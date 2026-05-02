'Sueños de libertad' calienta el reencuentro más esperado con el regreso de su personaje más querido en este avance

Hace tres meses que Antena 3 confirmó la noticia que todos los fans de 'Sueños de libertad' esperaban: la actriz Alba Brunet, que da vida a Fina en la ficción, regresa a la serie tras tener que abandonarla temporalmente por su baja por maternidad.

En las últimas semanas ya se está calentando el regreso de su personaje sobre todo a raíz de la reaparición de Pelayo (Alejandro Albarracín), con las pistas sobre el paradero de la que era una de las dependientas de la perfumería.

Ahora, Antena 3 ha lanzado el avance del reencuentro que todos los fans de 'Sueños de libertad' están deseando ver: el de Fina y Marta (Marta Belmonte). Un reencuentro que está a punto de ver la luz y que supondrá un revulsivo para las tramas de la serie líder de la televisión.

La lucha incansable de Marta por encontrar a Fina, tras descubrir que no se marchó por voluntad propia, sino debido al chantaje de Pelayo, ha dado sus frutos. Así, la fotógrafa regresará a Toledo reencontrándose con su gran amor.

Además Fina vuelve con un nuevo look y mucho más segura de sí misma. La fotógrafa regresa dispuesta a revolucionarlo todo y sobre todo la vida de Fina. ¿Cómo le sentará la llegada de Fina a Cloe (Antea Rodríguez). Por lo pronto, en la promo que ha lanzado Antena 3 ya podemos ver un avance de este explosivo encuentro.

"Lo importante siempre vuelve. Muy pronto, el reencuentro más esperado", asegura la voz en off en la promo en la que vemos como Marta y Fina se vuelven a ver y se funden en un sentido beso que hará las delicias de las #Mafin, las seguidoras de la pareja.