próximo 24 de octubre en Ta' Qal (Malta). Se trata de Lucas Paulano, ganador de 'La Voz Kids 2025'.

Después de que en los últimos años se abriera un casting, este año RTVE ha seleccionado a nuestro representante de forma directa. Así, la cadena pública ha seleccionado a este joven de 10 años nacido en Jaén.

Lucas Paulano hizo historia el año pasado al ser el concursante más pequeño en ganar 'La Voz Kids' con solo ocho años. Ahora, llevará su arte hasta Malta para tratar de conseguir la victoria en la 24ª edición del festival. Tras anunciarse su candidatura, Lucas ha versionado 'Grande amore' de Il Volo.

"He estado callado, no me aguantaba más, aquí estamos", confesaba el pequeño a Manu Sánchez. "Me encanta tu acentazo de Jaén", le decía el cómico andaluz. "Yo voy a disfrutar, a hacer amigos, a gozarlo y a liarla parda", añadía también el de Jaén. Y sobre la canción con la que nos representará ha dejado claro que todavía no sabe cuál será.

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Lucas Paulano es el representante de España en #EurovisiónJunior 2026 ✨ @eurovision_tve



🎤 Debuta en @perroandaluztve con "Grande Amore". Su canción para el festival se conocerá próximamente.



¡Gracias por elegirnos y mucha suerte! pic.twitter.com/KkVB5lo6Ry — La 1 (@La1_tve) July 30, 2026

Lucas Paulano, de ganador de 'La Voz Kids' y emocionar a los Reyes a representante de España en Eurovisión Jr.

Lucas Paulano tiene 10 años y procede de Jaén. Su padre es músico, tiene una tuna y un grupo musical y le acompaña con la guitarra cuando canta. Es su maestro y le ha enseñado a cantar. Acostumbrado a cantar en su casa, actuó por primera vez en púbico en el colegio en el Día de la Paz. Tras ello, decidió presentarse a los casting de 'La Voz Kids 2025' y entró a formar parte del equipo de Manuel Turizo.

En las Audiciones a Ciegas consiguió que giraran sus asientos David Bisbal, Edurne y Manuel Turizo con su emotiva interpretación de emotiva interpretación de 'Luz de luna' de Álvaro Carrillo. Además, provocó un doble super bloqueo. Su paso por el programa fue increíble demostrando una gran versatilidad y su gran capacidad para la música y el "niño prodigio" que es.

Por si fuera poco, Lucas Paulano también consiguió emocionar a los reyes Felipe VI y Letizia al cantar a capela el himno de Jaén en un acto institucional. Especialmente, la Reina Letizia se mostró muy emocionada y mostró un gesto de admiración hasta el pequeño tal y como se aprecia en el vídeo que compartió el jienense en sus redes.