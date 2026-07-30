Tajante comunicado de Martín Escolar ('Saber y ganar') ante la oleada de críticas que recibe por el concurso de TVE

Después de que 'Saber y ganar' se viese obligado a tomar cartas en el asunto, lanzando un alto comunicado en redes para detener la oleada de mensajes de odio contra Martín Escolar, ha sido el propio concursante el que se ha dirigido a los internautas para defenderse. El divulgador cultural ha roto su silencio este jueves, mandando un claro mensaje a todos los seguidores del formato que llenan las publicaciones en las que él aparece de ataques, violencia y comentarios ofensivos.

Sumándose a la iniciativa del concurso conducido por Jordi Hurtado de tolerancia cero al odio en redes, el joven ha utilizado su cuenta de Instagram, donde acumula más de 400.000 seguidores para lanzar un comunicado a través de sus historias. "A los que os estáis preocupando por mí a raíz de las noticias que se han publicado estos días sobre el hate que recibo, ¡estoy perfectamente bien!", ha aclarado el joven al inicio de su mensaje.

Martín Escolar, concursante de 'Saber y ganar' contesta a la oleada de críticas contra él en redes: "Es imposible llegar a tanta gente"

"¿Cómo no voy a estarlo si estoy cumpliendo un sueño concursando en Saber y ganar? Es imposible llegar a tanta gente y gustarle a todo el mundo, así que, mientras no hagas daño a nadie, mejor disgustar a unos siendo tú mismo que disgustar a otros tratando de ser quien no eres, ¿no?", ha añadido Martín Escolar, reivindicando la naturalidad en sus apariciones televisivas y la inevitable variedad de opiniones sobre él como figura dentro de la pequeña pantalla.

Así, ha dejado claro que las mofas, comentarios ofensivos y mensajes de odio no le echan para atrás. "¿Las críticas? Una motivación para demostrar que merezco estar donde estoy. ¿Cómo voy a dejar que el ínfimo esfuerzo que supone escribir un comentario tumbe un sueño que llevo construyendo tantos años? Eso es absolutamente imposible", ha sentenciado el joven.

"Millones de gracias a todos de corazón por vuestro apoyo y vuestras muestras de cariño, que, aunque hagan menos ruido que el hate, son muchas, muchísimas más. Y gracias por todo, hoy y siempre, a 'Saber y ganar'", terminaba señalando Martín Escolar al final de su extenso comunicado, agradeciendo al concurso de La 2 la protección brindada y la preocupación por su situación.

Y es que, tras semanas acumulando comentarios poco amables en sus distintas publicaciones de X y otras redes sociales, 'Saber y ganar' se vio obligado a emitir un duro comunicado. "Aunque debería ser evidente, recordamos que todo tipo de opiniones están permitidas, pero no los insultos y faltas de respeto. Desde el concurso apoyamos la cultura, el entretenimiento y la educación. Por eso, no podemos permitir mensajes agresivos y ataques personales. Quien no respete esta forma de actuar, será bloqueado de la cuenta", anunciaron en la plataforma anteriormente conocida como Twitter.