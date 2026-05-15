'Sueños de Libertad' vivía este jueves el regreso de uno de sus personajes más queridos provocando el reencuentro más esperado entre Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) poniendo fin a una búsqueda incesante tras las pistas sobre el paradero de la fotógrafa después de la muerte de Pelayo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz se presenta en el despacho de Gabriel y se encara con él para tratar de ganarse su confianza, pero él no confía en que sus sentimientos hacia él sean verdaderos y que solo le quiere utilizar. Tasio interrumpe la conversación anunciando que han detenido a Gorito como responsable de los robos de los camiones. Y tras oírlo, Beatriz advierte a Álvaro y le aconseja que huya antes de que le encuentren.

Fina se reencuentra con Claudia en la colonia produciéndose un emotivo momento entre las dos amigas. Mientras, Cloe no puede evitar derrumbarse al ver lo feliz que está Marta con la vuelta de su gran amor. Después Cloe y Fina se encuentran y tratan de mantener la cordialidad compartiendo lo que las une a Marta.

Nieves comparte con Begoña las presiones que está teniendo de don Agustín sobre la muerte del padre de Luz y le anuncia su idea de marcharse a Tarragona y no duda en pedirle que por favor la sustituya como enfermera en el dispensario aunque ella lo rechaza. Después, el párroco también interroga a Begoña sobre la muerte de Alberto.

Por otro lado, Nieves le propone a Mabel que la acompañe a Tarragona, pero ella se niega. Mientras, Valentina sigue mostrándose distante con Andrés tras su última cita porque le atormenta el recuerdo de Rodrigo y el no ser capaz de olvidarlo y superarlo. Y después Marta aconseja a Andrés sobre los pasos a seguir con Valentina. Por su parte, Paula se despide de Manuela y tiene una última conversación con Tasio.

Tasio habla con Salva sobre la detención de Gorito y el cantinero empieza a sospechar de Álvaro como el socio de su amigo en el robo de los camiones. Finalmente, Marta y Fina disfrutan de la soledad en la casa de los montes charlando sobre Cloe y Marta le deja claro que para ella es el pasado. Mientras Fina parece ocultarle algo a su amada.

Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad' con el reencuentro de Fina y Marta?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta y Fina se reencontraban después de toda la incertidumbre por su posible muerte y las dos terminaban besándose y abrazándose con Cloe de espectadora. Después, la fotógrafa también vivía un emotivo reencuentro con Digna después del dolor que supuso su marcha por las amenazas de Pelayo.

Beatriz trataba de reconquistar a Gabriel tras acostarse pero él no dudaba en rechazarla y trataba de ocultar a Begoña lo sucedido. Por su parte, Tasio intentaba saber el paradero de Carmen y preguntaba a Claudia pero ella optaba por guardar silencio. Y los problemas matrimoniales de Tasio y Carmen llegaban a los oídos de don Agustín.

La preocupación por la visita del señor Brossard aumentaba entre todos los socios, incluido Gabriel. La directiva se reunía para planificar la estrategia a seguir para tratar de recomponer la situación tras el robo de los camiones y las tensiones que hay entre todos poniendo en jaque la situación de la empresa.

Nieves reunía a Mabel y Miguel para comunicarles su decisión de marcharse durante una temporada a Tarragona dejando completamente desolados a sus hijos, que le reprochaban a su madre que les deje solos. También Pablo se quedaba roto al saber que su mujer se marcha por su culpa.

Tasio le confesaba a Damián la marcha de Carmen mientras Paula se derrumbaba con Manuela tras el rechazo de su amado y le contaba todo lo sucedido. Tras saber todo lo sucedido, Digna le comunicaba su despido. Por su parte, Valentina le confesaba a Cloe que se acostó con Andrés. Y finalmente, Álvaro se enfrentaba a Beatriz tras pillarla con Gabriel y ella le dejaba claro que no piensa volver con él.