'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho vive momentos cruciales en sus tramas tras la marcha de Cloe, la llegada de Bianca y la decisión de Tasio de abandonar la casa familiar después de traicionarles por el chantaje de Gabriel.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia le confiesa a Valentina que Miguel ha roto su relación y muestra su dolor. Por su parte, Tasio trata de buscar el perdón de los De La Reina y se compromete a revertir la situación de la fábrica tras haberse dejado chantajear por Gabriel y haberles traicionado.

Llegan las primeras reacciones a los nuevos perfumes y no son nada halagüeños pues una de sus mejores clientas se queja por la poca fijación y Digna se enfrenta con Gabriel para que actúe de una vez y de marcha atrás a su decisión.

Por su parte, Marisol agradece a Damián que le salvara la vida mientras él trata de saber qué le llevó a tomar esa decisión y no duda en preguntarle si su último encuentro con Pablo provocó que intentara acabar con su vida tras no parar de darle vueltas a lo que pasó con Gervasio.

En la tienda, Valentina desobedece la orden de Claudia y le pide a Paula que atienda a doña Clara. Al descubrirlo, la encargada se enfrenta con ambas. Pero después recapacita y decide darle una oportunidad a Paula como vendedora. Por su parte, Begoña anima a Andrés a que luche por Valentina y después tiene una conversación con ella.

Marta se muestra aliviada al ver que Bianca se vuelve a Argentina y no tiene de que preocuparse en su relación con Fina. Y finalmente, Tasio trata de hablar con Paula para disculparse con ella tras el beso que se dieron y ella opta por marcar distancias con él y le advierte de que su camino juntos termina para siempre.

Tasio y Marta en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Digna hablaba con Marisol para mostrarle su apoyo tras su intento de acabar con su vida y le hacía ver que tiene que salir adelante. Mientras, Miguel pedía que sea Nieves quien se encargue de atender a Marisol a partir de ahora después de su último desencuentro con ella.

Damián se enteraba del defecto en los perfumes reformulados por boca de Marta, algo que no se tomaba nada bien por el desastre que se avecina. Por otro lado, Marta recibía una visita inesperada: doña Clara ha vuelto a Toledo por la inminente lectura del testamento de su hijo y la mujer descubría que Fina ha regresado.

Por su parte, Roque se desahogaba con su tío Eduardo al verse sobrepasado por la responsabilidad en la empresa tras la muerte de su padre. Y Claudia trataba de acercarse de nuevo a Miguel pero él no dejaba que le ayude y optaba por romper definitivamente con ella pues cree que jamás le va a poder dar lo que ella necesita.

Bianca visitaba a Marta en la fábrica para anunciarle su marcha. Pero antes de despedirse de ella tenía una conversación con ella para hacerle ver lo que vale Fina y cómo tiene que cuidarla. Tras ello, la argentina se despedía también de Fina.

Tras regresar a casa de Gabriel, Begoña marcaba su posición en la relación con Juanito y decidía relegar a Beatriz como doncella encargándose ella al 100% del cuidado de su hijo.

Por último, Digna y Marta ponían al corriente a la junta de las conclusiones del análisis de la nueva fórmula de los perfumes y confirmaban que tanto la fijación como la durabilidad de las fragancias es inferior a la de los originales. Algo que pone a Gabriel contra las cuerdas pero él se mantenía firme en su decisión.