El motivo de la desaparición de Patricia Pardo, que ha dejado su puesto en 'Vamos a ver' en manos de Verónica Dulanto

Patricia Pardo ha dejado en manos de Verónica Dulanto su puesto como presentadora titular de 'Vamos a ver' este miércoles 27 de mayo. La periodista gallega se ha ausentado excepcionalmente por un compromiso ineludible que ella misma avanzó al despedir la entrega de ayer martes.

"Mañana os voy a echar mucho de menos, pero no voy a poder acompañaros en el programa porque tengo, junto a mi marido, una cita ineludible. Tenemos la suerte de asistir a una audiencia con su santidad León XIV", explicó la comunicadora.

Una audiencia que se produce pocos días antes de la visita del Papa a España y de que tanto ella como Christian Gálvez presenten la ceremonia de encuentro con el pontífice en el Santiago Bernabéu (Madrid) prevista para el próximo lunes 8 de junio. Una fecha marcada en rojo en el calendario de Patricia Pardo que le genera "mucha expectación". "Estamos abrumados y felices", reconocía.

Esta ausencia será puntual, ya que la propia presentadora aclaró que este jueves volverá a ponerse a los mandos de 'Vamos a ver' con total y absoluta normalidad. En su relevo, Verónica Dulanto ha sido la encargada de conducir la emisión de este miércoles.

Dulanto, sustituta habitual de Patricia Pardo por vacaciones, ha vuelto así a la pantalla de Telecinco tras la fulminante cancelación de 'Visto lo visto' en las sobremesas del fin de semana. Con apenas un mes de emisiones, el formato producido en colaboración con Cuarzo fue eliminado ante sus malas audiencias.