El desencuentro de Patricia Pardo y una invitada de 'Vamos a ver' en pleno directo en Telecinco: "Eres una delincuente"

Patricia Pardo se ha visto obligada a paralizar 'Vamos a ver' este jueves en mitad de una complicada conexión en directo en la que ha terminado confrontando a una okupa. Tras conectar con una urbanización de Zaragoza en alerta por un grupo de moradores ilegales, el espacio de Telecinco terminaba cediendo su micrófono de forma interesada a una de las okupantes, que ha formado todo un revuelo por lo que ha llegado a reconocer en directo.

Tras una denuncia de los vecinos de la zona, que aseguran sufrir peleas interminables, escuchar tiros al aire y enfrentar una situación insostenible, con constante inseguridad tras la llegada de las okupas al barrio, 'Vamos a ver' se desplazaba con su reportero Alejandro Rodríguez hasta el lugar de los hechos para hablar con los residentes afectados. Sin embargo, como el propio compañero del programa alertó, había un testimonio inesperado.

Patricia Pardo estalla contra un okupa en 'Vamos a ver': "Estas cometiendo un delito, eres una delincuente"

Así, la escena quedaba dividida en un diálogo improvisado entre Bea, una de las okupas, con un vecino de la residencia, pero ha sido ésta la que se ha aferrado el micrófono desde el principio para explicar la situación que les ha llevado hasta la okupación. "¿Por qué no pidieron a las autoridades que emitieran un registro y sacaran a esas personas de la casa?", preguntó la okupante en su defensa después de que el vecino le echase en cara cómo se han instalado de forma ilegal en un chalet de la calle, desatando el caos y el conflicto.

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

Y después de que la espontánea reconociese ante las cámaras de Telecinco haberse afincado de forma ilegal en una vivienda vacía, Patricia Pardo terminaba estallando. "Lo siento, no puedo aguantarme más", ha anunciado entonces la presentadora. "Estás cometiendo un delito, con lo cual, eres una delincuente", sentenciaba sin poder contenerse ante sus compañeros.

La conexión continuaba con la denuncia de Carlos, el vecino que permanecía junto a la okupa durante la conexión con 'Vamos a ver'. Este ha llegado a asegurar que las okupas han amenazado con traer a sus familias al barrio, algo que esta negaba en rotundo, sosteniendo que son los residentes de la calle quienes inician las peleas a menudo. Y la presentadora de Telecinco no ha dudado en hacer un llamamiento ante esta situación límite de la que estaba presenciando una mínima parte.

"Hago un llamamiento al Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma para que, por favor, le cedan una vivienda a esta chica y dejen de hacerle la vida imposible a las personas trabajadoras y honradas que pagan su casa y sus impuestos, y que tienen que estar sufriendo esta situación", ha clamado entonces Patricia Pardo con gesto serio, condenando la situación que sufren los vecinos del barrio residencial.

"Me niego a poner al mismo nivel a una persona como Carlos, que está hablando con tono amedrentado que a unas personas que reconocen, en directo, en un programa de televisión, que son delincuentes", ha expuesto entonces, señalando con dureza a Bea. "Legitimar lo que estás haciendo, lo siento mucho, pero me parece demencial. Los vecinos tienen miedo porque esto ha provocado un efecto llamada", terminaba subrayando.

Y la espontánea no ha tardado en perder los nervios contra la presentadora de Telecinco, estallando a gritos contra ella. "¡Ahora me vas a escuchar tú a mí! Que parece que has estado aquí", ha reclamado la okupa mientras la conductora de 'Vamos a ver' se limitaba a dar paso al vecino afectado silenciando su relato. "Si hablas con educación y calma, sí. Pero, así, no", le ha indicado poco antes de centrarse de lleno en el calvario de los vecinos de la zona.