Confirmado: El personaje más querido de 'Sueños de Libertad' regresa a la serie de Atresmedia tras meses de baja

Esta semana los fans de 'Sueños de libertad' enloquecían con imágenes compartidas por algunos de sus actores en redes sociales al ver en ellas a una actriz que había dejado la serie. Y es que todo apuntaba a que Alba Brunet se había reincorporado al rodaje de la ficción.

Ahora ya es oficial. Antena 3 ha confirmado el regreso de Alba Brunet a 'Sueños de libertad' después de que su personaje desapareciera el pasado mes de agosto. La actriz se ha vuelto a incorporar al rodaje de la serie después de su baja por maternidad. "Fina ha vuelto", asegura la propia actriz en un breve vídeo compartido en las redes sociales de la serie producida por Diagonal TV.

Con la vuelta de Alba Brunet, 'Sueños de libertad' recupera una de las tramas que más fans tiene de la serie desde sus inicios: la de las #Mafin. Todo un fenómeno viral que seguía la relación entre Marta (Marta Belmonte) y Fina (Alba Brunet).

Por el momento se desconoce cuando se producirá la llegada de Alba Brunet (Fina) pues cabe recordar que el rodaje lleva meses de adelanto con respecto a la emisión. Lo que está claro es que su vuelta reforzará aún más las tramas de la serie que atraviesa su mejor momento en audiencias tras marcar el pasado jueves su máximo histórico con un 15,8% de share y una media de más de 1,5 millones de espectadores.

El chantaje de Pelayo a Fina que sacudió 'Sueños de libertad'

Hay que recordar que la relación de Marta y Fina se fraguó poco a poco mientras la hija de Damián no se atrevía a mostrar sus sentimientos y su verdadera orientación sexual. Con el paso del tiempo y la muerte de Jaime (Jesús Olmedo), el primer marido de Marta su relación se consolida.

Tras la aparición de Pelayo (Alejandro Albarracín), el matrimonio entre él y Marta es la perfecta tapadera para que ambas mantengan su relación en secreto. Sin embargo, la aparición de Santiago (Gabriel de Mulder) lo complica todo después de que las descubra y se escape de la cárcel para vengarse de la pareja.

Finalmente, Fina acaba con la vida de Santiago en defensa propia después de que este quisiera matarlas tanto a ella como a Marta. Pero Pelayo entró en escena y no dudó en chantajear a Fina para intentar recuperar su matrimonio con Marta y evitar más escándalos. Así, el político consigue que Fina acepte marcharse a Argentina para evitar que la denunciara por la muerte de Santiago.

Así, Fina se marchó de Toledo de la noche a la mañana y dejando a Marta completamente desolada. Ahora, la dependienta de Perfumerías De La Reina regresará y pondrá patas arriba la vida de Marta pues ahora la De La Reina vive otra relación clandestina con Cloe (Antea Rodríguez).

Ahora solo queda ver como afecta a las tramas de 'Sueños de libertad' el regreso de Fina (Alba Brunet) y si también terminará volviendo Pelayo (Alejandro Albarracín), que cabe recordar que también se marchó recientemente a México ante el chantaje de Cárdenas.