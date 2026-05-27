Marta Flich censura a Isabel Durán por exceder los límites con Sarah Santaolalla y Javier Ruiz en RTVE: "Vas a tener una demanda"

Este miércoles se ha vivido un momento completamente bochornoso e intolerable en 'Directo al grano' con Isabel Durán cuestionando a Sarah Santaolalla y refiriéndose a Javier Ruiz como "su novio" en pleno directo en TVE. Unas palabras que llevaban a Marta Flich y a Gonzalo Miró a llamar la atención de su colaboradora.

"Me gustaría aprovechar la oportunidad de hablar, primero, ya que es la primera vez que veo a Sarah Santaolalla invitarle a que rectifique, porque dijiste que yo había hecho golpismo mediático en el programa de tu novio y tu novio también", soltaba de primeras Isabel Durán.

Nada más escuchar su manera de dirigirse a la analista política y de mencionar veladamente a Javier Ruiz, Marta Flich no dudaba en cuestionarla. "Oye, qué feo eso, que feo eso del programa de tu novio", le replicaba la presentadora mientras que Sarah Santaolalla le contestaba asegurando que se trataba de un "comentario machista".

"¿Pero el novio tiene nombre o no?", le preguntaba por su parte Gonzalo Miró. "Sí, Javier Ruiz", contestaba Isabel Durán. "Sarah Santaolalla trabajaba en 'Mañaneros' mucho antes de que entrara la pareja o lo que sea", trataba de defender Marta Flich. "¿Pero es su novio o no es su novio?", respondía desafiante Isabel Durán.

Mientras Sarah Santaolalla le lanzaba un órdago a su compañera. "¿Hablo yo de con quién te metes en la cama o te dejas de meter? Porque has hecho un comentario muy machista y aprovecho para decir que yo trabajaba en ese programa antes de que llegaran algunos con varios presentadores distintos", se defendía la analista política.

"No vayas de víctima", le espetaba Isabel Durán. "No, eres tú la que dices que si trabajo en programas de mi novio. ¿Con quién me acuesto en este programa, con Marta o con Gonzalo?", le preguntaba Sarah a su compañera. "No voy a permitir que me interrumpas", aseveraba la periodista. "Has intentado hacerte la valiente para que luego te feliciten los del PP y te vayas por la puerta de atrás. Y, ¿sabes qué? No voy a rectificar nada", añadía Sarah.

"Pues vas a tener una demanda", le avisaba Isabel Durán. "A mí no me llamas golpista mediática y se queda impune. Y si me deja hablar esta señora, no quiere escuchar que no se puede llamar impunemente golpista mediático a alguien a la que después la Junta Electoral da la razón diciendo que fue verdad. O rectifica o va a tener una demanda, y Javier Ruiz también y esta televisión la tendrá", añadía la periodista.

Marta Flich reprende a Isabel Durán por su actitud en 'Directo al grano': "No voy a dar cabida a esto"

Sarah Santaolalla e Isabel Durán en 'Directo al grano'

A lo que Sarah Santaolalla no dudaba en contestar diciendo que "no sé que hace una periodista que miente en la televisión pública". "Isabel, un momento, has dicho en tu turno de palabra lo que has querido y no era el tema, así que ahora ya no hablas", le advertía la presentadora tratando de dar la palabra a otra colaboradora. "Isabel, has usado tu turno para anunciar una demanda, haberte ceñido al tema cuando se te ha preguntando", apostillaba Gonzalo Miró.

Pero después era Alejandra Martínez la que se encaraba con Isabel Durán. "Súmame a la denuncia, porque eres una golpista mediática y una machista. Yo no voy a tolerar en mi presencia escuchar cosas tan machistas en la televisión pública, me parece que es una vergüenza y tienes que pedir perdón", comentaba la colaboradora. "Golpistas mediáticos son los que se mantienen en el poder sin tener el apoyo del parlamento", se defendía Durán.

Finalmente, al ver que el debate se iba por otros derroteros, Marta Flich se plantaba. "Yo sinceramente aquí en la televisión pública no voy a dar cabida a esto", advertía la presentadora. "Pues no haberla dejado decir eso, yo tengo derecho a responder. No abuses", solicitaba Isabel Durán. "No estoy abusando y te rogaría con el respeto que te tengo que no usaras esos términos y menos con mi persona", sentenciaba Flich.