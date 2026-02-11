Conoce a todos los personajes de 'Sueños de libertad': Quién es quién en la temporada 3 de la serie de Antena 3

'Sueños de libertad', la serie más vista de la televisión, ha iniciado este 2026 una nueva etapa en las sobremesas de Antena 3 con el reciente estreno de la tercera temporada. Una nueva tanda de episodios que ha llegado cargada de novedades con un salto temporal en sus tramas y la incorporación de más de una decena de nuevos personajes. Además, esta temporada ha llegado acompañada de la nueva, y esperada, cabecera de 'Sueños de libertad', interpretada por Malú.

La tercera temporada de 'Sueños de libertad' se ha revolucionado la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano. Sus personajes llegarán para sacudir las tramas y tener un impacto directo en el devenir de los protagonistas.

Este terremoto de nuevos personajes se produce después de que al final de la segunda temporada de 'Sueños de libertad' ya hubiera cuatro bajas en el equipo: Javier Beltrán (Joaquín), Agnès Llobet (Gema), Nicolás Rodicio (Teo) y Antonio Romero (Gaspar). A ellos se ha sumado esta semana la salida de Roser Tapias, la gran villana de la ficción tras la marcha de María a París. Y puede que no sean los últimos.

Este salto temporal permitirá mostrar cómo han evolucionado las relaciones, los conflictos y las decisiones pendientes, al tiempo que la llegada de nuevos personajes generará alianzas inesperadas, tensiones y nuevos retos que pondrán a prueba los equilibrios establecidos. Una nueva familia se incorpora a ficción: La familia Salazar, que llega a la colonia aparentando solidez y estabilidad, pero arrastra un pasado lleno de secretos.

Entre sus nuevos personajes destacan Pablo (Fernando Andina), un empresario marcado por una infidelidad, y Nieves (Itziar Atienza) su mujer, verán cómo su matrimonio se resquebraja con la reaparición de una antigua amante. Mientras Miguel (Marco H. Medina), hijo mayor de los Salazar, se enfrenta a sus propios conflictos emocionales como nuevo médico del dispensario y Mabel (Delia Brufau), la hija rebelde, buscará su lugar desafiando las normas familiares.

Conoce a todos los nuevos personajes de 'Sueños de libertad'

Fernando Andina es Pablo Salazar

Empresario práctico y con cabeza fría en los negocios, un hombre de inversiones que llega a la colonia para seguir haciendo dinero tras comprar las acciones de Joaquín.

Intentará ser neutral y no meterse en reyertas de Reinas y Merino, pero todo cambiará cuando descubra una dolorosa verdad en la muerte del su amigo Gervasio Merino, el difunto marido de Digna.

Pablo llega tratando de dejar atrás una infidelidad a su mujer para empezar de cero. Sin embargo, su vida volverá a convulsionar cuando Marisol aparezca en la colonia y Nieves descubra que esa mujer fue su amante.

Itziar Atienza es Nieves Doria

Nieves nació en un pueblo de Toledo y pertenece a una familia con mucho dinero. Se formó como enfermera y se hizo novia de Pablo, a quien sus padres se opusieron al tratarse de un joven de menor condición social.

Nieves luchó por su amor y se casó con Pablo, lo que provocó que su familia dejase de hablarla y desde aquel momento no han mantenido relación. Nieves puso su dinero a disposición de su marido en los negocios.

En Toledo, Nieves comenzará a trabajar como enfermera en el dispensario, ayudando a su hijo Miguel, hasta que descubra por boca de su marido que tuvo una aventura con Marisol, y la vea en la colonia, lo que desbaratará su vida por completo, al sentirse muy engañada.

Marco H. Medina es Miguel Salazar

Metódico, obsesivo y perfeccionista, un joven que ha logrado sacarse la carrera de medicina con notas excelentes. Su trabajo será clave para la recuperación del pequeño Juan, el bebé de Begoña.

Se convertirá en el nuevo médico del dispensario tras la renuncia de Luz, donde comenzará a ser poco empático con los pacientes y Luz descubrirá que tiene rasgos autistas.

Delia Brufau es Mabel Salazar

Es la hija rebelde del matrimonio Salazar. Una joven impulsiva que regresa a Toledo cuando sus padres descubren que no está estudiando arquitectura en Barcelona, como les ha hecho creer.

Mabel sigue tratando de encontrar su verdadera vocación. Comenzará a trabajar en la cantina con Salva y se alojará en la colonia, compartiendo habitación con Valentina y Claudia, a quien animará a comenzar una relación sentimental con Salva.

Mabel se lleva bien con su hermano, pero no acaba de entenderse con su padre, a quien rechaza por ser excesivamente exigente.

Xenia Tostado es Beatriz Lejena

Gabriel y Beatriz se casaron muy enamorados, pero en uno de los viajes que él hacía a Canarias, Gabriel no regresó y ella creyó que le había abandonado.

Ahora, tras la muerte de Delia, Beatriz llega a Toledo para la lectura del testamento de Delia y allí se reencuentra con su esposo descubriendo que se ha vuelto a casar y que espera un hijo de Begoña.

Javier Lara es Álvaro Marquina

Un hombre sin prejuicios que trata de salir adelante con Beatriz a través de pequeñas estafas.

Álvaro llega a la colonia ocultando la muerte del dueño de la casa donde Beatriz y él trabajaban tras intentar robar. Tratará de que Beatriz se haga con el máximo dinero en el menor tiempo posible para marcharse cuanto antes de la colonia.

Ana Carlota Fernández es Valentina Somoza

Nueva dependienta de la tienda. Valentina es una mujer dulce, inteligente, afable y algo tímida. Tiene una cultura más extensa de la que se esperaría en una dependienta de la tienda, cosa que es debida a que su madre, maestra, le ha inculcado un sólido amor por la lectura y el saber.

Nació en Soria, donde ha vivido hasta ahora. Aunque, al principio, Valentina puede resultar algo distante por su timidez, cuando se relaja es simpática, ocurrente y divertida.

A pesar de su indiscutible belleza, Valentina tiene un aire algo frágil y desvalido. Cuando Valentina vivía en Soria, era la novia de Rodrigo López de Mina, un joven y apuesto militar al que conocía de toda la vida y que iba a ser destinado a Melilla.

Antes de irse, una noche en que Rodrigo había bebido, el hombre abusó de ella. Valentina quedó totalmente devastada y, cuando pidió ayuda a su querida madre, esta le dio de lado. No podía creer las palabras de su hija.

Aterrada por no contar con el apoyo de su madre y, aprovechando que Rodrigo estaba fuera, se mudó a Toledo para empezar de cero. Allí se puso en contacto con Cloe, su amiga de la infancia, quien termina convenciendo a Marta de que la contrate como dependienta a pesar de que haya otras candidatas de dentro de la fábrica.

Carlos Troya es Salva Lucano

Gaspar eligió a Salva para traspasarle su cantina por su seriedad y profesionalidad. Para Salva es una gran oportunidad, pues mantiene un secreto por el que estuvo en prisión.

Salva resulte un tanto hermético en el trato al público, levantando un halo de misterio a su alrededor. Claudia se sentirá prendada por él, Pero ¿seguirá confiando en él cuando se descubra su pasado?

Marina Orta es Paula Maceda

De familia de agricultores, Paula comenzó a trabajar sirviendo en las casas. Su familia ahora podría prosperar vendiendo unas tierras, pero su padre se niega, y esto le genera impotencia.

Cuando llega a trabajar a la casa de los De la Reina, Paula tiene una cosa clara: alcanzar una vida mejor. Se valdrá de su encanto para seducir a Tasio, cuando él y Carmen comiencen a vivir en la Casa Grande. Manuela pondrá una voz de alarma, pero la joven seguirá cautivando a Tasio.

Alberto Lozano es Eduardo Trabal

Un hombre culto y honesto, de presencia impecable y atractivo, que comienza a trabajar como chófer en la casa buscando una vida sencilla.

Entablará una relación de amistad con Begoña cuando ayude a la esposa de Gabriel con los niños de la inclusa. Eduardo y Begoña se adentrarán en una relación de confidencias, cercanía y complicidad. Eduardo se atreverá a hacerle una propuesta y ella tendrá que marcarle un límite.

Laura Rozalén es Marisol

Pablo conoció a Marisol cuando trabajaba en un banco en Tarragona; ella ya era una chica conocida por los Salazar, pues Miguel se fijó en ella antes que su padre, aunque solo fue un sentimiento platónico que Marisol nunca correspondió.

Con Pablo todo fue distinto, ambos se correspondían y mantuvieron una aventura. Nieves lo descubrió y decidió perdonar a su marido a cambio de que dejase a su amante y se marchasen de la cuidad.

Los Salazar llegan a Toledo dispuestos a hacer negocios, y a empezar desde cero, sin embargo, todo cambiará cuando Marisol se presente en la colonia, dispuesta a recuperar a Pablo: sigue enamorada de él.

Marisol comenzará a trabajar en La Industrial, como secretaria de Damián, lo que inevitablemente provocará que Pablo y ella vuelvan a reencontrarse.